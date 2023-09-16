Можно ли сделать умную колонку из обычной, подключив ее к Android-смартфону

Я скептически отношусь к умным колонкам. И главная моя претензия не столько в самой концепцией общения с воображаемым другом, сколько в цене подобных устройств. Самая дешевая Яндекс Станция Лайт с 5-ваттным динамиком стоит 4 990 ₽, в то время как за эти же деньги можно купить 10 китайских Bluetooth-колонок с аналогичным качеством звука. Спрашивается, зачем платить больше, если можно сделать умную колонку, подключив дешевый спикер к своему смартфону?

Ведь что собой представляет умная колонка? По сути, это самое обычное аудиоустройство, только с голосовым ассистентом, для работы которого требуется подключение к интернету. А раз виртуальный помощник есть на Android, то у нас без труда получится сделать умную колонку из обычной, настроек ее сопряжение с телефоном. Но так ли это на самом деле, и может ли простой китайский ширпотреб заменить Яндекс Станцию или VK Капсулу?

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Как сделать умную колонку из блютуз-колонки

Прежде всего нам нужно настроить голосовой помощник на телефоне. На устройствах с операционной системой Android в качестве такового по умолчанию выступает Google Ассистент. Если при первом включении смартфона вы не настроили команду «ОК, Google», то сделайте следующее:

Запустите приложение Google. Нажмите на иконку своей учетной записи и откройте настройки. Перейдите в раздел «Google Ассистент», а затем — «Voice Match». Активируйте функцию «Hey Google».

Также в настройках приложения Google надо убедиться, что включена работа ассистента на заблокированном экране. Она позволит нам не прикасаться к смартфону для вызова голосового ассистента. Что еще осталось? Правильно, нужно подключить колонку к телефону:

Включаем блютуз-колонку. Открываем настройки Bluetooth на смартфоне. Включаем блютуз и жмем на название своей колонки. Подтверждаем сопряжение.

Ну все: умная колонка готова. Теперь через ассистента Google можно узнать погоду и даже позвонить кому-нибудь из своей телефонной книги. При этом Android-устройство должно находиться в непосредственной близости, ведь именно оно оснащено железом, способным обрабатывать запросы.

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Аудиоустройство лучше подключить к источнику питания. А если в вашем доме завалялся старый смартфон, его тоже можно поставить на вечную зарядку, чтобы умная колонка своими руками всегда была готова общаться с пользователем. Круто же?

Как сделать умную колонку с Алисой из обычной

Если вы решите сделать умную колонку с Алисой, то столкнетесь с одной неприятной особенностью этого голосового ассистента. Настройки Android не позволят ему работать на заблокированном экране, то есть без прикосновения к смартфону.

Либо устройство должно постоянно лежать с активным экраном, либо вам придется вызывать ассистента вручную. О том, как включить Алису на телефоне, мы рассказывали в отдельном материале. Это же касается любого другого голосового ассистента.

Что умеет умная колонка

Если все так замечательно, то зачем нужна умная колонка? На самом деле, подключив блютуз-устройство к смартфону, мы не наделили его интеллектом. Мало того, что все запросы обрабатываются средствами операционной системы Android, так еще сам голосовой помощник адаптирован только для работы на телефоне.

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Вот вам простой пример. Если вы спросите у ассистента, как приготовить борщ, то он введет соответствующий запрос в браузере, а вся поисковая выдача отобразится на экране смартфона и не будет озвучена. Это касается всех обращений. Спросили о погоде или просто поинтересовались, как дела у вашего виртуального друга, — получили ответ не только голосом, но и текстом. А чтобы закрыть диалоговое окно, все равно придется коснуться смартфона.

Яндекс Станция Лайт и любая другая умная колонка на просьбу помочь с приготовлением какого-нибудь блюда озвучит заготовленный шаблон или информацию из интернета. При этом вам не придется прикасаться ни к ней, ни к смартфону. Такое управление можно в полной мере называть голосовым.

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То есть мы не сделали из обычной колонки умную, а просто заменили динамик смартфона на более мощный спикер. Пользоваться подобной комбинацией устройств неудобно, а потому смысл покупать умные колонки, был, есть и будет. Даже с учетом невысокого качества звука, предлагаемого за такие деньги. Все-таки эти устройства предназначены для взаимодействия с головым ассистентом, а не для прослушивания музыки.