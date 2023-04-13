Google выпустила первую бета-версию Android 14 для всех. Что нового и как установить

С начала февраля Google выпускает бета-версии Android 14 для разработчиков: ранние сборки не отличаются стабильной работой и могут быть опасны для смартфонов обычных пользователей. После тестирования Developer Preview компания дорабатывает их и выпускает их для простых пользователей, желающих первыми узнать, что нового в Android 14. Сейчас как раз доступна первая Public Beta, которую может протестировать практически любой владелец смартфона Google Pixel. Рассказываем, какие функции в Android 14 появились на данный момент, какие смартфоны поддерживают бета-версии новой ОС и как ее установить.

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Наверняка из нашего прошлого материала вы уже узнали о том, что в Android 14 не будет существенных изменений. Таким образом, начиная с Android 12 Google вносит небольшие улучшения в свою операционку и фактически повторяет за iOS. Однако это не означает того, что новых функций в Android не будет.

Что нового в Android 14

Первое, что бросается в глаза после установки публичной бета-версии Android — это новая анимация жеста «Назад». При его выполнении значок становится более заметным, а также соответствует выбранной цветовой схеме Material You.

Заодно разработчики обновили меню «Поделиться»: теперь при нажатии кнопки у вас появится список приложений, которыми вы часто пользуетесь, а не те, что предлагает система. Разработчики теперь имеют возможность добавить действия в верхнюю часть экрана, так что, меню «Поделиться» становится настраиваемым элементом.

Кроме того, в Android 14 добавили новые функции защиты данных, которые помогут пользователям с ограниченными возможностями избежать случайного перевода денег. С одной стороны, идея хорошая, но из-за этого может нарушиться работа некоторых приложений, так как доступ будет только у программ, проверенных Play Protect из Google Play. Но это еще не все. Есть другие приятные изменения в Android 14, которые не заметишь невооруженным глазом.

В настройках экрана блокировки появилась опция для отключения погодного виджета.

В меню для разработчиков есть возможность включить прозрачную панель навигации в приложениях: цвет синхронизируется с оформлением приложения.

в приложениях: цвет синхронизируется с оформлением приложения. Для разработчиков появились расширенные языковые настройки для отдельных приложений. То есть, включив эту функцию, можно без проблем пользоваться программами, в которых установлены разные языки.

Новое меню разрешения доступа приложения к медиафайлам: теперь оно точь-в-точь похоже на такое же из iOS.

Предупреждения об очень низком заряде батареи.

Быстрый ввод PIN-кода без необходимости подтверждать личность.

без необходимости подтверждать личность. Разные обои для рабочего стола и экрана блокировки.

Раздельные ползунки громкости для входящего звонка и уведомлений.

Кроме того, в Android 14 должно появиться переключение входящего вызова между разными устройствами, например, между телефоном и планшетом. Подобное уже есть в iOS и называется Handoff.

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Какие смартфоны получат Андроид 14

Установить Android 14 Public Beta по-прежнему могут лишь владельцы смартфонов Google Pixel. Но не всех: вот полный список.

Pixel 4а 5G;

Pixel 5;

Pixel 5а;

Pixel 6;

Pixel 6 Pro;

Pixel 6а;

Pixel 7;

Pixel 7 Pro.

Обратите внимание, что базовый Pixel 4a не получит бета-версию Android 14, так как он вышел за несколько месяцев до появления версии с 5G. Пока никто не знает, получит ли он финальную версию Android 14. Позже к бета-тестированию смогут присоединиться пользователи других смартфонов, как это было с предыдущими версиями Android, а вот какие модели получат общедоступный релиз говорить пока рано.

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Как установить Андроид 14

Скачать бета-версию Android 14 немного сложнее, нежели свежую сборку iOS. Несмотря на то, что публичная бета новой ОС намного безопаснее версии для смартфонов простых пользователей, устанавливаете вы ее на свой страх и риск.

Скачайте Android 14 по этой ссылке, выбрав свою модель смартфона, и поместите архив в папку с ADB. Подробнее об Android Debug Bridge читайте в нашем материале.

На смартфоне получите права разработчика и включите отладку по USB.

Подключите смартфон к ПК по кабелю и разрешите отладку.

На компьютере запустите командную строку и введите «adb devices».

Переведите смартфон в режим восстановления, после чего зажмите кнопку громкости и питания и отпустите первую.

С помощью клавиши громкости выберите «Apply update from ADB», а в командной строке на ПК введите «adb sideload + название файла прошивки». Нажмите Enter.

Дождитесь окончания установки и выберите в меню восстановления Reboot now. Можете пользоваться смартфоном!

Когда выйдет Android 14 — сказать пока сложно. В дорожной карте указано, что операционка должна стать стабильно ближе к третьей бета-версии, то есть, к июню-июлю 2023 года. Поэтому выход Android 14 состоится не раньше августа или сентября, но в эти сроки выйдет операционка для смартфонов на чистом Android — устройства других производителей будут получать обновления как минимум весь 2024 год.

Пишите в нашем Телеграм-чате, установили ли вы бета-версию Андроид и какие изменения нашли!