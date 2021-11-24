5 смартфонов, которых не стоит бояться покупать

Бывают разные ситуации, когда в нашем пользовании оказываются смартфоны. Каких-то действительно стоит избегать, чтобы не было проблем. Другие же, напротив, слишком хороши — дружелюбные устройства не стоит бояться приобретать. Их использование точно будет приносить вам массу удовольствия, возможно, даже не один год. В любом случае, если прицениваетесь и пытаетесь выбрать классный смартфон, то вам точно стоит обратить внимание на те, о которых мы сегодня расскажем. Некоторые из них обойдутся дешевле, чем вы ожидаете, а другие, наоборот, чуть дороже. Присаживайтесь поудобнее: сегодня делимся с вами взвешенным мнением о смартфонах, которые не стоит бояться покупать.

Восстановленные смартфоны

Если покупать восстановленный смартфон на AliExpress — это лотерея, то покупка официально восстановленного устройства в коробке и с гарантией (хоть и урезанной в два раза) — подарок судьбы. Вдумайтесь сами: вы покупаете практически новое устройство, которое не активировали и упаковали. Обычно на такие смартфоны есть приятная скидка в отличие от нового устройства, а разницы нет примерно никакой.

Он хорош в использовании, а тот факт, что вы приобрели его по сниженной цене примерно на 10-20%, будет согревать вам душу холодными зимними вечерами. Кстати, если думаете, что официально восстановленными бывают только iPhone, то ошибаетесь: можно найти и смартфоны других марок. Обращаем ваше внимание на то, что покупать такие устройства нужно только в проверенных местах.

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Что такое обменный телефон

Такие смартфоны называют «обменками». Это оригинальные устройства в пленках, но без аксессуаров и коробки. Оно абсолютно новое и им никто не пользовался. Как правило, популярностью пользуются обменные iPhone — они сертифицированы Ростест. Гарантия на него зависит от срока использования первого устройства.

Такие смартфоны точно не стоит бояться приобретать — я и мои друзья покупали их много раз. Кстати, продавец может дать вам в подарок еще и провод для зарядки с адаптером, но это уже исключительно на его усмотрение. Сэкономите на покупке такого смартфона от 5 до 10% от официальной цены. Как еще сэкономить на покупке смартфона? Об этом вы можете узнать из нашего Яндекс.Дзен!

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Дорогие смартфоны

У нас с журналистом AndroidInsider.ru Иваном Кузнецовым возник спор по поводу стоимости смартфонов: я за то, что не стоит отказывать себе в покупке премиум-версии смартфона, а мой коллега считает, что в такой трате денег нет смысла. Тем не менее, я по-прежнему уверен в том, что однажды все равно стоит совершить такую покупку и не жалеть о потраченных деньгах: эксклюзивные версии смартфонов до безумия хороши, обладают необычным комплектом, специальным дизайном, а иногда и дорогими материалами корпуса.

На такой смартфон будет приятно смотреть и через год, и через два, а менять его точно не захочется — он всегда будет круче остальных «пластиковых погремушек» из масс-маркета, заставляя вас чувствовать себя не таким как все.

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Смартфоны флагманы прошлых лет

Менять смартфон каждый год — непозволительная роскошь. А вот купить флагман прошлого года — хорошая покупка. Конечно, слишком далеко в прошлое уходить не стоит — смартфоны, вышедшие один, два года назад, по-прежнему хороши. Это и Samsung Galaxy S20, и смартфоны Google Pixel, в которых заложена хорошая начинка.

Главный плюс таких устройств — их мощность раскрывается именно сейчас, ведь флагманы создают с прицелом на 2-3 года. В общем, если захотите вложить деньги в покупку, но не переплатить лишнего — обязательно присмотритесь к тем флагманам, которые вышли не так давно. Точно не пожалеете.

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Уцененные смартфоны

В прошлой статье я уже упоминал уцененные смартфоны — это та еще палка о двух концах. Но сегодня я хотел бы упомянуть именно те, в которых нет существенного дефекта. Например, смартфоны, у которых есть царапина на корпусе, отсутствуют аксессуары, помята коробка — в общем, всё то, что не критично и не повлияет на работу устройства. Дело в том, что магазинам нужно реализовывать такую продукцию, поэтому они делают на нее неплохую скидку.

В любом интернет-магазине можете найти раздел с такими устройствами: покупать вслепую их определенно не стоит — узнайте, что за дефект, влияет ли он на работу, а после этого уже планируйте покупку. Иногда таким образом можно сэкономить приличную сумму, которую можно потратить на крутые аксессуары или еще один бюджетный смартфон, чтобы был на всякий случай.

Надеемся, что вам пришелся по душе наш небольшой разбор устройств на те, что точно не стоит приобретать, а также на достойные варианты. Если у вас остались вопросы — добро пожаловать в наш Telegram-чат. Всегда ответим на ваши вопросы и поможем решить проблему!