Куда сохраняются фото на телефоне и как их легче всего найти

На смартфонах мы храним самые разные файлы от песен и документов до игр и приложений. Порой их бывает сложно найти. Особенно, когда дело доходит до того, чтобы перекинуть фото с телефона на компьютер. Мы всегда видим снимки и скачанные картинки в галерее, но не понимаем, в какой папке они хранятся. Давайте разберемся, куда сохраняются фото с камеры, интернета и сторонних приложений наподобие WhatsApp для получения быстрого доступа к ним.

Куда сохраняются фотографии

Папка камеры на всех смартфонах под управлением Android одинакова, а располагается она по пути DCIM/Camera. Чтобы получить к ней доступ, сделайте пару простых шагов:

Запустите приложение «Проводник» (может называться «Менеджер файлов»). Выберите отображение папок. Перейдите в каталог «DCIM», а затем — «Camera».

Важное уточнение: если в настройках камеры выбрано сохранение фото на карту памяти, в проводнике нужно переключиться на SD-карту. То же самое касается случаев, если мы подключаем телефон к ПК.

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Еще одна делать касается сценария, когда создается отдельный альбом в Галерее. Выполняя перенос фотографий, вы помещаете их в папку, расположенную по пути Pictures/Gallery. Будьте внимательны.

Куда сохраняются скриншоты

Как и фотографии с камеры, скриншоты на Андроиде попадают в «DCIM». Но хранятся они в папке с говорящим названием «Screenshots», а полный путь выглядит как DCIM/Screenshots. Кстати, здесь же вы найдете каталог «ScreenRecorder», где находятся записи экрана.

Если для создания скриншотов вы используете не стандартные средства системы, а сторонние приложения, то они могут оказаться в другой папке. Далее вам станет ясно, в какой именно.

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Где хранятся фото Ватсап

Часто нам требуется найти фото Ватсап на Андроиде. Но в папке «DCIM» их нет. Дело в том, что этот каталог предназначен лишь для хранения картинок, созданных на смартфоне. Данные извне попадают в иной раздел. В случае с WhatsApp он располагается по пути Android/Media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images.

В той же логике стоит действовать, занимаясь поиском фото из сторонних приложений (например, Telegram). Перейдите в Android/Media и выберите каталог, чье имя совпадает с названием приложения.

Куда скачиваются картинки

Папка с картинками из интернета находится в совершенно другом месте. Если говорить точнее, все скачанные файлы (то есть не только изображения) попадают в каталог «Download», который вы можете видеть сразу после запуска проводника.

Отдельного внимания заслуживает папка «Pictures». Она вообще представляет из себя сборную солянку. В ней могут оказаться как изображения из интернета, так и отредактированные фотографии, сделанные на камеру смартфона. Очень сложно все это держать в голове, правда?

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Как найти фото в телефоне Андроид

Разнообразие папок с фото значительно затрудняет их поиск. Но есть несколько способов быстро найти картинку на телефоне. В этом вам поможет либо «Проводник», либо стандартное приложение «Галерея»:

Запустите приложение «Проводник». Переключитесь с просмотра папок на недавние файлы. Выберите «Фото».

Так вы увидите все фотографии на смартфоне. Однако, глядя на их список, сложно понять, в какой именно папке они находятся. Чтобы уточнить эту информацию, воспользуйтесь краткой инструкцией:

Откройте фотографию через галерею или менеджер файлов. Нажмите на «три точки». Перейдите в раздел «Сведения».

Здесь вам нужно обратить внимание на пункт «Расположение». Именно он сообщает, по какому пути располагается папка с фотографиями. Также здесь можно заметить имя файла и дату его создания. А еще не стесняйтесь пользоваться обращаться к поисковой строке, доступной в приложении «Проводник».

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Она поможет найти картинку, если вы помните хотя бы примерное название. В случае с фото и скриншотами отталкивайтесь от даты создания, поскольку на большинстве смартфонов она зашифрована в имени: например, «IMG_20230217_75387», где вторая часть — это день, в который была сделана фотография (2023.02.17).