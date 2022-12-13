Как узнать свой номер телефона? Собрали все способы

Номер телефона — это последовательность цифр, которая назначается каждому абоненту в сети. С его помощью мы можем не только связаться с друзьями и близкими, но и подтвердить те или иные действия: например, совершение транзакции. Как правило, каждый человек помнит свою последовательность цифр, однако некоторые люди часто меняют SIM-карты, из-за чего для них остро встает вопрос, как узнать свой номер. Сегодня я постараюсь максимально подробно разобрать все способы определения контактных данных как с телефоном, так и без.

Как узнать номер телефона через телефон

Первая группа способов, позволяющих узнать номер телефона, будет актуальна на случай, когда в руках у вас находится смартфон, и в нем установлена SIM-карта. Первое, что приходит в голову в такой ситуации — позвонить знакомому и спросить, какая последовательность цифр отобразилась у него на экране.

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Если звонить некому или вы просто не хотите лишний раз светить свой номер, воспользуйтесь настройками телефона:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Все параметры». Откройте вкладку «Общая информация», после чего — «Номер телефона».

Не исключено, что в вашем случае узнать номер СИМ не получится. Именно так произошло у меня: устройство скрывает последовательность цифр в рамках политики конфиденциальности. Тем не менее, есть масса обходных путей, требующих от вас выполнения пары простых действий.

Что делать, если на телефон приходят SMS с кодами подтверждения от разных служб

Предлагаю запустить приложение «Контакты» и попытаться найти абонента «Я». Бывает, операторы связи автоматически сохраняют его на SIM-карте, чтобы вы не мучили себя вопросом, как узнать свой номер телефона. Если такого абонента нет — ищите контакт «Мой номер». Нажмите кнопку вызова, после чего вы узнаете всю необходимую информацию либо от аудиобота на обратном конце провода, либо получите ответное сообщение с номером.

Если вас снова постигнет неудача — вспомните, в каких приложениях на смартфоне вы авторизованы под своим номером. Это может быть мессенджер или, например, программа от оператора сотовой связи. Запустите такое приложение и проверьте, не отображается ли номер.

В крайнем случае, если в телефоне установлена SIM-карта, вы можете узнать свой номер у оператора, воспользовавшись USSD-запросом, а также позвонив ему. О том, как это сделать, расскажу далее.

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Как узнать номер телефона МТС

Итак, у каждого оператора сотовой связи есть команда для проверки данных абонента. Если вы хотите узнать номер телефона МТС, то позвоните на 0887.

Еще один вариант — использование USSD-запроса *111*0887#. Нужно ввести его через номеронабиратель и нажать кнопку вызова. В ответ вы получите SMS-сообщение с информацией о номере, который закреплен за SIM-картой.

Как узнать номер телефона билайн

Те же варианты предлагает и билайн. Имея на руках SIM-карту этого оператора, вам нужно воспользоваться одной из следующих комбинаций, введя их через номеронабиратель:

067410;

*110*10#.

В обоих случаях в качестве ответа вы получите SMS-сообщение, где представлен ваш номер. Обратите внимание, что, скорее всего, он будет указан без префикса «+7» или «8».

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Как узнать номер телефона Теле2

Определить номер Tele2 можно только при помощи USSD-запроса *201#. Введите команду через номеронабиратель, дождитесь ответного сообщения и проверьте полученную информацию.

Обычно SMS с данными абонента приходит моментально. Если вы столкнулись с задержкой, то позвоните на горячую линию Теле2, набрав 611, после чего уточните свой номер у сотрудника колл-центра или при помощи команд, которые дает голосовой ассистент.

Как узнать номер телефона МегаФон

Аналогичный способ предлагает и МегаФон. То есть, чтобы узнать номер телефона, нужно ввести USSD-команду и дождаться получения ответного СМС. Поэтому просто введите запрос *205# и нажмите кнопку вызова.

Я разобрал способы для операторов большой четверки. Если вы пользуетесь услугами региональной компании, то тоже можете узнать свой номер при помощи USSD-запроса. Уточняйте его на сайте оператора.

Как узнать номер телефона без телефона

Когда смартфон и SIM-карта на руках, определить номер не составляет труда. Другое дело, если вы не имеете прямого доступа к мобильному устройству вследствие его кражи или потери. В таком случае придется действовать иначе. В первую очередь рекомендую отыскать договор на оказание услуг сотовой связи. Там в обязательном порядке указывается номер, присвоенный вашей SIM-карте. Также он присутствует на пластиковой подложке, откуда вы извлекали симку.

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Если найти договор не получается, вы можете обратиться в офис оператора. Предъявив паспорт, на который была оформлена SIM-карта, сотрудник компании предоставит номер. Там же при необходимости можно бесплатно получить новую симку, если старая была потеряна.

И последнее. Помните, что мы указываем номер при регистрации на разных сервисах. Например, в Google. Поэтому, если данные SIM-карты были привязаны к аккаунту, вы можете ознакомиться с информацией в настройках учетной записи на ПК. То же самое касается других ваших профилей.