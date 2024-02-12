Какие смартфоны можно выгоднее всего перепродать в 2024 году

Многие из нас аккуратно пользуются смартфоном, надевая на него чехол и наклеивая защитную пленку или стекло. Зачастую делается это для достижения вполне рациональной цели: чтобы выгодно продать Андроид. Однако на формирование стоимости устройства на вторичном рынке влияет не только его состояние, но и бренд. Одни смартфоны люди покупают охотно, а другие стараются обходить стороной вне зависимости от цены на старте продаж.
Чтобы выяснить, какой смартфон можно выгоднее всего продать, я провел небольшое исследование, воспользовавшись следующей методологией:
- в качестве инструмента сравнения использовался сервис оценки стоимости Авито, чьи цифры сопоставлялись с ценой смартфонов на старте продаж в России без учета скидок;
- для сравнения было отобрано по 3 смартфона (флагман, средний класс, бюджетник) от наиболее популярных брендов;
- каждому смартфону предъявлялось два требования: черный (серый) цвет, отличное состояние, вышел год назад.
Безусловно, столь скромная выборка не может стать основой для далеко идущих выводов, но позволяет проследить тенденцию. В частности, понять, какие смартфоны меньше теряют в цене: флагманы или бюджетники. Ну и, конечно же, получить хотя бы примерное представление относительно востребованности устройств тех или иных брендов.
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Содержание
За сколько можно продать Айфон
Хотя исследование по большей части касается Android-смартфонов, за эталон мы возьмем iPhone. Как известно, устройства компании Apple пользуются в нашей стране огромной популярностью на вторичном рынке, а потому существует мнение, будто они почти не теряют в цене. Вот и посмотрим, сравнив стоимость iPhone 14:
- iPhone 14 (128 ГБ): 84 990 ₽ => 56 455 ₽ (-34%);
- iPhone 14 Pro (256 ГБ): 114 990 ₽ => 77 369 ₽ (-33%);
- iPhone 14 Pro Max (512 ГБ): 145 990 ₽ => 96 862 ₽ (-34%).
За полтора года с момента выхода смартфоны iPhone 14 подешевели на 33,5%. Напомню, мы сравнивали официальную стоимость на старте продаж в России и среднюю цену б/у устройства в отличном состоянии на сайте объявлений Авито.
Как выгодно и быстро продать телефон
Сколько стоит телефон Samsung
Компанию Samsung нередко сравнивают с Apple за ее ценообразование, которое вызывает много вопросов. Впрочем, дешевеют они заметно быстрее даже при условии, если мы возьмем модели, вышедшие на полгода позже.
- Galaxy A14 (64 ГБ): 15 490 ₽ => 9 858 ₽ (-36%);
- Galaxy A54 (128 ГБ): 39 990 ₽ => 23 192 ₽ (-42%);
- Galaxy S23 Plus (256 ГБ): 87 990 ₽ => 63 843 ₽ (-27%).
После года эксплуатации продать телефон Samsung в идеальном состоянии можно по цене на 35% ниже, чем на старте продаж. Однако стоимость флагманов корейской компании проседает значительно меньше.
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За сколько можно продать Xiaomi
Xiaomi — самый популярный китайский бренд смартфонов в нашей стране. Компания выпускает модели на любой вкус, и по прошествии времени они дешевеют вполне умеренно без перекоса в сторону какого-либо сегмента.
- Redmi Note 12 (128 ГБ): 16 990 ₽ => 10 843 ₽ (-36%);
- Xiaomi 13 Lite (256 ГБ): 40 990 ₽ => 26 871 ₽ (-34%);
- Xiaomi 13 Pro (512 ГБ): 109 990 ₽ => 71 316 ₽ (-35%).
Через год после выхода перепродать Xiaomi удастся по цене на 35% ниже стоимости на старте. Если считать эту выборку репрезентативной, то падение находится на том же уровне, что и у Samsung. Но флагманы Xiaomi дешевеют активнее.
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Можно ли перепродать смартфон HUAWEI
HUAWEI — еще один известный производитель смартфонов. Однако его популярность сильно упала после ввода санкций со стороны США и вынужденного отказа от сервисов Google. Тем не менее, эти китайцы теряют в цене не так сильно, как можно было бы подумать:
- HUAWEI nova Y91 (128 ГБ): 21 990 ₽ => 13 727 ₽ (-38%);
- HUAWEI nova 11 Pro (256 ГБ): 45 990 ₽ => 31 641 ₽ (-31%);
- HUAWEI P60 Pro (256 ГБ): 94 990 ₽ => 60 059 ₽ (-37%).
Продать использованный HUAWEI получится по цене на 35,3% ниже начальной стоимости. Однако важно отметить, что отобранные смартфоны появились в России прошлым летом, то есть всего 7-8 месяцев назад. Следовательно, по прошествии 12 месяцев можно спрогнозировать проседание до 40%. Поэтому перепродажа Xiaomi кажется выгоднее.
Почему я не советую покупать HUAWEI, даже если вам плевать на Google-сервисы
За сколько продают б/у realme
Сильнее всего проседают в цене смартфоны realme. И это при том, что отобранный для сравнения флагман realme GT3 вышел в России всего 8 месяцев назад:
- realme C55 (128 ГБ): 18 990 ₽ => 11 861 ₽ (-38%);
- realme 10 Pro+ (128 ГБ): 35 990 ₽ => 20 670 ₽ (-43%);
- realme GT3 (1024 ГБ): 79 990 ₽ => 48 346 ₽ (-40%).
Если усреднить, получается, что перепродать realme можно на 40,3% дешевле заявленной изначально стоимости. Однако производитель любит завышать цены на старте, и в реальности намного сложнее найти смартфон по фулпрайсу, чем со скидкой.
Как за последнее время скатились смартфоны realme
Какой телефон можно выгоднее всего продать
Теория о том, что выгоднее всего можно продать iPhone, подтвердилась. Но разница в сравнении с Android-смартфонами составляет 5-7%, и ее сложно назвать кардинальной. Общий рейтинг выглядит следующим образом:
- Apple (-33,5%);
- Samsung (-35%);
- Xiaomi (-35%);
- HUAWEI (-35,3%);
- realme (-40,3%).
Также отмечу еще одну тенденцию: цена флагманов падает меньше, чем стоимость устройств среднего и начального класса. Однако все это компенсируется их стоимостью, и в перечислении на рубли потеря выглядит намного более существенной.