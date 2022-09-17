Компьютер не видит телефон. Рассказываем, как решить проблему

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Герман Вологжанин 0

Вы часто подключаете телефон к ПК? Я делаю это каждый день, чтобы отправить скриншоты с мобильного устройства на компьютер для подготовки нового материала на Androidinsider. И, хотя перекинуть файлы с гаджета на ПК можно самыми разными способами, наиболее привычным и удобным вариантом подключения для меня остается USB-кабель. Он обеспечивает быструю передачу данных и всегда находится под рукой. Но порой возникает проблема, когда компьютер не видит телефон.

Проблемы с обнаружением могут возникнуть даже при наличии исправного кабеля

В идеале все должно происходить следующим образом: вставляем штекер кабеля в соответствующие разъемы устройств, после чего смартфон отображается в качестве одного из внешних накопителей в «Проводнике» или приложении «Мой компьютер». Если гаджет не отобразился, то вы не сможете передать файлы. Что делать в таком случае? Правильно: воспользоваться одним из вариантов решения проблемы, о которых я расскажу далее.

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Почему телефон не виден компьютеру

Если вы готовы назвать себя уверенным пользователем компьютера и смартфона, то вам будет достаточно обратить внимание на причины, почему компьютер не видит телефон, и самостоятельно устранить неполадки:

  • поврежден кабель или USB-разъем;
  • запрещена передача данных;
  • отсутствуют драйвера для телефона;
  • антивирус блокирует телефон.

Как правило, проблема носит программный характер, поскольку ни один адекватный пользователь не будет подключать смартфон к компьютеру, используя заведомо неисправный кабель, который даже не заряжает гаджет. Исключением может стать повреждение USB-разъема, но далее мы не будем рассматривать его в качестве причины.

Первым делом проверьте исправность кабеля и разъема USB на ПК

Во-первых, случается это крайне редко. Во-вторых, проверить исправность порта можно, просто подключив к нему флешку или другое устройство с аналогичным интерфейсом. В-третьих, если разъем действительно поврежден, то заменить вы его сможете только в сервисном центре. Или вы читаете подобные материалы будучи ПК-гуру?

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Что делать, если компьютер не видит телефон

Теперь подробно о способах решения проблемы, когда компьютер не видит телефон через USB. Первым делом вам стоит воспользоваться другим разъемом, благо производители ПК и ноутбуков оснащают свои устройства целой россыпью USB-портов. Не поможет — проверьте сам кабель, после чего действуйте шаг за шагом, как предлагается в тексте.

Передача данных на ПК

Чаще всего проблема связана с тем, что на телефоне запрещена передача данных. Казалось бы, как такое вообще возможно? Но по умолчанию телефон только заряжается, но ПК его не видит. Сделано это в целях безопасности, чтобы злоумышленник, доставший ваш гаджет, не смог получить доступ к конфиденциальной информации.

Наверное, вы просто забыли разрешить передачу данных

При подключении на экране смартфона появляется уведомление или диалоговое окно, предлагающее выбрать способ сопряжения. Нажмите на «Передачу данных» или «Android Auto». Тогда мобильное устройство отобразится как накопитель в приложении «Этот компьютер».

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Драйвера для подключения телефона к компьютеру

Для корректного сопряжения на ПК должны быть установлены драйвера подключения телефона. Как правило, они загружаются автоматически. Причем для этого не требуется выход в интернет. Процесс выполняется в фоновом режиме и занимает несколько секунд. Возможно, вам просто нужно немного подождать.

Если ожидание оказалось слишком долгим, попробуйте установить драйвер вручную. Скачать его можно на сайте производителя смартфона. Еще один вариант решения проблемы — обновление драйвера:

  1. Откройте «Диспетчер устройств» на ПК, воспользовавшись поисковой строкой Windows.
  2. Найдите пункт, соответствующий названию вашего телефона.
  3. Раскройте его.
  4. Щелкните ПКМ.
  5. Выберите опцию «Обновить драйвер».

Не забудьте обновить драйвер

Если проблема заключалась именно в программном обеспечении, то телефон отобразится в приложении «Этот компьютер» сразу после апдейта. Для надежности вы можете переподключиться к ПК.

Отладка по USB — как включить

Обычно для подключения смартфона к ПК не требуется активация функции отладки по USB. Но каждое устройство уникально, а потому не стоит раньше времени сбрасывать этот вариант со счетов. Ранее мы подробно рассказывали про режим отладки по USB. Ознакомьтесь с этим материалом, чтобы получить дополнительную информацию о способах включения функции.

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Как выключить антивирус

Если вы подключаете телефон к ПК через специальное приложение или сталкиваетесь с проблемой в процессе ручной установки драйвера, то, возможно, процесс ошибочно заблокирован антивирусом. Следовательно, для устранения неполадок нужно его временно отключить. Каждое антивирусное ПО деактивируется по-разному. Если вы не устанавливали сторонний софт, то попробуйте выключить защитник Windows:

  1. Откройте «Параметры» через меню «Пуск».
  2. Перейдите в раздел «Обновления и безопасность», а затем — «Безопасность Windows».
  3. Нажмите кнопку «Открыть центр безопасности» и откройте вкладку «Защита от вирусов и угроз».
  4. В пункте «Параметры защиты» отключите опцию защиты в режиме реального времени.

Иногда антивирус лучше держать выключенным

Далее попробуйте вновь подключить телефон к компьютеру. Если окажется, что защитник Windows действительно блокировал сопряжение, не забудьте его снова активировать по окончании манипуляций с мобильным устройством. Иначе компьютер подвергнется опасности.

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