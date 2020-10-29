Кажется, Samsung не понимает, какими должны быть удобные смартфоны

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 2

Samsung – это та компания, смартфоны которой напоминают мне один сплошной эксперимент. Не проходит и года, чтобы корейцы не придумали что-то такое, от чего у адекватных людей на губах замирает только один вопрос: «Зачем?». Складывается впечатление, что они перебирают всё подряд в надежде, что одна разработка из десятки или сотни в конце концов выстрелит. Время от времени это и правда случается, но большая часть идей практически наверняка так и уходит в стол. По крайней мере, мне бы хотелось верить, что вот такого компания Samsung не представит никогда.

Galaxy Z Fold 2

Удобство смартфона — вещь довольно условная, но у Samsung даже с условностями большие проблемы

Samsung Galaxy S21 Ultra будет как Galaxy S20 Ultra, но дороже

Samsung разработала и запатентовала складной смартфон с выдвижной клавиатурой, сообщил LetsGoDigital. То есть, по сути, это обычный Galaxy Z Fold (ладно, не совсем обычный, у него 3 подвижные части, а не две), из боковой части которого выезжает клавиатурный блок.

Смартфоны с внешней клавиатурой

Galaxy Z Fold 3

Вот таким может быть Galaxy Z Fold 3

Предположительно, это позволит использовать смартфон как мини-ноутбук, работая одновременно и с экраном, который сможет принять вертикальное положение, и с клавиатурой, которая будет лежать плашмя на столе или любой другой поверхности, подходящей для работы. Но есть тут одно маленькое «но».

Почему-то корейцы совершенно не подумали о том, что пользоваться смартфоном в режиме ноутбука попросту невозможно. Не в смысле нельзя, а в смысле незачем. Ведь если обычный ноутбук обладает достаточными размерами для того, чтобы положить руки на выступы под клавиатурой и начать печатать, то со смартфоном – даже с крупным – ничего такого не получится.

США начинают снимать санкции с Huawei? Samsung получила разрешение на работу

Это совершенно неудобно, потому что размеры смартфона слишком малы и вам, во-первых, придётся держать руки вплотную друг к другу, чтобы пальцы попадали по клавишам, а, во-вторых, вряд ли удастся печатать даже четырёхпальцевым методом, не говоря уже о десяти-.

Как вы набираете сообщения на своём смартфоне? Если вы адекватный человек и не записываете голосовые, как правило, вы держите аппарат двумя руками и печатаете только большими пальцами. Это едва ли не единственный удобный способ, учитывая, что экранная клавиатура довольно мала. В принципе, можно попробовать свайпы или однопальцевую печать, когда смартфон находится в одной руке, но в этом случае высока вероятность падения скорости набора.

Стоит ли покупать складной смартфон

Выезжающая клавиатура

Пользоваться такой клавиатурой решительно невозможно

Я понимаю, почему Samsung патентует смартфон с выдвижной клавиатурой, имитирующей ноутбук. Таким образом корейцы хотят показать, что ушли в развитии мобильной техники дальше, чем все остальные, доказав, что смысл в складных аппаратах действительно был. Дескать, посмотрите, мы сделали не просто смартфон, а настоящий рабочий инструмент, который способен заменить компьютер.

Почему на Samsung Galaxy S20 не работает та или иная функция? Самые частые проблемы

Вот только он неспособен, а компания пытается выдавать желаемое за действительное. Потому то никто в здравом уме не разложит перед собой аппарат размером с записную книжку и не будет ошалело долбить по сенсорным клавишам без какого-либо намёка на ход и отклик.

Зачатки такого сценария использования Samsung попыталась навязать потребителям и в первом Galaxy Fold. Компания заставила своих разработчиков спроектировать программную оболочку таким образом, чтобы смартфон можно было разложить шалашиком и, положив его на одну сторону, воспринимать контент на одной части дисплея, а вторую оставить под управление. Но это настоящая чушь, потому что на нём даже читать комментарии к видео неудобно, не говоря уже о том, чтобы печатать или делать что-то большее.

Теги
Новости по теме
С Новым годом, друзья!
Скачать обои Samsung Galaxy S20
Лонгриды для вас
Galaxy Note 20
Как купить официальный Galaxy Note 20 со скидкой 40%

Galaxy Note 20 – классный смартфон, который стоит непомерно дорого. Ну, по крайней мере, для меня. На мой взгляд, платить за него 80 тысяч рублей – это уже слишком, учитывая, что никаких принципиальных отличий от прошлогоднего Galaxy Note 10 здесь нет. Разве что пластиковый корпус. Его хоть и назвали «гластиком», но восприятие это не сильно поменяло. На выходе мы имеем вроде бы флагман, который и стоит по-флагмански, но всё ещё не дотягивает до того, чтобы срываться и бежать за ним в магазин. Тем более, что при желании можно серьёзно сэкономить.

Читать далее
пиксели
Samsung знает, как сделать дисплей в десятки раз более четким. Но зачем?

Плотность пикселей современного дисплея является очень достойной для обычного использования. Иногда на них можно даже смотреть фильмы в 4K, что несколько лет назад казалось просто фантастикой. Вот только это далеко не предел и сейчас Samsung совместно со Стэнфордским университетом знает, как увеличить плотность пикселей не в два-три раза, а в десятки раз. Итоговая плотность пикселей может достигать 10 000 точек на дюйм против нынешних 400-700. Звучит просто фантастически, но надо понимать, зачем это нужно, и в чем будут минусы такого дисплея, а они наверняка будут. А еще пока не понятно, где можно применять такие технологии, но один прибор уже существует.

Читать далее
Какой телефон купить, чтобы его было проще потом продать

Многие пользователи, покупая смартфон, смотрят не только на то, сколько у него оперативки или баллов в Antutu, но и на то, сколько он будет стоить через 2-3 года, когда придет время его продавать и покупать новый. Имея такой подход, можно сэкономить даже не пару тысяч, а пару десятков тысяч рублей. Впрочем, такие цифры скорее исключение, чем правило. Признаюсь честно, раньше я не обращал большого внимания на такие изменения в стоимости, но на днях задумался и, сопоставив факты, пришел к определенным выводам. Некоторые из них будут слишком очевидны, а некоторые сэкономят нашим читателям время и деньги.

Читать далее

2 комментария Оставить свой

  1. Zoid8

    Во-первых наличие патента, не означает что он будет реализован , посмотрите на наличие всевозможных патентов у того же Apple. Все ли они притворились в жизнь? Конечно же нет , некоторые патенты подаются на всякий случай , и могут вообще не получить физической реализации. Во-вторых , не говорите за всех , что удобно, а что нет. Я лично набивал лекции на сенсорном экране Айпада , и мне было вполне удобно. И кстати первый фолд не фиксировался в промежуточных положениях , а разделение контента на половины экрана , вполне может быть удобно , в зависимости от ситуации.

  2. DrMeth

    «Если вы адекватный человек и не записываете голосовые, как правило, вы держите аппарат двумя руками и печатаете только большими пальцами», все совсем не так. Я адекватный, потому держу нормально в одной руке и набираю свайпом в GBoard, или голосовой набор, если позволяет обстановка. Привет недоклавиатурам на iOS.

Новый комментарий