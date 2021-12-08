Огромное количество пользователей ежедневно меняют iPhone на Android в надежде на разнообразие. В основном при покупке нового смартфона старый перепродается и лишь изредка сдается в трейд-ин. Безусловно, перепродать iPhone получается не только быстро, но и достаточно выгодно. А вот с Android-смартфонами все немного сложнее и на это есть несколько причин: например, iPhone — намного популярнее, чем любой смартфон на Android. Можно сказать, что смартфоны от Apple — это своеобразная валюта, которая всегда в ходу, медленно теряет в цене и на нее есть спрос. Сегодня рассмотрим несколько причин, почему iPhone перепродать проще, чем Android.

Что делать со старым Айфоном

Несмотря на то, что смартфоны стали намного долговечнее, однажды все-таки приходит время, чтобы поменять свое устаревшее устройство на более актуальное. Пользователи, которые следят за новыми iPhone, стараются взвесить все плюсы и минусы новинок и уже после решают продать свой нынешний смартфон. Но со смартфонами на Android все намного сложнее. В преддверии выхода iPhone 13 компания CIRP спросила у пользователей в США, что они делают со старыми устройствами.

Выяснилось, что iPhone либо перепродают, либо сдают в трейд-ин. А вот половина Android-смартфонов остается у людей. Опрос показал, что почти 50% ненужных Android-смартфонов в США остаются у владельцев и около 13% передаются друзьям или членам семьи. Неудивительно, что владельцы iPhone реже оставляют его себе — всего 29%. Выборка достаточно репрезентативна и ей нельзя не верить, ведь iPhone лучше перепродается, все более-менее актуальные модели всегда в ходу, а благодаря длительной поддержке версий iOS перепродать для дальнейшего использования реально даже iPhone 6S или iPhone SE.

В каких случаях стоит отключать смартфон

Почему Андроид хуже iOS

Согласно тому же исследованию 24% смартфонов на Android теряются, ломаются или отправляются в переработку, хотя у iPhone показатель составляет всего 17%. Почему так? Этому тоже есть доказательства. По данным сайта по обмену смартфонов BankMyCell амортизация (снижение стоимости смартфона из-за износа) iPhone за первый год эксплуатации составляет 16,7%, а у Android-флагмана вдвое больше — 33,6%.

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Возможно, это связано с тем, что пользователи iOS сразу же упаковывают свои устройства в чехлы и защитные стёкла после покупки — действительно, аксессуары для iPhone найти проще, чем для популярного Android-флагмана. К тому же, Apple частенько не меняет форм-фактор своих смартфонов (например, iPhone 6, 7, 8, SE 2020) — магазинам электроники не нужно заказывать стёкла или чехлы на разные модели, ведь они идентичны.

С Android-смартфонами сложнее: не у каждого продавца найдется то же защитное стекло сразу на Xiaomi, One Plus, Samsung или OPPO — тут приходится либо искать дальше, либо заказывать на AliExpress, а у многих желание покупать аксессуар и вовсе пропадает. Мы ругаем Apple за однообразие, но это весьма удобно, когда дело касается покупки дополнительных аксессуаров.

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Аксессуары для Андроид

Кстати, если вы не согласны с рассуждением по поводу защитных стекол для iPhone и Android-смартфонов, то вот вам данные все того же исследования. 84% владельцев заявили, что экран iPhone в отличном состоянии или немного поцарапан, а вот с Android всё хуже — только 76% пользователей аналогично оценили состояние смартфона. Но есть очень интересный момент: 30% пользователей Android отметили, что гаджет работает без подзарядки целый день и более, а вот со стороны Apple такой вариант выбрали только 23%. Связано это с тем, что пользователи iPhone чаще жалуются на снижение остаточной емкости, а всё новые версии iOS снижают время автономной работы смартфона.

Кроме того, смартфоны на Android очень быстро дешевеют. Даже Samsung Galaxy Z Flip 3 спустя почти полгода начинает сдавать позиции: смартфон стартовал с 89 990 за версию со 128 Гб, а уже в начале декабря его можно найти за 72 440 и еще получить скидку 5%. Смартфоны Apple так быстро не дешевеют, а иногда и вовсе дорожают — компания часто пересматривает свои цены в зависимости от курса валют, но желающих меньше точно не становится.

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Почему люди покупают Айфоны

Android у многих ассоциируется с чем-то менее качественным и стабильным, а также с доступностью. Но покупать флагманы на Android готовы далеко не все. Моя подруга сменила Xiaomi на iPhone 12 Pro. По ее мнению, лучше вложить 70 с лишним тысяч в iPhone, который и в цене не потеряет, и продать его реально, и работать он будет стабильно, чем приобретать топовый Xiaomi Mi 11 Ultra практически за те же деньги. Несмотря на отличную камеру во флагмане на Android, не каждый решится на такое вложение. Тут и возможные поломки, и ненадежность Android, и те же аксессуары, в большинстве случаев доступные только на заказ.

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Вот лишь несколько вполне резонных причин, почему Android-смартфоны перепродать сложнее, чем iPhone. Но если вас не волнует вопрос перепродажи, а желаемого iPhone уже нет в наличии, то вы точно должны попробовать флагман на Android за те же деньги.