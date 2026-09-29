Звонки и сообщения от незнакомцев уже были центром нашего материала о том, кому нельзя отвечать в мессенджере MAX. Но иногда ведь так хочется узнать, кто или что скрывается за неизвестным номером. Особенно, когда звонит кто-то, кого нет в контактах. Я осознаю ваш интерес, поэтому сегодня решил разобрать, что реально можно узнать по номеру телефона — и что сделать, если хочется защитить свои данные.

Что можно узнать бесплатно и без специальных инструментов

Начну с того, что доступно любому человеку со смартфоном — без платных сервисов и без серых схем:

Оператор и регион регистрации . По первым цифрам номера определяется оператор и приблизительный регион, где номер был зарегистрирован. Это не значит, что человек живёт там сейчас — номер могли взять в другом городе или перенести к другому оператору. Но базовую информацию это даёт, даже если просто вбить цифры в поисковик наподобие Яндекса или Google.

. По первым цифрам номера определяется оператор и приблизительный регион, где номер был зарегистрирован. Это не значит, что человек живёт там сейчас — номер могли взять в другом городе или перенести к другому оператору. Но базовую информацию это даёт, даже если просто вбить цифры в поисковик наподобие Яндекса или Google. Аккаунты в мессенджерах . Если ввести номер в строку поиска Telegram или MAX, как это было описано в нашем тексте о поиске людей в мессенджерах, можно увидеть аватар, имя и статус если человек не закрыл эти данные в настройках приватности. В национальном мессенджере особенно — там люди нередко указывают настоящее имя и фото.

. Если ввести номер в строку поиска Telegram или MAX, как это было описано в нашем тексте о поиске людей в мессенджерах, можно увидеть аватар, имя и статус если человек не закрыл эти данные в настройках приватности. В национальном мессенджере особенно — там люди нередко указывают настоящее имя и фото. Профиль в соцсетях. ВКонтакте позволяет искать людей по номеру телефона — если человек привязал номер к аккаунту и не закрыл эту возможность в настройках. Часть людей этого не делала и найти их несложно.

Кстати, Яндекс АОН и аналогичные сервисы хранят базы номеров с названиями компаний. Так что порой сразу по входящему можно понять, кто звонит.

Что могут узнать через специальные сервисы

Существуют сервисы, которые агрегируют публичные данные из разных источников. Некоторые из них платные, некоторые частично бесплатные.

Что они потенциально могут показать:

ФИО, если номер фигурировал в публичных источниках — объявлениях, форумах, профилях;

город и район по косвенным данным из публикаций;

аккаунты в соцсетях, которые были привязаны к этому номеру;

примерный возраст, если данные попали в открытый доступ из каких-либо реестров;

факт регистрации в тех или иных сервисах, если были утечки.

Здесь важная оговорка: большинство таких сервисов работают с данными, которые оказались в открытом доступе случайно — через утечки, взломы баз данных, неправильно настроенные настройки приватности. Использование этих данных против конкретного человека в России попадает под закон о персональных данных и может иметь правовые последствия, поэтому я намеренно не привожу примеры таких сервисов. Обсудить тему можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Чего нельзя узнать по номеру телефона

Развею несколько мифов, которые активно продвигают сомнительные сервисы. Точное местоположение человека в реальном времени недоступно через номер телефона никому, кроме правоохранительных органов с соответствующим решением суда и самих операторов. История звонков и переписки также закрыта операторами и защищена законом. Никакой легальный сервис это не покажет.

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Наконец, финансовые данные, данные паспорта, СНИЛС недоступны через номер телефона в легальных каналах. Если кто-то предлагает такую информацию — это либо мошенничество, либо торговля украденными данными, что является уголовным преступлением.

Как защитить свои данные — что стоит сделать прямо сейчас

Всё вышеперечисленное работает в обе стороны. Если кто-то может узнать о вас по вашему номеру — значит вы тоже можете это контролировать:

Закройте профиль ВКонтакте от поиска по телефону. «Настройки — Приватность — Кто может найти меня по номеру телефона» — поставьте «Никто». Ограничьте, кто видит ваш номер в Telegram. «Настройки — Конфиденциальность — Номер телефона» — выберите «Никто» или «Мои контакты». В MAX тоже закройте номер телефона. «Настройки — Конфиденциальность — Номер телефона» — ограничьте видимость. Не публикуйте номер телефона в открытых объявлениях. На Авито и аналогичных площадках используйте виртуальный номер или номер-маску, который скрывает реальный. Проверьте, что показывают определители номеров по вашему номеру. Введите свой номер в сервис наподобие GetContact и посмотрите, какое имя там отображается — при необходимости попросите удалить данные через форму обратной связи сервиса.

Это базовые правила цифровой гигиены, которые помогут вам сохранить долю конфиденциальности, и незнакомцам будет сложнее что-либо узнать о вас через интернет.

Что делать, если по вашему номеру слишком много данных

Если вы проверили себя и обнаружили, что ваши данные доступны больше, чем хотелось бы, есть несколько шагов для исправления ситуации. Напишите в поддержку сервиса агрегации персональных данных (GetContact и аналоги) с просьбой удалить данные и укажите ваш номер телефона. Большинство серьёзных сервисов выполняют такие запросы.

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Главный вывод: номер телефона — это не просто цифры для звонков. Это ключ к значительному объёму публичных данных о человеке. Контролировать, какие данные с ним связаны, — разумная мера цифровой гигиены, которая занимает полчаса один раз. Актуальные советы по цифровой безопасности публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.