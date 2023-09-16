Можно ли сделать умную колонку из обычной, подключив ее к Android-смартфону

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Герман Вологжанин

Я скептически отношусь к умным колонкам. И главная моя претензия не столько в самой концепцией общения с воображаемым другом, сколько в цене подобных устройств. Самая дешевая Яндекс Станция Лайт с 5-ваттным динамиком стоит 4 990 ₽, в то время как за эти же деньги можно купить 10 китайских Bluetooth-колонок с аналогичным качеством звука. Спрашивается, зачем платить больше, если можно сделать умную колонку, подключив дешевый спикер к своему смартфону?

Можно ли сделать умную колонку из обычной, подключив ее к Android-смартфону. Разберемся, может ли обычная колонка, подключенная к смартфону с голосовым ассистентом, считаться умной. Фото.

Разберемся, может ли обычная колонка, подключенная к смартфону с голосовым ассистентом, считаться умной

Ведь что собой представляет умная колонка? По сути, это самое обычное аудиоустройство, только с голосовым ассистентом, для работы которого требуется подключение к интернету. А раз виртуальный помощник есть на Android, то у нас без труда получится сделать умную колонку из обычной, настроек ее сопряжение с телефоном. Но так ли это на самом деле, и может ли простой китайский ширпотреб заменить Яндекс Станцию или VK Капсулу?

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Как сделать умную колонку из блютуз-колонки

Прежде всего нам нужно настроить голосовой помощник на телефоне. На устройствах с операционной системой Android в качестве такового по умолчанию выступает Google Ассистент. Если при первом включении смартфона вы не настроили команду «ОК, Google», то сделайте следующее:

  1. Запустите приложение Google.
  2. Нажмите на иконку своей учетной записи и откройте настройки.
  3. Перейдите в раздел «Google Ассистент», а затем — «Voice Match».
  4. Активируйте функцию «Hey Google».
Как сделать умную колонку из блютуз-колонки. После включения этой опции ассистент будет откликаться по команде «ОК, Google». Фото.

После включения этой опции ассистент будет откликаться по команде «ОК, Google»

Также в настройках приложения Google надо убедиться, что включена работа ассистента на заблокированном экране. Она позволит нам не прикасаться к смартфону для вызова голосового ассистента. Что еще осталось? Правильно, нужно подключить колонку к телефону:

  1. Включаем блютуз-колонку.
  2. Открываем настройки Bluetooth на смартфоне.
  3. Включаем блютуз и жмем на название своей колонки.
  4. Подтверждаем сопряжение.
Как сделать умную колонку из блютуз-колонки. Неужели колонка поумнела? Фото.

Неужели колонка поумнела?

Ну все: умная колонка готова. Теперь через ассистента Google можно узнать погоду и даже позвонить кому-нибудь из своей телефонной книги. При этом Android-устройство должно находиться в непосредственной близости, ведь именно оно оснащено железом, способным обрабатывать запросы.

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Аудиоустройство лучше подключить к источнику питания. А если в вашем доме завалялся старый смартфон, его тоже можно поставить на вечную зарядку, чтобы умная колонка своими руками всегда была готова общаться с пользователем. Круто же?

Как сделать умную колонку с Алисой из обычной

Если вы решите сделать умную колонку с Алисой, то столкнетесь с одной неприятной особенностью этого голосового ассистента. Настройки Android не позволят ему работать на заблокированном экране, то есть без прикосновения к смартфону.

Как сделать умную колонку с Алисой из обычной. И все-таки не Яндекс Станция, правда? Фото.

И все-таки не Яндекс Станция, правда?

Либо устройство должно постоянно лежать с активным экраном, либо вам придется вызывать ассистента вручную. О том, как включить Алису на телефоне, мы рассказывали в отдельном материале. Это же касается любого другого голосового ассистента.

Что умеет умная колонка

Если все так замечательно, то зачем нужна умная колонка? На самом деле, подключив блютуз-устройство к смартфону, мы не наделили его интеллектом. Мало того, что все запросы обрабатываются средствами операционной системы Android, так еще сам голосовой помощник адаптирован только для работы на телефоне.

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Вот вам простой пример. Если вы спросите у ассистента, как приготовить борщ, то он введет соответствующий запрос в браузере, а вся поисковая выдача отобразится на экране смартфона и не будет озвучена. Это касается всех обращений. Спросили о погоде или просто поинтересовались, как дела у вашего виртуального друга, — получили ответ не только голосом, но и текстом. А чтобы закрыть диалоговое окно, все равно придется коснуться смартфона.

Что умеет умная колонка. Ассистент все равно думает, что его вызывают со смартфона. Фото.

Ассистент все равно думает, что его вызывают со смартфона

Яндекс Станция Лайт и любая другая умная колонка на просьбу помочь с приготовлением какого-нибудь блюда озвучит заготовленный шаблон или информацию из интернета. При этом вам не придется прикасаться ни к ней, ни к смартфону. Такое управление можно в полной мере называть голосовым.

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То есть мы не сделали из обычной колонки умную, а просто заменили динамик смартфона на более мощный спикер. Пользоваться подобной комбинацией устройств неудобно, а потому смысл покупать умные колонки, был, есть и будет. Даже с учетом невысокого качества звука, предлагаемого за такие деньги. Все-таки эти устройства предназначены для взаимодействия с головым ассистентом, а не для прослушивания музыки.

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