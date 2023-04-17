Как защитить смартфон на Андроид и создать надежный пароль. Сейчас научу

Несмотря на то, современные смартфоны оборудуются самыми разными системами защиты, личные данные все равно находятся в опасности. В первую очередь, это касается ваших же близких, которые норовят залезть в телефон, чтобы полистать галерею или узнать что-то новое из переписки. Что бы кто ни говорил, но такое желание есть у каждого — уж слишком велик соблазн воспользоваться разблокированным смартфоном, лежащим поблизости. Но даже разблокировка по лицу или отпечатком пальца — не гарантия того, что к вам в телефон никто не сможет залезть. Пароль — всему голова в 2023 году.

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Все дело в том, что другие способы разблокировки — всего лишь альтернатива паролю. И их можно обойти, если знать код от телефона. Так что, самое главное — создать надежный пароль, который невозможно угадать. Давайте посмотрим, как это сделать.

Какой пароль на телефон можно поставить

Многие пользователи после покупки смартфона особо не переживают по поводу пароля и ставят простейшую комбинацию из 4 цифр. Признаться, я и сам так делаю, но выбираю какую-то более-менее памятную дату, которая известна только мне. Тем не менее, кто-то ставит пароль из одинаковых цифр, в результате чего смартфон становится максимально уязвимым.

Имейте в виду, что если угадать комбинацию «3333», то можно получить доступ вообще ко всему приложениям, включая банковские. Поэтому лучший способ усложнить пароль на телефоне — использовать как минимум 7-10 цифр, причем разных. Но это еще не все.

Усилить пароль можно другими символами. Например, с помощью заглавной буквы или знака препинания.

можно другими символами. Например, с помощью заглавной буквы или знака препинания. Если используете даты в пароле, то замените цифры на буквы. Например, букву О вместо 0 (нуля).

Лучше всего использовать неочевидные комбинации или сокращения слов из известной фразы.

Поставить пароль из иностранного слова, введенного на другом языке.

В общем, вариантов — масса. Самое главное — избегать простых комбинаций и использовать как можно больше символов. Однако даже не это гарантирует того, что ваша вторая половинка не сможет его угадать — она может подсмотреть его и разблокировать, пока вы спите. Получается, поставить самый надежный пароль на Андроид невозможно? Способ есть!

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Самый надежный пароль на телефон

Проблема еще и в том, что пароль от смартфона на Андроид распространяется еще и на остальные приложения. Так может быть легче защитить сразу их нежели телефон? Это действительно удобнее, так как с заблокированными приложениями смартфон станет бесполезным. Помочь в этой ситуации может динамический пароль.

Самый лучший пароль тот, который постоянно меняется, но вы его знаете. Как такое возможно? Нашел для вас крутую программу AppLock, которая регулярно меняет пароль у приложений на телефоне. Например, у фотографий, соцсетей, встроенных Сообщений, Контактов и даже Мир Пэй — вот вам еще одна причина, почему платить телефоном удобнее, чем стикером. Утилита позволяет выбрать несколько типов паролей.

Пароль + текущее время (к паролю добавляется время прямо сейчас). Например, если сейчас 11:00, а пароль 123, то получается 1231100.

(к паролю добавляется время прямо сейчас). Например, если сейчас 11:00, а пароль 123, то получается 1231100. Пароль + час (к коду от телефона нужно дописать час без минут).

(к коду от телефона нужно дописать час без минут). Пароль + минуты (к паролю добавляются минуты).

(к паролю добавляются минуты). Пароль + день (пароль плюс день, например, если 17 апреля, то пароль 12317).

Скачать AppLock

Лично мне понравилась возможность усложнить пароль на Андроид: установив защиту на приложение через AppLock можно добавить дополнительный временной промежуток от 2 до 6 минут. Допустим, вы ставите пароль в виде текущего времени: 1506. Система предлагает вам уменьшать или увеличивать его! Поэтому вместо 1506 у вас будет пароль 1502 или 1508 в зависимости от указанного временного промежутка. Включить пароль для приложений на Андроид очень легко.

Зайдите в AppLock и выберите нужный вариант пароля.

Затем согласитесь или откажитесь от усложненного варианта.

Выберите приложение из списка и разрешите ему работу в фоновом режиме.

Теперь выберите приложения из списка, в которые будет выполняться вход по паролю. Достаточно нажать на замочек справа на экране.

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Сложный пароль для телефона

Интересно, что приложение AppLock имеет массу настроек. Например, можно установить 24-часовой формат времени или инвертировать пароль. Если время 1405, то придется вводить 5041! Это очень удобно, так как даже если ваш пароль подсмотрит вторая половинка, разгадать его будет еще сложнее.