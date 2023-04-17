Как защитить смартфон на Андроид и создать надежный пароль. Сейчас научу

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Иван Герасимов

Несмотря на то, современные смартфоны оборудуются самыми разными системами защиты, личные данные все равно находятся в опасности. В первую очередь, это касается ваших же близких, которые норовят залезть в телефон, чтобы полистать галерею или узнать что-то новое из переписки. Что бы кто ни говорил, но такое желание есть у каждого — уж слишком велик соблазн воспользоваться разблокированным смартфоном, лежащим поблизости. Но даже разблокировка по лицу или отпечатком пальца — не гарантия того, что к вам в телефон никто не сможет залезть. Пароль — всему голова в 2023 году.

Как защитить смартфон на Андроид и создать надежный пароль. Сейчас научу. Нашел крутой способ усилить защиту смартфона паролем. Фото.

Нашел крутой способ усилить защиту смартфона паролем

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Все дело в том, что другие способы разблокировки — всего лишь альтернатива паролю. И их можно обойти, если знать код от телефона. Так что, самое главное — создать надежный пароль, который невозможно угадать. Давайте посмотрим, как это сделать.

Какой пароль на телефон можно поставить

Многие пользователи после покупки смартфона особо не переживают по поводу пароля и ставят простейшую комбинацию из 4 цифр. Признаться, я и сам так делаю, но выбираю какую-то более-менее памятную дату, которая известна только мне. Тем не менее, кто-то ставит пароль из одинаковых цифр, в результате чего смартфон становится максимально уязвимым.

Какой пароль на телефон можно поставить. Лучший способ защитить Андроид-смартфон — установить динамический пароль. Фото.

Лучший способ защитить Андроид-смартфон — установить динамический пароль

Имейте в виду, что если угадать комбинацию «3333», то можно получить доступ вообще ко всему приложениям, включая банковские. Поэтому лучший способ усложнить пароль на телефоне — использовать как минимум 7-10 цифр, причем разных. Но это еще не все.

  • Усилить пароль можно другими символами. Например, с помощью заглавной буквы или знака препинания.
  • Если используете даты в пароле, то замените цифры на буквы. Например, букву О вместо 0 (нуля).
  • Лучше всего использовать неочевидные комбинации или сокращения слов из известной фразы.
  • Поставить пароль из иностранного слова, введенного на другом языке.

В общем, вариантов — масса. Самое главное — избегать простых комбинаций и использовать как можно больше символов. Однако даже не это гарантирует того, что ваша вторая половинка не сможет его угадать — она может подсмотреть его и разблокировать, пока вы спите. Получается, поставить самый надежный пароль на Андроид невозможно? Способ есть!

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Самый надежный пароль на телефон

Проблема еще и в том, что пароль от смартфона на Андроид распространяется еще и на остальные приложения. Так может быть легче защитить сразу их нежели телефон? Это действительно удобнее, так как с заблокированными приложениями смартфон станет бесполезным. Помочь в этой ситуации может динамический пароль.

Самый лучший пароль тот, который постоянно меняется, но вы его знаете. Как такое возможно? Нашел для вас крутую программу AppLock, которая регулярно меняет пароль у приложений на телефоне. Например, у фотографий, соцсетей, встроенных Сообщений, Контактов и даже Мир Пэй — вот вам еще одна причина, почему платить телефоном удобнее, чем стикером. Утилита позволяет выбрать несколько типов паролей.

Самый надежный пароль на телефон. AppLock позволяет настроить динамический пароль для приложений. Фото.

AppLock позволяет настроить динамический пароль для приложений

  • Пароль + текущее время (к паролю добавляется время прямо сейчас). Например, если сейчас 11:00, а пароль 123, то получается 1231100.
  • Пароль + час (к коду от телефона нужно дописать час без минут).
  • Пароль + минуты (к паролю добавляются минуты).
  • Пароль + день (пароль плюс день, например, если 17 апреля, то пароль 12317).

Скачать AppLock

Лично мне понравилась возможность усложнить пароль на Андроид: установив защиту на приложение через AppLock можно добавить дополнительный временной промежуток от 2 до 6 минут. Допустим, вы ставите пароль в виде текущего времени: 1506. Система предлагает вам уменьшать или увеличивать его! Поэтому вместо 1506 у вас будет пароль 1502 или 1508 в зависимости от указанного временного промежутка. Включить пароль для приложений на Андроид очень легко.

Самый надежный пароль на телефон. Приложение предложит вам усложнить пароль разными методами. Фото.

Приложение предложит вам усложнить пароль разными методами

  • Зайдите в AppLock и выберите нужный вариант пароля.
  • Затем согласитесь или откажитесь от усложненного варианта.
  • Выберите приложение из списка и разрешите ему работу в фоновом режиме.
  • Теперь выберите приложения из списка, в которые будет выполняться вход по паролю. Достаточно нажать на замочек справа на экране.

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Сложный пароль для телефона

Интересно, что приложение AppLock имеет массу настроек. Например, можно установить 24-часовой формат времени или инвертировать пароль. Если время 1405, то придется вводить 5041! Это очень удобно, так как даже если ваш пароль подсмотрит вторая половинка, разгадать его будет еще сложнее.

Сложный пароль для телефона. Приложения в AppLock блокируются в одно касание. Фото.

Приложения в AppLock блокируются в одно касание

  • AppLock позволяет даже скрыть само себя на экране или использовать иконку-обманку.
  • У экрана блокировки настраивается фоновое изображение, цвет текста, а еще можно использовать разблокировку по отпечатку.
  • Если забыли, какой пароль у приложения, можно использовать код для восстановления по ключевому вопросу.

    • Скачать AppLock

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    Единственный минус приложения — оно на английском языке. Впрочем, разобраться с ним явно не составит труда, имея базовый словарный запас. Вдобавок для отключения и управления паролями не требуется вводить текущий, что заметно упрощает процесс взаимодействия. Ну, и пользоваться им можно совершенно бесплатно и нем нет рекламы.

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