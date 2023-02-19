Куда сохраняются фото на телефоне и как их легче всего найти

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Герман Вологжанин 0

На смартфонах мы храним самые разные файлы от песен и документов до игр и приложений. Порой их бывает сложно найти. Особенно, когда дело доходит до того, чтобы перекинуть фото с телефона на компьютер. Мы всегда видим снимки и скачанные картинки в галерее, но не понимаем, в какой папке они хранятся. Давайте разберемся, куда сохраняются фото с камеры, интернета и сторонних приложений наподобие WhatsApp для получения быстрого доступа к ним.

Куда сохраняются фото на телефоне и как их легче всего найти. Все фотографии отображаются в галерее, но знаете ли вы, в какой папке они лежат? Фото.

Все фотографии отображаются в галерее, но знаете ли вы, в какой папке они лежат?

Куда сохраняются фотографии

Папка камеры на всех смартфонах под управлением Android одинакова, а располагается она по пути DCIM/Camera. Чтобы получить к ней доступ, сделайте пару простых шагов:

  1. Запустите приложение «Проводник» (может называться «Менеджер файлов»).
  2. Выберите отображение папок.
  3. Перейдите в каталог «DCIM», а затем — «Camera».
Куда сохраняются фотографии. Фотографии могут храниться как на внутреннем накопителе смартфона, так и на карте памяти. Фото.

Фотографии могут храниться как на внутреннем накопителе смартфона, так и на карте памяти

Важное уточнение: если в настройках камеры выбрано сохранение фото на карту памяти, в проводнике нужно переключиться на SD-карту. То же самое касается случаев, если мы подключаем телефон к ПК.

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Еще одна делать касается сценария, когда создается отдельный альбом в Галерее. Выполняя перенос фотографий, вы помещаете их в папку, расположенную по пути Pictures/Gallery. Будьте внимательны.

Куда сохраняются скриншоты

Как и фотографии с камеры, скриншоты на Андроиде попадают в «DCIM». Но хранятся они в папке с говорящим названием «Screenshots», а полный путь выглядит как DCIM/Screenshots. Кстати, здесь же вы найдете каталог «ScreenRecorder», где находятся записи экрана.

Куда сохраняются скриншоты. Также в каталоге «DCIM» могут находиться папки, в которых хранятся картинки из сторонних приложений, но чаще всего они оказываются не здесь. Фото.

Также в каталоге «DCIM» могут находиться папки, в которых хранятся картинки из сторонних приложений, но чаще всего они оказываются не здесь

Если для создания скриншотов вы используете не стандартные средства системы, а сторонние приложения, то они могут оказаться в другой папке. Далее вам станет ясно, в какой именно.

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Где хранятся фото Ватсап

Часто нам требуется найти фото Ватсап на Андроиде. Но в папке «DCIM» их нет. Дело в том, что этот каталог предназначен лишь для хранения картинок, созданных на смартфоне. Данные извне попадают в иной раздел. В случае с WhatsApp он располагается по пути Android/Media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images.

Где хранятся фото Ватсап. Фотографии из WatsApp прячутся очень глубоко. Фото.

Фотографии из WatsApp прячутся очень глубоко

В той же логике стоит действовать, занимаясь поиском фото из сторонних приложений (например, Telegram). Перейдите в Android/Media и выберите каталог, чье имя совпадает с названием приложения.

Куда скачиваются картинки

Папка с картинками из интернета находится в совершенно другом месте. Если говорить точнее, все скачанные файлы (то есть не только изображения) попадают в каталог «Download», который вы можете видеть сразу после запуска проводника.

Куда скачиваются картинки. Иногда скачанные из интернета картинки попадают в каталог «Pictures». Фото.

Иногда скачанные из интернета картинки попадают в каталог «Pictures»

Отдельного внимания заслуживает папка «Pictures». Она вообще представляет из себя сборную солянку. В ней могут оказаться как изображения из интернета, так и отредактированные фотографии, сделанные на камеру смартфона. Очень сложно все это держать в голове, правда?

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Как найти фото в телефоне Андроид

Разнообразие папок с фото значительно затрудняет их поиск. Но есть несколько способов быстро найти картинку на телефоне. В этом вам поможет либо «Проводник», либо стандартное приложение «Галерея»:

  1. Запустите приложение «Проводник».
  2. Переключитесь с просмотра папок на недавние файлы.
  3. Выберите «Фото».
Как найти фото в телефоне Андроид. Проводник умеет сортировать файлы по типу, что помогает быстрее найти фото. Фото.

Проводник умеет сортировать файлы по типу, что помогает быстрее найти фото

Так вы увидите все фотографии на смартфоне. Однако, глядя на их список, сложно понять, в какой именно папке они находятся. Чтобы уточнить эту информацию, воспользуйтесь краткой инструкцией:

  1. Откройте фотографию через галерею или менеджер файлов.
  2. Нажмите на «три точки».
  3. Перейдите в раздел «Сведения».
Как найти фото в телефоне Андроид. В сведениях файла можно посмотреть точное расположение фото. Фото.

В сведениях файла можно посмотреть точное расположение фото

Здесь вам нужно обратить внимание на пункт «Расположение». Именно он сообщает, по какому пути располагается папка с фотографиями. Также здесь можно заметить имя файла и дату его создания. А еще не стесняйтесь пользоваться обращаться к поисковой строке, доступной в приложении «Проводник».

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Она поможет найти картинку, если вы помните хотя бы примерное название. В случае с фото и скриншотами отталкивайтесь от даты создания, поскольку на большинстве смартфонов она зашифрована в имени: например, «IMG_20230217_75387», где вторая часть — это день, в который была сделана фотография (2023.02.17).

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