Что меня больше всего раздражает в новых Android-смартфонах

Смартфоны уникальны, и у каждой модели есть свои плюсы и минусы. Мы узнаем о них через отзывы и полноценные обзоры или в процессе эксплуатации. Но вместе с тем существуют недостатки современных смартфонов, которые объединяют все модели без исключения: и дешевые, и самые дорогие. Многие из них не устраняются годами, и это действительно раздражает. Рассказываю, что меня больше всего бесит в современных Android-смартфонах.

Большой размер смартфона

Мы и не заметили, как за последние 10 лет смартфоны увеличились почти в 2 раза. Конечно, на большом экране можно с комфортом потреблять контент, и с этим глупо спорить. Но размеры смартфонов стали уже неприличными, что многим людям, включая меня, не удается нормально обхватить устройство рукой, не говоря уже об управлении без задействования второй кисти.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Ситуация усугубляется модой на плоские грани, которую вовсю эксплуатируют производители Android-смартфонов, стараясь визуально приблизить свои устройства к Apple iPhone. С точки зрения эргономики это просто ужасно, хотя ведь именно удобство должно быть одним из главных критериев при выборе устройства для повседневного использования.

Исключения тоже есть. Но, как правило, все компактные смартфоны — дорогие флагманы по цене от 50-60 тысяч рублей. Покупая их, приходится не только выкладывать немалые суммы, но и идти на компромиссы и мириться с посредственной автономностью из-за мощного процессора и маленького аккумулятора. Терпеть такое положение дел становится труднее с каждым годом.

10 компактных Android-смартфонов, которые можно сейчас купить

Вырез в экране телефона

В погоне за безрамочностью производители смартфонов не придумали ничего умнее, чем сделать вырез в экране, раздражающий любого перфекциониста. Совсем недавно были эксперименты с выдвижными камерами, но от них отказались уже к 2020 году. И это очень плохо.

Вырез в экране постоянно отвлекает, особенно в случае, если ты смотришь видео. Никто не мешает отказаться от растягивания картинки, но тогда даст о себе знать еще один раздражающий фактор — полосы по бокам. Верните выдвижные камеры!

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Вспомогательные камеры смартфона

Почти все современные смартфоны оснащают дополнительными камерами, от которых есть польза. Но я не обращаюсь к ним из-за того, что их качество сильно уступает основному сенсору. Чего только стоят 8-мегапиксельные сверхширики и макро-затычки на 2 МП, соседствующие с основой на 200 МП.

Проблема свойственна даже самым дорогим смартфоном. Для каждой камеры выбирается свой сенсор, а потому при переключении со сверхширика на основу и телеобъектив с оптическим зумом можно заметить, как отличается не только качество картинки, но и цветопередача. Почему бы не поставить 3 одинаковые камеры, пускай с не самой большой матрицей? Корпус смартфона вполне позволяет это сделать. Однако производители продолжают бравировать дюймовыми сенсорами, которые делают вспомогательные объективы практически бесполезными.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Кэш приложений на Андроид

На смартфоне постоянно заканчивается память. И дело тут не столько в желании владельца устройства фотографировать все вокруг или загружать огромное количество игр и программ, сколько в кэше приложений. Он разрастается моментально, и какой-нибудь Telegram или Яндекс уже через месяц начинает весить 10-20 ГБ.

В материале о приложениях, тайно пожирающих память смартфона, я отмечал, что очистить кэш всех программ одним нажатием не получится даже при помощи специальных утилит. Приходится удалять лишние данные вручную. Причем не всегда это удается сделать через настройки устройства. Порой, как в случае с Яндексом, нужно полностью переустанавливать приложение. Неужели вас это не бесит?

Читайте также: Как очистить память Android-смартфона

Сколько времени работает смартфон

Вот уже 5 лет мы не видим никакого прогресса в плане автономности смартфонов. Все это время 5000 мАч являются стандартной емкостью аккумулятора, а способов увеличить, оставляя размеры и вес устройства неизменными, никто так и не придумал.

Вместе с тем прожорливость системы, игры и приложений с каждым годом только растет, а потому никакая оптимизация не помогает в должной мере улучшить автономность. Как ни крути, а быстрая зарядка телефона — половинчатая мера, ведь не будешь же ты все время тоскать с собой комплектный кабель и адаптер питания. Смартфоны разряжаются быстро, и кажется, что в ближайшие годы проблема лишь усугубится.