Как я сделал статус-бар на Android по кайфу

Для меня кастомизация Android всегда была чем-то далёким и откровенно гиковским. Ну зачем, думал я, что-то менять, если разработчики – явно неглупые люди – всё уже продумали за меня? Долгое время меня вполне устраивала моя позиция, и желания что-либо менять в интерфейсе своего смартфона у меня не было, тем более что обычно для этого приходилось что-то перепрошивать или устанавливать сторонние моды. Однако я немного изменил своё отношение к такому явлению, как кастомизация, когда познакомился с приложением Super Status Bar.

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Это приложение, как ясно из названия, позволяет настроить статус-бар Android-смартфона так, как хочется именно вам. На самом деле сначала меня привлекла только функция блокировки смартфона по двойному нажатию на верхнюю часть экрана, однако довольно быстро стало понятно, что эта программа может сильно улучшить такой незначительный, на первый взгляд, компонент операционной системы, как статус-бар.

Разрешения на Android

Для начала вам потребуется дать Super Status Bar две привилегии: возможность изменять настройки и открыть доступ к службе специальных возможностей. Это необходимо для того, чтобы приложение смогло вносить изменения в статус-бар и расширить его функциональность.

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После того, как разрешения будут даны, вернитесь на домашний экран. Здесь вы увидите 7 вкладок, в которых скрываются настройки статус-бара. Забегая вперёд, скажу, что не советую включать сразу все параметры, во-первых, чтобы не запутаться, а, во-вторых, чтобы не перегрузить его.

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Первое, что я сделал, это включил возможность блокировать смартфон по двойному тапу на статус-бар. Для этого откройте вкладку «Жесты» — «Двойное нажатие» и активируйте параметр «Выключить экран». После этого вы сможете быстро и непринуждённо гасить экран, не задействуя физическую клавишу питания. Это очень удобно в ситуациях, когда смартфон лежит на столе, а возможности взять его в руки по какой-то причине у вас нет, либо если боковая клавиша включения и выключения сломалась.

Затем я настроил изменение яркости дисплея жестом скольжения вправо или влево по статус-бару. Как оказалось, это очень классная возможность, которой мне очень давно не хватало, ведь в помещении мне всегда было много максимальной яркости моего Honor View 20, и мало – на улице. Для активации этого механизма перейдите во вкладку «Жесты» и включите параметр «Скольжение». Здесь же можно настроить вызов конкретных приложений с помощью жестов, но, на мой взгляд, это было бы уже чересчур.

Как изменить статус-бар на Android

Скажу честно, мне никогда не нравились иконки в статус-баре на Android и всегда нравилась реализация iOS. Поэтому для меня стал позитивным открытие тот факт, что Super Status Bar позволяет заменить классический статус-бар Android решением, используемым в iOS. Для этого перейдите во вкладку «Статус-бар» — «Стиль» и выберите понравившийся. Кроме iOS, тут есть статус-бары из Android 10, Android 9 Pie и MIUI. Правда, учитывайте, что такая рокировка доступна только в платной версии приложения, за которую придётся заплатить 189 рублей.

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Если вам не нравится, как реализованы уведомления на Android, Super Status Bar и тут придёт вам на помощь. Он позволяет заблокировать появление всплывающих окон с оповещениями, заменив их бегущей строкой с содержимым послания. Для этого откройте вкладку «Текст в строке» и включите параметр «Бегущий текст в статус-баре». Тут же можно настроить скорость анимации бегущего текста, начальную задержку перед его появлением, изменить фон, на котором он будет появляться и настроить стилистику появления текста.

Super Status Bar – их тех приложений, которые запускаются один раз. А ведь и правда, если можно сразу настроить все конфигурации статус-бара, то зачем открывать его повторно и вносить какие-то изменения? По крайней мере, я так решил для себя, включив все нужные мне параметры. Попробуйте и вы. Думаю, вам понравится.

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