Как в Телеграме на Android добавить фото к уже написанному сообщению

Уже много лет Telegram является моим основным мессенджером. Как-то так получилось, что я подсел на него сразу после запуска, отказавшись от iMessage, которым пользовался до этого. Несмотря на то что я не вёл дел государственной важности, наличие продвинутых протоколов шифрования сыграло для меня определяющую роль. Только спустя много времени я понял, что более удобного мессенджера мне не найти, и даже WhatsApp, которым пользуются вообще все, не может заменить решение Павла Дурова. Впрочем, это не значит, что Telegram такой уж ведь из себя идеальный.

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Мне неоднократно прилетали негативные отзывы от моих знакомых, которых я пытался подсадить на Telegram, о нелогичном устройстве его интерфейса. Причём в последнее время почему-то особенно часто встречаются негодования по поводу того, что мессенджер не позволяет прикрепить медиафайл уже после того, как набран текст. В результате пишущему приходится либо стирать текст, прикреплять вложение, и набирать всё заново, либо заморачиваться с копированием и вставкой, в чём, в общем говоря, тоже мало приятного.

Как добавить фото к тексту в Telegram

Особенно бесит, говорят эти мои знакомые, что на iOS такой проблемы нет. Там значок скрепки, нажатие на которую позволяет прикрепить вложение, не исчезает при наборе текста, а всё время висит слева от строки ввода. Честно говоря, сам я никогда внимания на эту проблему не обращал. То ли необходимости в том, чтобы прикрепить медиафайл уже после набора текста у меня не было, то ли для меня всегда было логично, что добавить его можно другим не менее простым способом, но факт остаётся фактом – меня эта особенность Telegram никогда не напрягала.

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Запустите Telegram на своём Android-смартфоне и откройте нужный чат;

Нажмите на строку набора текста и напишите сообщение адресату;

После этого нажмите на контекстное меню (три вертикальных точки в правом верхнем углу);

В открывшемся окне выберите файлы, которые хотите прикрепить, и подтвердите отправку.

Почему Telegram для iOS лучше, чем для Android

Возможно, данный способ прикрепления медиавложений в Telegram после набора текста кому-то покажется нелогичным. Когда я обратил на это внимание, то сам так и подумал. В конце концов, почему нельзя было разместить кнопку скрепки слева от строки ввода, как это реализовано на iOS? Ведь из-за этой мелочи очень многие пользователи Android вынуждены страдать и тратить лишнее время на перепечатывание сообщений, если они вдруг забыли прикрепить файл до того как начать набирать послание.

Как посмотреть стикер перед отправкой и другие удобные жесты Telegram

Понятия не имею, с чем именно связано нежелание разработчиков Telegram сделать интерфейс мессенджера для Android точно таким же, как на iOS. Возможно, им кто-то подсказал, что так будет удобнее, а, возможно, сыграли роль какие-то ограничения операционной системы от Google. Но что-то мне подсказывает, что причина куда более прозаична. Просто над разными версиями Telegram работают разные команды, у которых хоть и есть общие гайдлайны, но охватывают они далеко не все аспекты. Поэтому, если своё недовольство выскажут как можно больше пользователей, разработчики прислушаются к нам и сделают всё по уму.