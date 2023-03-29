Платежный стикер Тинькофф или Мир Пэй. Как удобнее платить смартфоном в 2023

В 2023 году владельцам смартфонов приходится нелегко, так как Apple Pay и Google Pay по-прежнему не работают. Вот только на Андроид-смартфонах платежную систему легко заменить на Мир Пэй, а Айфон приходится откровенно «колхозить», приклеивая платежный стикер банка. Сейчас именно возможность бесконтактной оплаты является важнейшим критерием при покупке смартфона, поэтому многие другие характеристики отходят на дальний план. Специально для тех, кто собирается купить новое устройство, мы выяснили, как проще платить смартфоном в 2023 году: с помощью стикера Tinkoff Pay или Mir Pay на Андроид. Смотрите, что из этого получилось.

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Платежный стикер Тинькофф — обычная банковская карта в миниатюре. Она никак не интегрируется в приложение Wallet в Айфоне, а значит, что при использовании смартфон не будет реагировать, когда вы совершаете оплату. А Mir Pay — отдельное приложение, куда можно добавить банковские карты и платить ими. Оба способа удобны, но какой лучше?

Как платить стикером Тинькофф

Стикер настраивается в приложении Тинькофф: в нем вы можете быстро заблокировать его или поменять ПИН-код при необходимости, но во время оплаты его открывать не нужно. Он довольно крупный: клеится на нижнюю часть задней панели устройства, поэтому вы точно ощутите этот бугорок, когда будете держать Айфон в руках. Других вариантов нет: посередине клеить его нельзя, так как там расположен MagSafe, а возле камеры сигнал от стикера будет перебивать NFC-модуль и терминал выдаст ошибку — об этих и других нюансах мы рассказывали в нашем недавнем обзоре.

Тонкий чехол для Айфона

Можно, конечно, надеть на смартфон плотный чехол, чтобы нивелировать неровность в нижней части, но тогда стикер Tinkoff Pay не сработает при оплате. Из-за этого у многих возникает вопрос: почему не срабатывает стикер Тинькофф? Виноват не только чехол, но и то, как вы подносите телефон к терминалу: в интернете я наткнулся на видео, на котором парень не проходила оплата стикером Тинькофф Пэй, хотя он сам все делал для этого. Вот что нужно иметь в виду.

Нужно держать его на небольшом расстоянии в 1-2 сантиметра над терминалом.

Не перекрывайте пальцем место, куда приклеен стикер. Лучше всего подносить телефон к терминалу в перевернутом состоянии.

Теперь задержите телефон над терминалом на 1-2 секунды. Сигнал от стикера считается и оплата пройдет.

В общем, нюансов — хоть отбавляй: подробнее о них мы писали в нашей статье. Но все не так плохо — у альтернативы Apple Pay есть и свои сильные стороны!

Если пользуетесь Айфоном без чехла, то стикер будет срабатывать в 10 случаях из 10. Проверил это на себе и при оплате на кассе, и в банкомате. Прозрачный силиконовый чехол не мешает стикеру Тинькофф , только если он ультратонкий (с толщиной ~0,2-0,3 мм). Правда, он не защитит ваш Айфон в случае падения.

, только если он ультратонкий (с толщиной ~0,2-0,3 мм). Правда, он не защитит ваш Айфон в случае падения. Стикер Тинькофф работает автономно, поэтому можно платить Айфоном, когда он разряжен. Можно вообще прикрепить его к брелку с ключами, чтобы не портить внешний вид телефона.

работает автономно, поэтому можно платить Айфоном, когда он разряжен. Можно вообще прикрепить его к брелку с ключами, чтобы не портить внешний вид телефона. При необходимости вы можете переклеить стикер Тинькофф на другой Айфон или чехол безо всяких проблем. В конверте из-под него как раз есть несколько наклеек.

Но самое удобное, что можно добавить стикер Тинькофф в Мир Пэй как и обычную карту, привязать ее к аккаунтам в стриминговых сервисах, а также снимать с его помощью деньги в банкомате. А в этой статье вы найдете еще несколько способов, как это сделать, не имея под рукой карты.

Мир Пэй на Андроид — как пользоваться

Мир Пэй мог бы быть идеальным выходом для владельцев всех смартфонов, но на iOS альтернативы Apple Pay нет. Так что, пользоваться им на Айфоне не получится — придется покупать Андроид-смартфон, благо можно купить хорошую модель за копейки! Тем не менее, если носить два смартфона одновременно, то Mir Pay на Android становится уже не так удобен.

Имейте в виду, что Visa и Mastercard добавить в Мир Пэй нельзя, но можно решить эту проблему, выпустив виртуальную карту прямо в приложении банка — недавно мы рассказывали о том, как это сделать. Занимает это считанные минуты, тогда как пользователям стикер доставляют в течение нескольких недель. Оплата Mir Pay интегрирована в смартфон и ее можно установить по умолчанию, в одно касание заменив Google Pay.

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Одно из важнейших преимуществ Мир Пэй в том, что в приложение можно добавить сразу несколько карт, тогда как налепить даже два-три стикера на один смартфон физически не получится. Можно даже платить Mir Pay без интернета, максимум — 10 раз. Но если смартфон разрядится, то толку от карты в Мир Пэй не будет: тут предпочтительнее выглядит стикер Тинькофф Пэй.

Может показаться, что Mir Pay начисто переигрывает банковские стикеры, но это не так: во-первых, вам нужно разблокировать смартфон, а во-вторых — приложить его так, чтобы оплата прошла. Иногда может не получиться, поэтому приходится запускать приложение Мир Пэй на Андроид или же крутить смартфон в разные стороны. Если просто разблокировать смартфон, то оплата может пройти только с 3-4 раза. Так что в итоге, чем заменить банковские карты в 2023 году?

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Как удобнее платить смартфоном вместо карты

Как видите, у обоих способов оплаты есть свои нюансы. Но лично мне Mir Pay видится победителем в этом сравнении, хоть у него и есть свои недостатки. Что я понял?

Оплата через Mir Pay происходит с помощью NFC, поэтому никаких стикеров клеить не нужно. Устройство не становится громоздким, а внешний вид не портится.

происходит с помощью NFC, поэтому никаких стикеров клеить не нужно. Устройство не становится громоздким, а внешний вид не портится. Платежные стикеры банков, на данный момент, выпускают лишь для дебетовых счетов. Если пользуетесь кредиткой, то привязать его не удастся.

На Андроид-смартфоне с Мир Пэй можно носить любой чехол, тогда как на Айфоне с платежным стикером — только тонкий аксессуар, который не мешает сигналу.

Еще меня напрягает то, что один стикер — это одна карта. Если он по каким-то причинам у вас не сработает, а других карт с собой нет, то придется искать другие способы оплаты в магазине или же вовсе отказаться от покупки. В теории было бы неплохо, если бы его можно было переназначить на кредитный счет через приложение, но пока такой возможности нет. В интернете полно историй, когда терминал не распознавал стикер Тинькофф вообще. В то же время, если карта в Мир Пэй не сработала, можно просто выбрать другую и попытаться оплатить ею. Здесь шансы на успех гораздо выше, поэтому я лучше возьму с собой смартфон на Андроид.

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Еще один немаловажный фактор — это безопасность: потерять стикер Тинькофф довольно легко, особенно, если он наклеен на чехол Айфона. А вот потерять смартфон с Мир Пэй, а уж тем более воспользоваться им будет нельзя, не разблокировав экран.