Как выгодно и быстро продать телефон. Всё, что нужно знать

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Иван Герасимов 0

Если вы согласны с утверждением, что покупать смартфон сейчас не стоит, это не значит, что его также не очень выгодно продавать. Напротив: многие покупатели из-за надвигающегося дефицита ринулись на площадки, где можно найти б/у смартфоны по приятным ценам, а это значит, что вы можете неплохо заработать даже на продаже своего Android-смартфона. При этом существует несколько отличных способов продать смартфон быстро и без всяких проблем, да еще и не потеряв при этом в деньгах. За все годы я продал с десяток телефонов на Авито и понял, как это делать правильно. Сегодня расскажу, как продать смартфон без проблем.

Разбираемся, как продать телефон правильно и быстро

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Как подготовить смартфон к продаже

Смартфон должен выглядеть опрятно и очищен от пятен

Смартфон всегда нужно продавать так, чтобы нигде не соврать и не обмануть покупателя. В общем, продавать так, как бы вы сами хотели, чтобы продали вам. Для этого необходимо правильно подготовить смартфон к продаже.

  • Создайте резервную копию и перенесите все важные файлы в облачное хранилище или на ПК, чтобы восстановить все данные на новый смартфон.
  • Отвяжите смартфон от аккаунта Google и отформатируйте его.
  • Решите, нужны ли вам дополнительные аксессуары (чехлы, наушники). Обычно отдают чехлы, а наушники оставляют себе. Имейте в виду, что за отсутствие наушников скидку делать не нужно.
  • Если кабель для зарядки сильно изношен, лучше его не отдавать вовсе — покупатель может подумать, что и за смартфоном вы следили не особо внимательно.
  • Снимите с телефона чехол и защитную пленку с экрана: протрите телефон со всех сторон, уберите пыль и грязь по краям экрана и не забудьте протереть окружность вокруг камеры.

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Как быстро продать смартфон

То, насколько быстро вы продадите смартфон, зависит от вашего объявления

При продаже смартфона важно не то, сколько платных услуг вы приобрели, чтобы продвинуть объявление, а то, как вы его оформили, что написали и сколько фотографий сделали.

  • Фотографии смартфона должны быть четкими и в высоком качестве. Избегайте смазанных снимков, чтобы покупатель мог увеличить изображение и рассмотреть.
  • Делайте больше снимков и уделяйте внимание деталям, например, отсутствию царапин.
  • Не бойтесь фотографировать изъяны: вмятинки и потертости на смартфоне — это норма. Лучше показать все недостатки сразу, чтобы не краснеть во время встречи.
  • На снимках должно быть хорошо видно телефон: обратите внимание на то, как падает свет, и старайтесь избегать лишних предметов на фото.

Лайфхак: 5 смартфонов, которых не стоит бояться покупать

Вы и сами видели не раз, как составляют объявления на Авито: с ошибками, без знаков препинания, но что еще хуже — в двух словах без подробностей. Никогда так не делайте: старайтесь написать как можно больше и поведать детали. Укажите, когда был куплен смартфон, сколько времени пользуетесь.

Практически идеальное объявление: такой смартфон я бы купил

  • Укажите, действует ли гарантия.
  • Напишите про дефекты в смартфоне честно, а не так, что «телефон в отличном состоянии, но немного разбит экран».
  • Опишите комплект устройства (чехлы, наушники, защитные стёкла).
  • Укажите, уместен ли торг. Если да, то в каких пределах. Так сможете отсечь халявщиков, которые готовы забрать за копейки, но чуть ли не через час.
  • Также обязательно укажите, почему продаете смартфон — этот прием внушает доверие у покупателей. Ничего придумывать не нужно: просто напишите, что собираетесь купить новый или нужны деньги.

Учтите, что лучше выставить цену чуть повыше, а не минималку. Заложите определенный «коридор», в пределах которого будет разумно торговаться, чтобы не продешевить при продаже.

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Как продать телефон на Авито

Иногда при продаже пользователи пишут с просьбой предоставить серийный номер смартфона: можно смело отправлять, не опасаясь за последствия. А вот вводить чужие данные точно не стоит ни при каких условиях — сразу жмите «Пожаловаться», чтобы мошенника заблокировали.

Передавать смартфон в руки можно только при определенных условиях

Если договорились с покупателем или близки к этому, не бойтесь рассматривать другие предложения: зачастую бывает так, что один передумает или найдет другой вариант подешевле. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, отвечайте другим пользователем, а там — как пойдет: кто первый купит, тот и молодец.

При встрече с покупателем старайтесь, чтобы он всегда был в поле зрения и не отходил до машины или еще куда — проверка должна происходить у вас на глазах. Старайтесь не поддаваться на уговоры предоставить скидку или что денег не хватает — некоторые прикидываются, что забыли, какая была сумма, денег не хватает и так далее. Деньги за смартфон лучше получать переводом, чтобы не нарваться на поддельные купюры — отдавать смартфон можно после того, как перевод будет осуществлен вам на карту.

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Будет лучше, если спустя пару месяцев напишите покупателю и попросите оставить отзыв. В дальнейшем оценка и комментарии покупателей помогут продавать смартфоны быстрее.

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