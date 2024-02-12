Какие смартфоны можно выгоднее всего перепродать в 2024 году

Многие из нас аккуратно пользуются смартфоном, надевая на него чехол и наклеивая защитную пленку или стекло. Зачастую делается это для достижения вполне рациональной цели: чтобы выгодно продать Андроид. Однако на формирование стоимости устройства на вторичном рынке влияет не только его состояние, но и бренд. Одни смартфоны люди покупают охотно, а другие стараются обходить стороной вне зависимости от цены на старте продаж.

Чтобы выяснить, какой смартфон можно выгоднее всего продать, я провел небольшое исследование, воспользовавшись следующей методологией:

в качестве инструмента сравнения использовался сервис оценки стоимости Авито, чьи цифры сопоставлялись с ценой смартфонов на старте продаж в России без учета скидок;

для сравнения было отобрано по 3 смартфона (флагман, средний класс, бюджетник) от наиболее популярных брендов;

каждому смартфону предъявлялось два требования: черный (серый) цвет, отличное состояние, вышел год назад.

Безусловно, столь скромная выборка не может стать основой для далеко идущих выводов, но позволяет проследить тенденцию. В частности, понять, какие смартфоны меньше теряют в цене: флагманы или бюджетники. Ну и, конечно же, получить хотя бы примерное представление относительно востребованности устройств тех или иных брендов.

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За сколько можно продать Айфон

Хотя исследование по большей части касается Android-смартфонов, за эталон мы возьмем iPhone. Как известно, устройства компании Apple пользуются в нашей стране огромной популярностью на вторичном рынке, а потому существует мнение, будто они почти не теряют в цене. Вот и посмотрим, сравнив стоимость iPhone 14:

За полтора года с момента выхода смартфоны iPhone 14 подешевели на 33,5%. Напомню, мы сравнивали официальную стоимость на старте продаж в России и среднюю цену б/у устройства в отличном состоянии на сайте объявлений Авито.

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Сколько стоит телефон Samsung

Компанию Samsung нередко сравнивают с Apple за ее ценообразование, которое вызывает много вопросов. Впрочем, дешевеют они заметно быстрее даже при условии, если мы возьмем модели, вышедшие на полгода позже.

После года эксплуатации продать телефон Samsung в идеальном состоянии можно по цене на 35% ниже, чем на старте продаж. Однако стоимость флагманов корейской компании проседает значительно меньше.

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За сколько можно продать Xiaomi

Xiaomi — самый популярный китайский бренд смартфонов в нашей стране. Компания выпускает модели на любой вкус, и по прошествии времени они дешевеют вполне умеренно без перекоса в сторону какого-либо сегмента.

Через год после выхода перепродать Xiaomi удастся по цене на 35% ниже стоимости на старте. Если считать эту выборку репрезентативной, то падение находится на том же уровне, что и у Samsung. Но флагманы Xiaomi дешевеют активнее.

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Можно ли перепродать смартфон HUAWEI

HUAWEI — еще один известный производитель смартфонов. Однако его популярность сильно упала после ввода санкций со стороны США и вынужденного отказа от сервисов Google. Тем не менее, эти китайцы теряют в цене не так сильно, как можно было бы подумать:

Продать использованный HUAWEI получится по цене на 35,3% ниже начальной стоимости. Однако важно отметить, что отобранные смартфоны появились в России прошлым летом, то есть всего 7-8 месяцев назад. Следовательно, по прошествии 12 месяцев можно спрогнозировать проседание до 40%. Поэтому перепродажа Xiaomi кажется выгоднее.

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За сколько продают б/у realme

Сильнее всего проседают в цене смартфоны realme. И это при том, что отобранный для сравнения флагман realme GT3 вышел в России всего 8 месяцев назад:

Если усреднить, получается, что перепродать realme можно на 40,3% дешевле заявленной изначально стоимости. Однако производитель любит завышать цены на старте, и в реальности намного сложнее найти смартфон по фулпрайсу, чем со скидкой.

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Какой телефон можно выгоднее всего продать

Теория о том, что выгоднее всего можно продать iPhone, подтвердилась. Но разница в сравнении с Android-смартфонами составляет 5-7%, и ее сложно назвать кардинальной. Общий рейтинг выглядит следующим образом:

Apple (-33,5%); Samsung (-35%); Xiaomi (-35%); HUAWEI (-35,3%); realme (-40,3%).

Также отмечу еще одну тенденцию: цена флагманов падает меньше, чем стоимость устройств среднего и начального класса. Однако все это компенсируется их стоимостью, и в перечислении на рубли потеря выглядит намного более существенной.