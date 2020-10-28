Как смотреть 3д-животных в Google на Хэллоуин

Вы помните 3D-тигров, медведей, крокодилов и других животных, которые Google представила в период первой волны коронавирусной пандемии? С тех пор компания неоднократно расширяла ассортимент AR-фигур, пополняя его то новыми животными, в том числе ископаемыми, то молекулами, то космическими и небесными телами. Но сегодня Google решила немного сконъюнктурить и представила серию моделей в дополненной реальности в честь приближающегося Хэллоуина, который уже давно превратился из местечковой истории в международный праздник.

Как со смартфона смотреть животных в 3D из Google

Новая партия AR-фигур включает в себя не только животных, хотя и без них тоже не обошлось, но и характерные для празднования Хэллоуина атрибуты. Вот все модели, которые с сегодняшнего дня появились в Google:

Какие животные есть в Google на Хэллоуин

Как смотреть 3д-фигуры на Хэллоуин в Google

Поскольку эти фигуры появились в Google только сегодня ночью, не исключено, что прямо сейчас вы не сможете их вызвать. Возможно, это связано с региональными или аппаратными ограничениями вашего устройства, а, возможно, с работой кэша, из-за чего AR-модели могут попросту не сработать сразу. Тем не менее, я проверил их работоспособность лично и мне удалось вызвать всех. Поэтому обязательно пробуйте.

Как смотреть жуков, бабочек и других насекомых в 3D в Google

Чтобы вызвать AR-модели для Хэллоуина, откройте Google в Chrome на смартфоне;

Забейте в поиске нужный запрос, например, чёрный кот;

В результатах поиска выберите «Смотреть в 3D»;

Затем нажмите «Смотреть у себя» и покрутите смартфоном над полом, чтобы он считал его и разместил объект у вас в комнате.

Смотреть привидение в дополненной реальности в Google

В этот раз Google поступила очень правильно и добавила все оставшиеся AR-модельки из серии, посвящённой Хэллоуину, прямо в интерфейс каждой конкретной модели. То есть теперь вам не придётся перебирать англо- и русскоязычные названия, чтобы найти нужный объект. Будет достаточно просто открыть список по свайпу вверх и активировать ту фигуру, которая вам нравится.

Как фотографировать и снимать на видео 3д-животных в Google

Помимо забавного внешнего исполнения, вызов каждой фигуры сопровождается воспроизведением характерной музыкальной темы. Она звучит тут очень к месту, подчёркивая торжественность и жутковатость момента. Кроме того, каждая модель может издавать собственные звуки. Собака – лает, кошка – мяукает, а привидение – зловеще завывает (в конце концов, что ещё должно делать привидение?).

Почему не работают 3D-животные в Google

Поскольку все фигуры основаны на базе дополненной реальности, некоторые пользователи скорее всего не смогут посмотреть их во всей красе у себя в комнате из-за ограничений своих устройств. Дело в том, что в смартфонах на базе Android за обработку дополненной реальности отвечает пакет инструментов ARCore. Однако его поддерживают не все устройства, даже новые. Например, большая часть современных аппаратов Huawei с ARCore не дружит, а потому готовьтесь к тому, что вызвать хэллоуинские фигурки у вас не получится.

Как установить ARCore на любой Android

Впрочем, можно попробовать установить ARCore принудительно:

Перейдите в «Настройки» и включите загрузку из неизвестных источников;

Откройте со смартфона эту ссылку и скачайте приложение TangoCore;

Затем перейдите по этой ссылке и скачайте приложение HelloAR;

Установите оба приложения и раздайте им необходимые привилегии.

Почему на телефоне не получается смотреть животных в 3D от Google

После того как вы завершите все манипуляции по установке, предпринимать дополнительных мер по активации дополненной реальности не придётся. Из-за того, что ARCore – это пассивный механизм, лучший способ проверить его работоспособность, попробовать запустить на устройстве что-нибудь в AR. А поскольку мы говорим 3D-животных, то лучшего претендента на проверку и быть не может.