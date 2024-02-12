Какие смартфоны можно выгоднее всего перепродать в 2024 году

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Герман Вологжанин

Многие из нас аккуратно пользуются смартфоном, надевая на него чехол и наклеивая защитную пленку или стекло. Зачастую делается это для достижения вполне рациональной цели: чтобы выгодно продать Андроид. Однако на формирование стоимости устройства на вторичном рынке влияет не только его состояние, но и бренд. Одни смартфоны люди покупают охотно, а другие стараются обходить стороной вне зависимости от цены на старте продаж.

Какие смартфоны можно выгоднее всего перепродать в 2024 году. Как думаете, смартфоны каких производителей дешевеют меньше всего? Фото: ASBYT. Фото.

Как думаете, смартфоны каких производителей дешевеют меньше всего? Фото: ASBYT

Чтобы выяснить, какой смартфон можно выгоднее всего продать, я провел небольшое исследование, воспользовавшись следующей методологией:

  • в качестве инструмента сравнения использовался сервис оценки стоимости Авито, чьи цифры сопоставлялись с ценой смартфонов на старте продаж в России без учета скидок;
  • для сравнения было отобрано по 3 смартфона (флагман, средний класс, бюджетник) от наиболее популярных брендов;
  • каждому смартфону предъявлялось два требования: черный (серый) цвет, отличное состояние, вышел год назад.

Безусловно, столь скромная выборка не может стать основой для далеко идущих выводов, но позволяет проследить тенденцию. В частности, понять, какие смартфоны меньше теряют в цене: флагманы или бюджетники. Ну и, конечно же, получить хотя бы примерное представление относительно востребованности устройств тех или иных брендов.

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За сколько можно продать Айфон

За сколько можно продать Айфон. Айфоны продолжают оставаться самыми выгодными для перепродажи. Фото: Marques Brownlee. Фото.

Айфоны продолжают оставаться самыми выгодными для перепродажи. Фото: Marques Brownlee

Хотя исследование по большей части касается Android-смартфонов, за эталон мы возьмем iPhone. Как известно, устройства компании Apple пользуются в нашей стране огромной популярностью на вторичном рынке, а потому существует мнение, будто они почти не теряют в цене. Вот и посмотрим, сравнив стоимость iPhone 14:

За полтора года с момента выхода смартфоны iPhone 14 подешевели на 33,5%. Напомню, мы сравнивали официальную стоимость на старте продаж в России и среднюю цену б/у устройства в отличном состоянии на сайте объявлений Авито.

Как выгодно и быстро продать телефон

Сколько стоит телефон Samsung

Сколько стоит телефон Samsung. Флагманы Samsung тоже не сильно теряют в цене. Фото: Trakin Tech English. Фото.

Флагманы Samsung тоже не сильно теряют в цене. Фото: Trakin Tech English

Компанию Samsung нередко сравнивают с Apple за ее ценообразование, которое вызывает много вопросов. Впрочем, дешевеют они заметно быстрее даже при условии, если мы возьмем модели, вышедшие на полгода позже.

После года эксплуатации продать телефон Samsung в идеальном состоянии можно по цене на 35% ниже, чем на старте продаж. Однако стоимость флагманов корейской компании проседает значительно меньше.

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За сколько можно продать Xiaomi

За сколько можно продать Xiaomi. Среди китайских брендов самыми выгодными для перепродажи являются смартфоны Xiaomi. Фото.

Среди китайских брендов самыми выгодными для перепродажи являются смартфоны Xiaomi

Xiaomi — самый популярный китайский бренд смартфонов в нашей стране. Компания выпускает модели на любой вкус, и по прошествии времени они дешевеют вполне умеренно без перекоса в сторону какого-либо сегмента.

Через год после выхода перепродать Xiaomi удастся по цене на 35% ниже стоимости на старте. Если считать эту выборку репрезентативной, то падение находится на том же уровне, что и у Samsung. Но флагманы Xiaomi дешевеют активнее.

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Можно ли перепродать смартфон HUAWEI

Можно ли перепродать смартфон HUAWEI. Несмотря на отсутствие Google-сервисов, смартфоны HUAWEI не сильно теряют в цене. Фото: GSMArena Official. Фото.

Несмотря на отсутствие Google-сервисов, смартфоны HUAWEI не сильно теряют в цене. Фото: GSMArena Official

HUAWEI — еще один известный производитель смартфонов. Однако его популярность сильно упала после ввода санкций со стороны США и вынужденного отказа от сервисов Google. Тем не менее, эти китайцы теряют в цене не так сильно, как можно было бы подумать:

Продать использованный HUAWEI получится по цене на 35,3% ниже начальной стоимости. Однако важно отметить, что отобранные смартфоны появились в России прошлым летом, то есть всего 7-8 месяцев назад. Следовательно, по прошествии 12 месяцев можно спрогнозировать проседание до 40%. Поэтому перепродажа Xiaomi кажется выгоднее.

Почему я не советую покупать HUAWEI, даже если вам плевать на Google-сервисы

За сколько продают б/у realme

За сколько продают б/у realme. Среди популярных брендов наименее выгодными для перепродажи являются realme. Фото: Quke.ru. Фото.

Среди популярных брендов наименее выгодными для перепродажи являются realme. Фото: Quke.ru

Сильнее всего проседают в цене смартфоны realme. И это при том, что отобранный для сравнения флагман realme GT3 вышел в России всего 8 месяцев назад:

Если усреднить, получается, что перепродать realme можно на 40,3% дешевле заявленной изначально стоимости. Однако производитель любит завышать цены на старте, и в реальности намного сложнее найти смартфон по фулпрайсу, чем со скидкой.

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Какой телефон можно выгоднее всего продать

Какой телефон можно выгоднее всего продать. В процентном соотношении самыми выгодными для перепродажи являются флагманы. Фото: Mrwhosetheboss. Фото.

В процентном соотношении самыми выгодными для перепродажи являются флагманы. Фото: Mrwhosetheboss

Теория о том, что выгоднее всего можно продать iPhone, подтвердилась. Но разница в сравнении с Android-смартфонами составляет 5-7%, и ее сложно назвать кардинальной. Общий рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Apple (-33,5%);
  2. Samsung (-35%);
  3. Xiaomi (-35%);
  4. HUAWEI (-35,3%);
  5. realme (-40,3%).

Также отмечу еще одну тенденцию: цена флагманов падает меньше, чем стоимость устройств среднего и начального класса. Однако все это компенсируется их стоимостью, и в перечислении на рубли потеря выглядит намного более существенной.

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