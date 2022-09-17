Компьютер не видит телефон. Рассказываем, как решить проблему

Вы часто подключаете телефон к ПК? Я делаю это каждый день, чтобы отправить скриншоты с мобильного устройства на компьютер для подготовки нового материала на Androidinsider. И, хотя перекинуть файлы с гаджета на ПК можно самыми разными способами, наиболее привычным и удобным вариантом подключения для меня остается USB-кабель. Он обеспечивает быструю передачу данных и всегда находится под рукой. Но порой возникает проблема, когда компьютер не видит телефон.

В идеале все должно происходить следующим образом: вставляем штекер кабеля в соответствующие разъемы устройств, после чего смартфон отображается в качестве одного из внешних накопителей в «Проводнике» или приложении «Мой компьютер». Если гаджет не отобразился, то вы не сможете передать файлы. Что делать в таком случае? Правильно: воспользоваться одним из вариантов решения проблемы, о которых я расскажу далее.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Почему телефон не виден компьютеру

Если вы готовы назвать себя уверенным пользователем компьютера и смартфона, то вам будет достаточно обратить внимание на причины, почему компьютер не видит телефон, и самостоятельно устранить неполадки:

поврежден кабель или USB-разъем;

запрещена передача данных;

отсутствуют драйвера для телефона;

антивирус блокирует телефон.

Как правило, проблема носит программный характер, поскольку ни один адекватный пользователь не будет подключать смартфон к компьютеру, используя заведомо неисправный кабель, который даже не заряжает гаджет. Исключением может стать повреждение USB-разъема, но далее мы не будем рассматривать его в качестве причины.

Во-первых, случается это крайне редко. Во-вторых, проверить исправность порта можно, просто подключив к нему флешку или другое устройство с аналогичным интерфейсом. В-третьих, если разъем действительно поврежден, то заменить вы его сможете только в сервисном центре. Или вы читаете подобные материалы будучи ПК-гуру?

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Что делать, если компьютер не видит телефон

Теперь подробно о способах решения проблемы, когда компьютер не видит телефон через USB. Первым делом вам стоит воспользоваться другим разъемом, благо производители ПК и ноутбуков оснащают свои устройства целой россыпью USB-портов. Не поможет — проверьте сам кабель, после чего действуйте шаг за шагом, как предлагается в тексте.

Передача данных на ПК

Чаще всего проблема связана с тем, что на телефоне запрещена передача данных. Казалось бы, как такое вообще возможно? Но по умолчанию телефон только заряжается, но ПК его не видит. Сделано это в целях безопасности, чтобы злоумышленник, доставший ваш гаджет, не смог получить доступ к конфиденциальной информации.

При подключении на экране смартфона появляется уведомление или диалоговое окно, предлагающее выбрать способ сопряжения. Нажмите на «Передачу данных» или «Android Auto». Тогда мобильное устройство отобразится как накопитель в приложении «Этот компьютер».

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Драйвера для подключения телефона к компьютеру

Для корректного сопряжения на ПК должны быть установлены драйвера подключения телефона. Как правило, они загружаются автоматически. Причем для этого не требуется выход в интернет. Процесс выполняется в фоновом режиме и занимает несколько секунд. Возможно, вам просто нужно немного подождать.

Если ожидание оказалось слишком долгим, попробуйте установить драйвер вручную. Скачать его можно на сайте производителя смартфона. Еще один вариант решения проблемы — обновление драйвера:

Откройте «Диспетчер устройств» на ПК, воспользовавшись поисковой строкой Windows. Найдите пункт, соответствующий названию вашего телефона. Раскройте его. Щелкните ПКМ. Выберите опцию «Обновить драйвер».

Если проблема заключалась именно в программном обеспечении, то телефон отобразится в приложении «Этот компьютер» сразу после апдейта. Для надежности вы можете переподключиться к ПК.

Отладка по USB — как включить

Обычно для подключения смартфона к ПК не требуется активация функции отладки по USB. Но каждое устройство уникально, а потому не стоит раньше времени сбрасывать этот вариант со счетов. Ранее мы подробно рассказывали про режим отладки по USB. Ознакомьтесь с этим материалом, чтобы получить дополнительную информацию о способах включения функции.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Как выключить антивирус

Если вы подключаете телефон к ПК через специальное приложение или сталкиваетесь с проблемой в процессе ручной установки драйвера, то, возможно, процесс ошибочно заблокирован антивирусом. Следовательно, для устранения неполадок нужно его временно отключить. Каждое антивирусное ПО деактивируется по-разному. Если вы не устанавливали сторонний софт, то попробуйте выключить защитник Windows:

Откройте «Параметры» через меню «Пуск». Перейдите в раздел «Обновления и безопасность», а затем — «Безопасность Windows». Нажмите кнопку «Открыть центр безопасности» и откройте вкладку «Защита от вирусов и угроз». В пункте «Параметры защиты» отключите опцию защиты в режиме реального времени.

Далее попробуйте вновь подключить телефон к компьютеру. Если окажется, что защитник Windows действительно блокировал сопряжение, не забудьте его снова активировать по окончании манипуляций с мобильным устройством. Иначе компьютер подвергнется опасности.