Как правильно снимать на телефон так, чтобы получались шедевры

Камера любого современного смартфона, даже если он недорогой, позволяет снимать настоящие шедевры, которые можно смело отправлять в социальные сети, а иногда даже на выставки. Я лично знаю пару людей, которые размещали фотографии со смартфона на фотостоках и получали деньги. В текущих условиях с этим стало сложнее, но сама такая возможность говорит о значимости мобильной фотографии и ее потенциале. Как и в любом другом деле тут есть своя ”азбука”, которая состоит из нескольких основ, применяя которые в разной комбинации, каждый может ”написать целое произведение”. Вот и давайте посмотрим, с чего надо начать и как сделать свои фотографии достойными выставки.

Можно ли хорошо фотографировать на телефон

Начнем с того, что хорошая камера в смартфоне отнюдь не является гарантией успеха, но позволит вам больше, чем камера среднего или бюджетного устройства. Особенно, если вы хотите работать в реалистичном жанре или делать фотографии с хорошей детализацией, а не под старину с размытием, зерном и другими стилизациями, способными скрыть некоторые недостатки камеры.

Я снимал на самые разные устройства — от ультрабюджетных Jinga за пару тысяч рублей до топовых моделей от Samsung, Apple, Huawei и других. Сейчас я остановился именно на Huawei Mate 50 Pro, который я купил себе после знакомства с обзорной моделью, которой пользовался пару месяцев и изложил свой опыт в этой статье. Как я уже сказал, несмотря на то, что камера этого смартфона является лучшей в индустрии и занимает первое место в рейтинге DxOMark, изложенные ниже принципы будут одинаковыми и для других моделей.

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Телефон с хорошей камерой

Тут речь не о стоимости телефона, а о том, чтобы модуль камеры был хорошим, а не ”на сдачу”. Многие производители гонятся за количеством модулей, выкатывая трех- и четырехмодульные камеры на смартфонах за пару десятков тысяч рублей, но это путь в никуда. Обычно в таких устройствах только один более-менее качественный сенсор, а остальные сделаны просто для лучших продаж. Но когда вторая и третья камеры не имеют смысла, да еще и делаются ужасного качества, это влияет на качество основной. Проще говоря, логичнее было бы потратить бюджет на более дорогую основную камеру и пусть она будет одна. К сожалению, таких смартфонов нет, но не гнаться за лишними модулями при одной и той же цене вы точно можете.

Красивые фотографии — основа обучения

Фотография, вне зависимости от камеры, является не просто процессом спуска затвора, а сочетает в себе искусство и знание материала. Чаще смотрите работы других мастеров! Иногда и в социальных сетях можно найти что-то неплохое, но порой они не несут в себе художественного смысла. Лучше знакомиться с работами признанных мастеров и искать в них вдохновение. Можно даже попытаться скопировать их (но не выкладывать такие ”копии”), чтобы лучше понять механику процесса. Так вы найдете вдохновение и поймете, как реализовать то, что сложилось у вас в голове.

Как настроить камеру на телефоне

Теперь переходим к самой съемке. Собственно, камеры даже в автоматическом режиме часто работают довольно сносно, а на флагманах тем более. Например, на Huawei Mate 50 Pro я буквально пару раз переходил в ручной режим. Ручной режим есть в любом Android-смартфоне из коробки или входит в состав многих сторонних приложений.

Если коротко о ручном режиме, при работе с ним надо понимать, что такое треугольник экспозиции. Его вершинами являются выдержка, диафрагма и ISO. Комбинируя их, вы можете добиться нужной глубины резкости или яркости фотографии.

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Выдержка говорит, как сенсор будет получать свет. Чем она дольше, тем более смазанными будут снимки, но если вы снимаете со штатива, то это не так важно. При этом, чем дольше выдержка, тем светлее будет снимок. Диафрагма позволяет сделать фон размытым или, наоборот, четким. Чем вторая цифра будет меньше (например, 1/1,4), тем больше света получит сенсор, но тем более размытым будет фон. Или, наоборот, если вы фокусируетесь на фоне, более размытым будет передний план. Это и называется глубина резкости. Если вам надо, чтобы все было в фокусе, снимайте с закрытой диафрагмой, когда вторая цифра большая.

ISO еще известна, как светочувствительность. Это чувствительность сенсора к свету. Можно поднять значение повыше, чтобы фотография стала светлее, но с увеличением показателя будет увеличиваться количество цифровых шумов и портиться цветопередача. Иногда можно использовать это как эффект, но чаще всего это просто порча фотографий.

Почему снимки на телефон мутные

Еще одно базовое правило — протирать объектив, который покрыт толстым слоем отпечатков и другой грязи. Хотя бы протрите перед важной фотографией его об одежду. Но лучше всего пользоваться специальными средствами, которые можно купить в специализированных магазинах или салонах оптики. Если искать или тратиться на них не хочется, хотя бы купите салфетку для очков из мягкой микрофибры и протирайте объектив ей.

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Как держать камеру при съемке

Держать камеру можно как угодно с точки зрения положения в пространстве. Угол зрения — это ваш художественный выбор. Главное, держать ее крепко и никуда не спешить. Не стоит думать, что если ты нажал на кнопку, фотография готова. Иногда надо дать системе полноценно отработать, и чем меньше будет тряски, тем лучше. Особенно, если вы снимаете в ночном режиме. Можно даже положить руки на что-то, прижать их к себе, встав более основательно (расставив широко ноги), или просто взять с собой штатив, если снимаете не просто так, а это и является целью вашего выхода из дома.

Ищите необычные ракурсы

Это кажется банальностью, но мы видим мир с высоты примерно 1,5-2 метра в зависимости от нашего роста. Поэтому такой фотографией удивить кого-то сложно. Попробуйте снять мир с уровня земли. Это уже даст необычный ракурс, который привлечет внимание. Можно попробовать снимать интересные вещи не просто так, как будто вы на них смотрите, а строго сверху вниз или снизу вверх. Так вы привлечете намного больше внимания и заставите зрителя остановить взгляд для изучения увиденного.

Выделение объектов в кадре

Любой снимок или видео содержит массу скрытых символов от расположения объектов по кругу, треугольнику или квадрату до наводящих линий. И это тоже можно использовать. Так линии в кадре ведут внимание зрителя к объекту съемки. Простой пример: если в кадре есть уходящий вдаль тоннель, вы смотрите туда, где он кончается, а не на стены. А если разместить в точке схождения этих линий объект съемки, это обязательно подчеркнет его.

Линии могут быть любые — от стен, пешеходных дорожек и трещин на асфальте при макросъемке до архитектурных объектов. Главное, понять, как этим пользоваться, и вы откроете для себя новый уровень.

Делайте несколько снимков

Только сделав несколько снимков, вы получите выбор. Можно будет не переживать из-за того, что в кадр попала птица, машина или что-то еще. Иногда доходит до смешного. Так я лично сталкивался с фотографией, которую испортила пролетающая перед объективом пчела.

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Как выстроить кадр

Выстроить кадр можно как угодно, если это будет похоже на художественный замысел. Но отталкиваться стоит от правила третей. Вы можете даже включить сетку в настройках телефона. Суть в том, что ключевые объекты должны находится на линиях или их пересечении. Это воображаемые линии, которые делят кадр на девять равных прямоугольников. Это не строгое правило, но оно позволяет скомпоновать кадр, когда вообще ничего не приходит в голову, и оно широко используется даже в оскароносных фильмах.

А еще не бойтесь цветовых контрастов. Подробнее узнать об этом можно, если поискать в Интернете информацию по запросу ”комплиментарные цвета”. Есть три основных пары комплиментарных цветов, которые являются максимально контрастными: красный/зеленый, желтый/фиолетовый, синий/оранжевый. Есть и другие пары. Главное, чтобы они находились на противоположных сторонах цветового круга Иттена.

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Как фотографировать на телефон ночью

Чтобы получать хорошие снимки в темноте, нужно иметь крепкие руки. Минимум тряски — половина хорошего результата. Чтобы снимок не был пересвеченным, а заодно выдержка была покороче, можно выбрать область экспонирования. Просто ткните пальцем в область, которая является средней по яркости, и можете подвигать ползунок, который появится рядом с местом касания. В ручном режиме пользуйтесь приведенными выше советами про треугольник экспозиции.

А если совсем темно, можно перейти в ночной режим, но тут тоже надо держать руки максимально ровно, чтобы камера могла отработать сцену. Например, в моем Huawei Mate 50 Pro этот режим работает, наверное, лучше, чем в любом другом телефоне. Но есть и другие модели, которые отлично с этим справляются. Правда, для этого нужны вычислительная мощность и хорошие сенсоры. Поэтому не стоит ждать от недорогих смартфонов схожего с флагманским результата.

Можно ли снимать со вспышкой

Я бы советовал пользоваться вспышкой только в самом крайнем случае. Иногда она действительно помогает, но часто все портит. Например, человек может получиться пересвеченным, а фон вообще потеряется. Если это художественный замысел, то ок. Но эту особенность надо учитывать.

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Забудьте про цифровой зум

Цифровой зум портит качество, и точка! Лучше пользоваться дополнительными модулями, если они есть. А еще лучше просто подойти ближе. Небольшое увеличение может и не очень сильно скажется на картинке, особенно при хорошем освещении, но большое увеличение точно даст вам тонну помех и испортит снимок.

Почему камера искажает лицо

Иногда люди говорят: ”Это не у меня лицо широкое, а камера так сняла”. И часто это оказывается правдой. Если снимать на широкоугольный объектив (тот, в который влезает более широкая картинка), все объекты будут растягиваться. Если снимать на телеобъектив, то оно, наоборот, будет сужаться. Идеальным для съемки портретов является фокусное расстояние 50 мм. Если вы знаете фокусное расстояние камеры вашего смартфона, выбирайте режим съемки исходя из этого. Более подробно о растягивании лица можно почитать в материале моего коллеги Германа Вологжанина.

При этом искажения можно использовать и во благо. Например, выделить какой-то объект или исказить его, как скамейку на фото ниже. Если сделать это умело, то такой снимок вполне сойдет за художественный замысел. Главное, помните, что на ”широком угле” искажения тем сильнее, чем ближе к краям кадра.

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Фото на камеру телефона

А еще, самое главное в любом деле — практика. Пробуйте, тренируйтесь, снимайте почаще, анализируйте результат и все у вас получится. Фотография затягивает сама по себе, а когда начинает получаться остановить мгновение так, чтобы зрители сами замирали и изучали его, остановиться просто невозможно.