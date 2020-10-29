Кажется, Samsung не понимает, какими должны быть удобные смартфоны

Samsung – это та компания, смартфоны которой напоминают мне один сплошной эксперимент. Не проходит и года, чтобы корейцы не придумали что-то такое, от чего у адекватных людей на губах замирает только один вопрос: «Зачем?». Складывается впечатление, что они перебирают всё подряд в надежде, что одна разработка из десятки или сотни в конце концов выстрелит. Время от времени это и правда случается, но большая часть идей практически наверняка так и уходит в стол. По крайней мере, мне бы хотелось верить, что вот такого компания Samsung не представит никогда.

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Samsung разработала и запатентовала складной смартфон с выдвижной клавиатурой, сообщил LetsGoDigital. То есть, по сути, это обычный Galaxy Z Fold (ладно, не совсем обычный, у него 3 подвижные части, а не две), из боковой части которого выезжает клавиатурный блок.

Смартфоны с внешней клавиатурой

Предположительно, это позволит использовать смартфон как мини-ноутбук, работая одновременно и с экраном, который сможет принять вертикальное положение, и с клавиатурой, которая будет лежать плашмя на столе или любой другой поверхности, подходящей для работы. Но есть тут одно маленькое «но».

Почему-то корейцы совершенно не подумали о том, что пользоваться смартфоном в режиме ноутбука попросту невозможно. Не в смысле нельзя, а в смысле незачем. Ведь если обычный ноутбук обладает достаточными размерами для того, чтобы положить руки на выступы под клавиатурой и начать печатать, то со смартфоном – даже с крупным – ничего такого не получится.

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Это совершенно неудобно, потому что размеры смартфона слишком малы и вам, во-первых, придётся держать руки вплотную друг к другу, чтобы пальцы попадали по клавишам, а, во-вторых, вряд ли удастся печатать даже четырёхпальцевым методом, не говоря уже о десяти-.

Как вы набираете сообщения на своём смартфоне? Если вы адекватный человек и не записываете голосовые, как правило, вы держите аппарат двумя руками и печатаете только большими пальцами. Это едва ли не единственный удобный способ, учитывая, что экранная клавиатура довольно мала. В принципе, можно попробовать свайпы или однопальцевую печать, когда смартфон находится в одной руке, но в этом случае высока вероятность падения скорости набора.

Стоит ли покупать складной смартфон

Я понимаю, почему Samsung патентует смартфон с выдвижной клавиатурой, имитирующей ноутбук. Таким образом корейцы хотят показать, что ушли в развитии мобильной техники дальше, чем все остальные, доказав, что смысл в складных аппаратах действительно был. Дескать, посмотрите, мы сделали не просто смартфон, а настоящий рабочий инструмент, который способен заменить компьютер.

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Вот только он неспособен, а компания пытается выдавать желаемое за действительное. Потому то никто в здравом уме не разложит перед собой аппарат размером с записную книжку и не будет ошалело долбить по сенсорным клавишам без какого-либо намёка на ход и отклик.

Зачатки такого сценария использования Samsung попыталась навязать потребителям и в первом Galaxy Fold. Компания заставила своих разработчиков спроектировать программную оболочку таким образом, чтобы смартфон можно было разложить шалашиком и, положив его на одну сторону, воспринимать контент на одной части дисплея, а вторую оставить под управление. Но это настоящая чушь, потому что на нём даже читать комментарии к видео неудобно, не говоря уже о том, чтобы печатать или делать что-то большее.