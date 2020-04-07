В жизни каждого наступает момент, когда надо купить новый телефон. Старый кто-то отдает детям/родителям/жене, а кто-то продает. В этом процессе рискует не только тот, кто покупает смартфон, так как может нарваться на обман. Рискует и продавец, ведь он не просто отдает свое устройство, убирая из него все лишнее, но передает покупателю смартфон, в котором могут быть личные данные или еще что-то важное. Чтобы этого избежать, нужно сделать все правильно. Сегодня я поделюсь пошаговой инструкцией, которая позволит вам избежать лишних проблем, сделать все быстро и купить наконец-то новый смартфон.

Как подготовить телефон к продаже

Прежде всего, надо усвоить главный принцип продажи смартфона на вторичном рынке. В нем не должно быть ничего лишнего (и личного). В противном случае у вас может получиться ситуация, как у меня, когда я вернул тестовый телефон и случайно забыл его сбросить. Хорошо, что после меня он попал к человеку, которого я хорошо знаю. Он сказал мне об этом, мы посмеялись и он сбросил все до заводских настроек.

Если не сбросить смартфон перед продажей, то можно не только отдать потенциальному злоумышленнику свои фотографии, в том числе, и очень личные, но и поделиться чем-то куда более значимым. Например, доступом к аккаунтам, данными банковской карты и различными паролями.

Что надо удалить из телефона перед продажей

Как я и сказал, перед продажей из телефона надо удалить все. Но это слишком общая фраза из мемуаров капитана Очевидность. Вот, что надо сделать по шагам.

Скопируйте сохраненные фотографии

Сейчас совершенно бесплатно можно пользоваться сервисами облачного хранения данных. Как правило, если вы соглашаетесь с тем, что данные будут немного сжаты, вы получите безлимитное хранилище. Например, Google сжимает фотографии до разрешения 16 Мп, а видео до FullHD. После этого загружайте сколько хотите. Такого качества вполне хватит для личного архива.

Если вы не доверяете ”продажным облачникам”, скопируйте все на компьютер. Для этого можно воспользоваться проводом, но надо будет включить отладку по USB. Также можно перекинуть все через карту памяти, но иногда она может не заработать.

Также надо поступить с данными. Приложения обычно сами и так все хранят в своих облаках, а остальные данные можно также сохранить на Google или Яндекс, но будет расходоваться выделенное место, объем которого обычно ограничен 15 ГБ (за большее надо платить).

Резервное копирование WhatsApp

Для некоторых других мессенджеров это тоже справедливо, но из основных (Telegram и WhatsApp) именно в WhatsApp надо делать резервную копию вручную. В Telegram все и так хранится в облаке.

Для того, чтобы скопировать все сообщения, зайдите в настройки в самом приложении WhatsApp и выберите резервное копирование. Придется немного подождать, но иного способа сохранить свои переписки нет.

На новом телефоне надо будет произвести обратную процедуру. Так же зайти в настройки и нажать выбрать восстановление их архива.

Копирование контактов

Тут речь идет даже не о резервном копировании, а просто копировании. Я давно так делаю и всем очень рекомендую хранить свою телефонную книгу в Google. Поверьте, никому она там не нужна, не надо себе льстить. И тем более не надо хранить контакты на симке.

Чтобы вообще не думать о том, что ваши контакты могут потеряться, надо зайти в меню телефона, выбрать раздел ”Google”, далее ”Сервисы в аккаунте”, потом ”Синхронизация контактов”. Теперь можно выбрать вариант копирования, который вам нужен. Если включить один, то контакты будут автоматически подкачиваться с сервера, если второй, то автоматически на него сохраняться, а если оба, то синхронизация будет полной. Это удобнее всего.

Отвяжите аккаунты

В телефоне есть раздел с аккаунтами. Его можно найти в настройках. Перед финальным сбросом лучше отвязать все аккаунты по одному. Так будет надежнее. Просто заходим в каждый и нажимаем ”Выход” или ”Отвязать”.

Если вы наоборот, купили новый смартфон, воспользуйтесь советами нашего Олега Кусова и узнайте, как настроить Android-смартфон после покупки.

Шифрование данных

Еще одним нелишним действием будет шифрование данных. Даже если вы удалите все со своего смартфона, большую часть этого можно будет восстановить при помощи специального софта.

Для того, чтобы это было невозможно, перейдите в настройках в раздел ”Безопасность”, найдите там шифрование и включите его. Это можно сделать заранее — лишним не будет.

Также не будет лишним подписаться на нас в Google News. Как минимум нам будет приятно.

Полный сброс телефона

Теперь можно производить полный сброс. Для этого надо перейти в настройки, найти раздел ”Система”. В нем выбрать ”Сброс” или ”Сброс настроек”. Далее выбираем тот пункт, где в скобках написано ”Сброс до заводских настроек” и нажимаем. Останется только несколько раз согласиться с тем, что все будет стерто и это необратимо.

Так можно максимально надежно защититься от того, что ваши данные попадут не в те руки. И, конечно, не забудьте вытащить карту памяти и симку перед продажей. С симкой вообще надо быть осторожным, чтобы не нарваться на неприятности.

Удачной вам продажи!