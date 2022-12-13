Как узнать свой номер телефона? Собрали все способы

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Герман Вологжанин 1

Номер телефона — это последовательность цифр, которая назначается каждому абоненту в сети. С его помощью мы можем не только связаться с друзьями и близкими, но и подтвердить те или иные действия: например, совершение транзакции. Как правило, каждый человек помнит свою последовательность цифр, однако некоторые люди часто меняют SIM-карты, из-за чего для них остро встает вопрос, как узнать свой номер. Сегодня я постараюсь максимально подробно разобрать все способы определения контактных данных как с телефоном, так и без.

Как узнать свой номер телефона? Собрали все способы. Узнать свой номер можно даже без смартфона и SIM-карты. Фото.

Узнать свой номер можно даже без смартфона и SIM-карты

Как узнать номер телефона через телефон

Первая группа способов, позволяющих узнать номер телефона, будет актуальна на случай, когда в руках у вас находится смартфон, и в нем установлена SIM-карта. Первое, что приходит в голову в такой ситуации — позвонить знакомому и спросить, какая последовательность цифр отобразилась у него на экране.

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Если звонить некому или вы просто не хотите лишний раз светить свой номер, воспользуйтесь настройками телефона:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Все параметры».
  3. Откройте вкладку «Общая информация», после чего — «Номер телефона».
Как узнать номер телефона через телефон. Иногда получается узнать номер через настройки телефона. Фото.

Иногда получается узнать номер через настройки телефона

Не исключено, что в вашем случае узнать номер СИМ не получится. Именно так произошло у меня: устройство скрывает последовательность цифр в рамках политики конфиденциальности. Тем не менее, есть масса обходных путей, требующих от вас выполнения пары простых действий.

Что делать, если на телефон приходят SMS с кодами подтверждения от разных служб

Предлагаю запустить приложение «Контакты» и попытаться найти абонента «Я». Бывает, операторы связи автоматически сохраняют его на SIM-карте, чтобы вы не мучили себя вопросом, как узнать свой номер телефона. Если такого абонента нет — ищите контакт «Мой номер». Нажмите кнопку вызова, после чего вы узнаете всю необходимую информацию либо от аудиобота на обратном конце провода, либо получите ответное сообщение с номером.

Как узнать номер телефона через телефон. Возможно, в списке контактов уже есть ваш номер. Фото.

Возможно, в списке контактов уже есть ваш номер

Если вас снова постигнет неудача — вспомните, в каких приложениях на смартфоне вы авторизованы под своим номером. Это может быть мессенджер или, например, программа от оператора сотовой связи. Запустите такое приложение и проверьте, не отображается ли номер.

Как узнать номер телефона через телефон. Узнать свой номер можно в мессенджерах и других приложениях, которые используют ваши контактные данные. Фото.

Узнать свой номер можно в мессенджерах и других приложениях, которые используют ваши контактные данные

В крайнем случае, если в телефоне установлена SIM-карта, вы можете узнать свой номер у оператора, воспользовавшись USSD-запросом, а также позвонив ему. О том, как это сделать, расскажу далее.

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Как узнать номер телефона МТС

Как узнать номер телефона МТС. МТС предлагает 2 способа узнать номер. Фото.

МТС предлагает 2 способа узнать номер

Итак, у каждого оператора сотовой связи есть команда для проверки данных абонента. Если вы хотите узнать номер телефона МТС, то позвоните на 0887.

Еще один вариант — использование USSD-запроса *111*0887#. Нужно ввести его через номеронабиратель и нажать кнопку вызова. В ответ вы получите SMS-сообщение с информацией о номере, который закреплен за SIM-картой.

Как узнать номер телефона билайн

Как узнать номер телефона билайн. На билайне также работает USSD-запрос или звонок на сервисный номер. Фото.

На билайне также работает USSD-запрос или звонок на сервисный номер

Те же варианты предлагает и билайн. Имея на руках SIM-карту этого оператора, вам нужно воспользоваться одной из следующих комбинаций, введя их через номеронабиратель:

  • 067410;
  • *110*10#.

В обоих случаях в качестве ответа вы получите SMS-сообщение, где представлен ваш номер. Обратите внимание, что, скорее всего, он будет указан без префикса «+7» или «8».

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Как узнать номер телефона Теле2

Как узнать номер телефона Теле2. На Tele2 есть только специальная команда для проверки номера. Фото.

На Tele2 есть только специальная команда для проверки номера

Определить номер Tele2 можно только при помощи USSD-запроса *201#. Введите команду через номеронабиратель, дождитесь ответного сообщения и проверьте полученную информацию.

Обычно SMS с данными абонента приходит моментально. Если вы столкнулись с задержкой, то позвоните на горячую линию Теле2, набрав 611, после чего уточните свой номер у сотрудника колл-центра или при помощи команд, которые дает голосовой ассистент.

Как узнать номер телефона МегаФон

Как узнать номер телефона МегаФон. МегаФон тоже предлагает воспользоваться USSD-запросом. Фото.

МегаФон тоже предлагает воспользоваться USSD-запросом

Аналогичный способ предлагает и МегаФон. То есть, чтобы узнать номер телефона, нужно ввести USSD-команду и дождаться получения ответного СМС. Поэтому просто введите запрос *205# и нажмите кнопку вызова.

Я разобрал способы для операторов большой четверки. Если вы пользуетесь услугами региональной компании, то тоже можете узнать свой номер при помощи USSD-запроса. Уточняйте его на сайте оператора.

Как узнать номер телефона без телефона

Когда смартфон и SIM-карта на руках, определить номер не составляет труда. Другое дело, если вы не имеете прямого доступа к мобильному устройству вследствие его кражи или потери. В таком случае придется действовать иначе. В первую очередь рекомендую отыскать договор на оказание услуг сотовой связи. Там в обязательном порядке указывается номер, присвоенный вашей SIM-карте. Также он присутствует на пластиковой подложке, откуда вы извлекали симку.

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Если найти договор не получается, вы можете обратиться в офис оператора. Предъявив паспорт, на который была оформлена SIM-карта, сотрудник компании предоставит номер. Там же при необходимости можно бесплатно получить новую симку, если старая была потеряна.

Как узнать номер телефона без телефона. Также можно проверить номер на компьютере, перейдя в настройки аккаунта, к которому был привязан телефон. Фото.

Также можно проверить номер на компьютере, перейдя в настройки аккаунта, к которому был привязан телефон

И последнее. Помните, что мы указываем номер при регистрации на разных сервисах. Например, в Google. Поэтому, если данные SIM-карты были привязаны к аккаунту, вы можете ознакомиться с информацией в настройках учетной записи на ПК. То же самое касается других ваших профилей.

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1 комментарий
  1. DrMeth

    А как же вариант позвонить в МЧС и спросить номер? Или сразу в скрую?

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