Смартфоны realme скатились. Доходчиво объясняю, что с ними не так

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Герман Вологжанин

Когда realme только появилась в России, компания демонстрировала феноменальный рост. На каждой презентации нам рассказывали, что realme — самый быстроразвивающийся бренд, и это было правдой, которая объяснялась не агрессивной рекламой, а выпуском действительно интересных устройств. Но в последнее время ситуация изменилась. Компания уже не бравирует рассказами о небывалом росте, да и вообще: смартфоны realme скатились.

Смартфоны realme скатились. Доходчиво объясняю, что с ними не так. От былой выгоды смартфонов realme не осталось и следа. Фото: Quke.ru. Фото.

От былой выгоды смартфонов realme не осталось и следа. Фото: Quke.ru

Инновации в смартфонах realme

Помимо оптимального соотношения цены и характеристик телефоны realme завоевывали аудиторию новыми фишками для устройств разных сегментов. Так, realme 6 Pro стал первой сравнительно дешевой моделью с 90-герцовым экраном и оптическим зумом, его наследник realme 7 Pro за плюс-минус 20 тысяч рублей еще в 2020 году имел 65-ваттную зарядку в комплекте, а камера realme X3 SuperZoom могла удивить 60-кратным приближением. И все это в недорогих смартфонах!

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Сейчас компания сохраняет номинальное лидерство в области быстрой зарядки и кладет 240-ваттный адаптер в комплект смартфона realme GT3. Но на поприще более доступных устройств лидерство уже давно за Xiaomi с ее 120-ваттной зарядкой Redmi Note 11 Pro+. И чем теперь удивит realme?

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Минусы флагманов realme

Минусы флагманов realme. Флагманы realme — дорогие, но точно не самые крутые смартфоны. Фото: GSMArena Official. Фото.

Флагманы realme — дорогие, но точно не самые крутые смартфоны. Фото: GSMArena Official

Пару лет назад realme начала выпускать флагманы, для которых специально была создана линейка GT. Но на фоне устройств других брендов они соответствуют своему статусу только по цене. Дорогие смартфоны realme лишены влагозащиты и не поддерживают беспроводную зарядку (привет, Infinix NOTE 30 Pro за 18K).

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Но хуже всего у флагманов realme дела обстоят с камерами. realme GT2 Pro, стоивший на старте продаж в России 89 999 ₽, не может порадовать оптическим зумом, а его наследник realme GT3 и вовсе предлагает обладателям дорогого смартфона фотографировать на 50-мегапиксельную камеру среднего уровня и откровенно стыдный сверхширик на 8 МП.

Отличия смартфонов realme

Отличия смартфонов realme. Из года в год многие смартфоны realme меняются только внешне. Фото: DimaViper Live. Фото.

Из года в год многие смартфоны realme меняются только внешне. Фото: DimaViper Live

Стагнация — еще один признак новых смартфонов realme. Ярче всего он проявляется в устройствах начального уровня. Для наглядности сравним характеристики добротного realme C3, который вышел почти 4 года назад, и начинку актуального realme C33 за те же 10 тысяч рублей.

Характеристикиrealme C3realme C33
Экран6,5 дюйма, IPS (1560х720), 60 Гц6,5 дюйма, IPS (1600х720), 60 Гц
Основная камера12 + 2 + 2 МП50 + 0,3 МП
Фронтальная камера5 МП5 МП
ПроцессорHelio G70Unisoc T612
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка10 Вт10 Вт

Видите, какой прогресс! За время с момента выхода realme C3 разработчики смогли поставить камеру на 50 МП, умолчав при этом, что физический размер используемого в новинке сенсора Samsung JN1 составляет все те же 1/2.8″, а свежий процессор Unisoc T612 даже немного слабее старого Helio G70.

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Более дорогие устройства из номерной серии тоже продолжают стагнировать. Об этом я уже рассказывал в тексте про realme 10 Pro — смартфон, по многим показателям уступающий старому realme 6 Pro.

Сколько стоят смартфоны realme

realme придумала ловкий способ спрятать отсутствие хоть какого-то прогресса в устройствах среднего уровня. С этой целью в номерную серию ввели модель с приставкой «+». Новый realme 11 Pro+ хоть и не готов похвастать оптическим зумом, в отличие от старичка realme 6 Pro, но по большинству параметров он лучше предшественника. Вот только официальная цена realme 2023 года в российской рознице составляла 24 990 ₽ без учета скидок, а вне периода распродаж за наследника просят уже 39 990 ₽.

Сколько стоят смартфоны realme. А вот сколько стоит realme GT3. Фото.

А вот сколько стоит realme GT3

Еще забавнее нынешняя ценовая политика realme смотрится на фоне конкурентов. realme GT3 на Яндекс Маркете стоит чуть больше 66 тысяч рублей. По такой же цене продается Samsung Galaxy S23, но у корейца:

  • металлическая, а не пластиковая рама;
  • более яркий экран;
  • более мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2 вместо Snapdragon 8+ Gen 1 у realme GT3;
  • лучше камеры (и есть оптический зум);
  • влагозащита по стандарту IP68;
  • более быстрый стандарт USB версии 3.2.

При этом многие люди продолжают считать, что Samsung «совсем оборзела со своими ценами», а realme выпускает «топ за свои деньги». Давайте уже посмотрим правде в глаза и признаем: китайская компания собрала большую фан-базу и теперь использует поклонников бренда в качестве дойных коров.

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Блокировка realme в России

До 2023 года фанаты, которых не устраивает ценовая политика бренда на российском рынке, могли сэкономить 30-50%, купив китайскую версию смартфона. В этом не было никакого подвоха, и даже сейчас на борту устройства для КНР присутствует русский язык. Но китайцы решили прикрыть лавочку другим способом. Они просто начали блокировать realme в России.

Блокировка realme в России. Пытаетесь позвонить со своего смартфона realme и видите такое уведомление. Ваши действия? Фото: i-shoppers обзоры. Фото.

Пытаетесь позвонить со своего смартфона realme и видите такое уведомление. Ваши действия? Фото: i-shoppers обзоры

Суть проблемы заключается в том, что при использовании китайской версии смартфона на территории нашей страны ограничиваются функции связи: нельзя ни позвонить, ни ответить на входящий. Хотя в последние месяцы об этой проблеме говорят не так много, как еще летом, она до сих пор дает о себе знать. К примеру, автор YouTube-канала i-shoppers обзоры, купивший осенью китайскую версию realme GT5, вновь подтверждает факт блокировки.

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Проблема решаемая, и нужно лишь достать код разблокировки. Но оно вам надо, если смартфоны realme вот уже несколько лет стагнируют и, по правде говоря, уступают устройствам от той же Xiaomi или Samsung? Вот и думайте.

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