Какой должна быть яркость экрана и зачем нужны смартфоны с дисплеями на 4500 нит

Яркий экран — одна из характеристик, которые непрерывно развиваются вместе с другими. В этом смысле она ничем не отличается от производительности процессора, объема оперативной или встроенной памяти, разрешающей способности камеры, скорости зарядки и времени автономной работы. Чем новее смартфон, тем более ярким, скорее всего, окажется его экран. Но задумывались ли вы, так ли это необходимо? Потому что за все эти нововведения мы платим из своего кармана, а на деле нередко не получаем никаких преимуществ.

Смартфоны с самыми яркими экранами

Если помните, еще, скажем, лет 5 назад пиковой яркостью экрана даже для флагманских смартфонов было 600-800 нит. То есть до тысячи они не дотягивали, и никого это особенно не смущало. То ли не позволяли технологии, то ли сами производители не видели в этом большого смысла. Однако пару лет спустя начался дикий хайп на сверх-яркие экраны.

Сначала был преодолен порог в 1000 нит, затем в 1500, потом случился резкий скачок до 2500, и теперь мы можем наблюдать в продаже смартфоны с экранами яркостью свыше 4000 нит. Таких аппаратов немного, но они есть:

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Неужели в этом есть какая-то польза? Ведь настолько высокая яркость может быть не просто некомфортной для глаз, но и даже опасной. Например, если случайно выкрутить ее на максимум в темноте. Впрочем, не все так просто.

Какой должна быть яркость экрана телефона

Данные из открытых источников рознятся, но комфортной для глаз большинства пользователей является яркость в пределах от 120 до 600 нит. Да, разброс очень внушительный, но все дело в том, что одним хочется видеть изображение более ярким, а другим — менее.

Тем не менее, даже эти цифры подтверждают, что в большинстве случаев яркость даже в 2000 нит будет избыточной, не говоря о значениях в районе 4500 нит. Так зачем производители из кожи вон лезут, лишь бы сделать яркость еще выше?

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Многие из тех, кто не владеет смартфонами с настолько высокими значениями яркости, обычно не в курсе, что она держится на таком уровне не все время. Поэтому ее, как правило, называют именно пиковой яркостью.

Таким образом они как бы обозначают, что это максимальная градация, и добиться ее в обычных условиях не получится. Достигнуть предельных показателей чаще всего можно а) при просмотре HDR-контента и б) под яркими солнечными лучами.

При какой яркости экран смартфона не слепнет на улице

Если вы достали смартфон на улице, безусловно, очень удобно иметь достаточно высокую яркость, чтобы не вглядываться в «ослепший» экран. Тем не менее, яркости даже в 1000 нит будет достаточно, чтобы изображение оставалось легко различимым.

С цифрой в 1500 нит вы и вовсе будете видеть картинку так, как если бы находились не под прямыми лучами солнца, а в помещении. Но зачем в таком случае иметь яркость в 4500 нит, для меня остается загадкой.

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HDR-контент — история чуть более спорная. Если использование на улице хоть как-то оправдывает высокую яркость, то фото и видео, снятые в HDR, мне скорее не нравятся, чем наоборот. Стоит дома, где нет настолько яркого света, как под прямыми солнечными лучами, включить такой контент, как ты рискуешь мгновенно получить удар по сетчатке.

Ведь ровно в момент начала воспроизведения смартфон выкручивает яркость настолько, что смотреть в экран становится попросту некомфортно. А ведь я пользуюсь iPhone 12, у дисплей которого «светит» максимум на 1200 нит. Боюсь представить, что происходит с глазами владельцев OnePlus 12.

Почему повышается яркость экрана

Очевидно, что реальной потребности в настолько высоких показателях яркости просто нет. Даже 1500 нит будет более чем достаточным значением для использования смартфона на улице. А тянуть его еще выше нет никакого смысла.

Производители мотивируют свое стремление увеличить яркость экранов современных смартфонов еще выше доводами о том, что современные матрицы становятся все более яркими и энергоэффективными. Но зачем нам, как пользователям, настолько высокая яркость?

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Еще лет 12 назад я пользовался LG Prada 3.0, дисплей которого выдавал яркость 600 нит, и это было очень много. У него даже был особый режим фонарика, при котором освещать перед собой путь можно было самим экраном. Ты просто включал соответствующий параметр, на дисплей выводилось белое изображение, и это давало реально много света.

Сегодня, конечно, так никто не делает, и тем удивительнее становится видеть тщетные попытки производителей хоть как-то выделиться на фоне других. Просто теперь яркость стала тем, чем еще недавно были процессорные ядра, оперативная память и мегапиксели — а именно искусственным и мало что значащим мерилом прогресса.