Куда девается память смартфона и почему по факту её меньше, чем указано на коробке

Вне зависимости от того, каким смартфоном вы пользуетесь, его модели, цены и происхождения, все они страдают от одной и той же проблемы. Имя ей — недостача памяти. Причём я сейчас говорю не о недостатке как таковом, когда вы просто забили всё свободное пространство на диске, и вынуждены выискивать и удалять среди нужного ненужное. Я говорю именно об отсутствии части заявленного производителем объёма встроенной памяти, когда вместо обещанных 64 ГБ пользователь получает только 60 или даже меньше. Попробуем разобраться, почему так происходит и куда девается оплаченное, между прочим, пространство на самом деле.

Какая память в телефоне

Некоторое время назад мы уже пытались разобраться в проблеме нехватки памяти, однако в той статье были описаны далеко не все причины. Тем не менее, настоятельно рекомендую почитать тот материал — там есть довольно ценная информация, которая позволит составить более полную картину об обстоятельствах «воровства» памяти. А уже после, как прочтёте, возвращайтесь сюда и дочитывайте эту статью.

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Начнём с того, что само понятие «гигабайт» является не совсем честным. Вопреки широчайшей распространённости среди производителей электроники и пользователей, эта единица измерения не входит в Международную систему единиц, отвечающую за метрическую систему мер. По этой причине за гигабайт одинаково принимают как 1 000 000 000, так и 1 073 741 824 байт (примерно 1024 МБ), хотя технически для обозначения последней величины правильнее будет использовать термин гибибайт.

Что такое гибибайт: отличия от гигабайта

Допускаю, что вы про него даже не слышали. Но, например, в России с 2016 года действует единый национальный стандарт, по которому для обозначения 1 073 741 824 байт следует использовать наименование не «гигабайт» (ГБ), а «гибибайт» (ГиБ). Аналогичные нормы предусмотрены и в других странах. То есть власти де-факто сами закрепили дополнительную величину, которая и позволяет производителям немного у нас подворовывать.

Если вы посмотрите на спецификации, описанные на коробке от вашего смартфона, то увидите там сноску вида «1 ГБ = 1 миллиард байт». Таким образом производители убивают сразу двух зайцев: и на памяти экономят, и от судебных разбирательств в случае чего себя оберегают. Ведь сам термин «гигабайт» позволяет такие финты. А значит, никакого нарушения нет. В результате, если вы купили смартфон на 128 ГБ, вы по факту недополучаете 3 «честных» гига, если бы их считали не по 1000 МБ, а по 1024. Но это не единственный фактор.

Возможен ли износ памяти телефона

Во всех современных смартфонах используется память стандарта NAND. Производители могут называть её по-разному в зависимости от индивидуальных особенностей, поколения и скоростных характеристик, но глобально это NAND. Вернее даже, V-NAND, поскольку ячейки, из которых состоит её структура, имеют вертикальное расположение. И, как и вся NAND-память, она подвержена одним и тем же проблемам.

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Главная из них — это ограниченный ресурс. Производители памяти стараются всячески отсрочить выход NAND-планок из строя, применяя различные алгоритмы для минимизации износа. Но ключевым для понимания, почему в смартфонах по факту меньше памяти, чем заявлено, является bad block management. Если по-русски, то это банальная замена ячеек. Поскольку они периодически выходят из строя, умные контроллеры автоматически отбраковывают их и перестают использовать вообще, чтобы случайно не потерять записанные в них данные.

Почему на флешке меньше места, чем заявлено

Но откуда берутся свободные ячейки для ротации? Наверняка вы не раз сталкивались с ситуацией, когда на только что купленной флешке на 32 ГБ доступно всего 29. То же самое и тут: производители заранее отбирают небольшой объём памяти, чтобы контроллер мог постепенно вводить их в работу, когда часть ячеек банально погорит. Добавлять их дополнительно было бы накладно, а вот зарезервировать про запас — самое оно. Только в результате пользователи буквально на ровном месте лишаются от 5 до 10 ГБ в зависимости от объёма памяти их смартфона.

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Что самое интересное, вы об этом зачастую даже не подозреваете. Например, мой iPhone 12 на 256 ГБ показывает, что доступный мне объём памяти составляет 256 ГБ. Но, во-первых, это не те настоящие гигабайты (гибибайты) по 1024 МБ, а, во-вторых, часть из них отобрана самой системой. По этой причине мы всегда удивляемся, почему операционка весит так много, и с годами вес её только увеличивается. Но нам и невдомёк, что дело тут не в программной платформе, а в непрерывном росте объёма встроенной памяти.

Почему системные данные много весят

Причина вовсе не в постоянном росте объёма Android, который он занимает. Если вы посмотрите на устройства начального уровня с 16 или 32 ГБ встроенной памяти (а такие на рынке ещё остались), то увидите, что там ОС занимает совсем немного. Точный вес может меняться, но чаще всего это не больше 3 ГБ. Просто производитель не может зарезервировать на таких смартфонах слишком много памяти. Поэтому и под «систему» отводится так мало. А на аппаратах с 256 ГБ и выше и расход будет больше.

В общем, подведём итог. Несмотря на то что многие искренне верят, что это наглые китайцы украли несколько гигабайт памяти из их смартфона при сборке, всё совершенно не так. Отчасти производители, конечно, немного лукавят при использовании обозначения «гигабайт». Однако ни технически, ни юридически к ним не может быть никаких претензий. Тем более, что зарезервированное пространство, отведённое под систему, на самом деле было отведено для нас самих. Просто с эффектом отложенного использования.