Самые дешевые умные колонки, которые сметают с российских прилавков

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин 0

Согласно данным исследования делового издания «Ведомости», продажи умных колонок в России в прошлом году вновь поставили рекорд. Так, в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили о более чем двукратном росте по сравнению с 2021 годом. Причем треть всех прошлогодних продаж пришлась на декабрь. Очевидно, колонки с голосовым помощником пользуются невероятным спросом, который в ближайшие месяцы будет только расти. Это отличный повод стать новым владельцем такого устройства. Если вы никогда не пользовались подобной техникой, то для начала стоит купить недорогую умную колонку. Специально для этого выбрали 5 самых дешевых моделей, расположив их в порядке убывания цены.

Самые дешевые умные колонки, которые сметают с российских прилавков. Умные колонки не такие дорогие, как вы думаете. Фото.

Умные колонки не такие дорогие, как вы думаете

Мини колонка Яндекс по выгодной цене

На российском рынке умных колонок с голосовым помощником несомненным лидером является Яндекс. Эта компания уже не первый год выпускает подобные устройства, постоянно обновляя свою линейку. Обычная Яндекс Станция стоит 16 990 ₽, что для многих из тех, кто никогда не пользовался колонкой с ассистентом, является слишком высокой ценой. Но есть и недорогая Яндекс Станция Мини.

Мини колонка Яндекс по выгодной цене. Станция поддерживает жестовое управление. Фото.

Станция поддерживает жестовое управление

Цена: 5 990 ₽

Купить Яндекс Станцию Мини

Это небольшая колонка весом всего 260 граммов, внутри которой живет Алиса — голосовой помощник Яндекса. Устройство может стать для вас как средством общения с ассистентом, так и центром умного дома. Кроме того, колонка поддерживает потоковые аудиосервисы и способна работать в режиме радионяни.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Несмотря на скромные размеры, мини колонка Яндекса готова похвастать неплохим звуком с присутствием низких частот, а общая мощность динамика составляет 10 Вт, что в два раза больше, чем у прямого конкурента за те же деньги — VK Капсулы Мини. Если и этого вам покажется мало, то при помощи аудиоразъема к маленькой Яндекс Станции можно подключить внешнюю акустику.

Самая дешевая Яндекс Станция

Самая дешевая Яндекс Станция. Лайт-версия самая дешевая и компактная в линейке Яндекса. Фото.

Лайт-версия самая дешевая и компактная в линейке Яндекса

Цена: 4 990 ₽

Купить Яндекс Станцию Лайт

Помимо мини колонки в линейке российской компании есть еще более доступное устройство — Яндекс Станция Лайт. Она дешевле предыдущей версии и часто продается со скидкой. Ближайшая акция, в которой участвует эта колонка, состоится 30 января. В этот день ее удастся приобрести всего за 3 990 ₽, дополнительно получив 800 баллов Плюса на свой счет в Яндекс ID.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Главное отличие Станции Лайт от Станции Мини — звук. Ее динамик выдает всего 5 Вт и является совсем невыразительным для меломана. Также отсутствует разъем для подключения внешней акустики. Частично эти недостатки компенсирует низкая цена вкупе с набором аналогичных функций, что и у более дорогой колонки. Для умного дома и общения с ассистентом — самое то.

Купить умную колонку Гугл

Купить умную колонку Гугл. Google Nest Mini очень приятная, но не умеет общаться на русском языке. Фото.

Google Nest Mini очень приятная, но не умеет общаться на русском языке

Цена: 4 490 ₽

Купить Google Nest Mini

Своя недорогая колонка есть у компании Гугл. Причем Google Nest Mini легче Яндекс Станции Лайт и стоит меньше. Правда, есть оговорка, суть которой заключается в отсутствии русскоязычной локализации. С ассистентом Гугл придется общаться на английском. С одной стороны, хороший повод подтянуть иностранный язык, с другой — сомнительная трата денег для человека, живущего в русскоязычной среде.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Умная колонка Гугл входит в экосистему Google Home, а также оснащается датчиками Bluetooth и Wi-Fi для подключения к интернету и смартфону. Производитель не дает конкретных цифр относительно мощности динамика, но в отзывах встречается мнение, что Google Nest Mini звучит лучше Яндекс Станции Мини. Именно поэтому колонка Гугл с ассистентом входит в наш рейтинг наряду с устройствами, поддерживающими общение на русском языке.

Умная колонка Xiaomi с Марусей

Умная колонка Xiaomi с Марусей. Не только дешевая, но и мощная колонка, обладающая отличным звуком для своей цены. Фото.

Не только дешевая, но и мощная колонка, обладающая отличным звуком для своей цены

Цена: 4 370 ₽

Купить Xiaomi Mi Smart Speaker

Пожалуй, оптимальным вариантом за свои деньги является колонка Xiaomi Mi Smart Speaker. Сразу отвечу на вопрос, связанный с наличием русского языка. Он поддерживается, ведь устройство работает с голосовым ассистентом Маруся и может считаться отличной альтернативой VK Капсулы Мини. Почему? Хотя бы из-за цены, но и это не главное.

Xiaomi Mi Smart Speaker — это умная колонка с хорошим звуком, мощность динамика которой составляет 12 Вт. За аудио в ней отвечала компания HARMAN, знающая толк в хорошей музыке и в том, как она должна играть. А с точки зрения экосистемы колонка Xiaomi может быть частью Mi Home или умного дома Mail.Ru — тут уж как вы решите.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Умная колонка с Марусей дешево

Умная колонка с Марусей дешево. Стильная и недорогая новинка с Марусей внутри. Фото.

Стильная и недорогая новинка с Марусей внутри

Цена: 3 990 ₽

Купить VK Капсулу Нео

В конце прошлого года появилась самая дешевая колонка с Марусей — VK Капсула Neo. Без учета дополнительных скидок она стоит меньше и Mi Smart Speaker, и Яндекс Станции Мини. При этом функциональность недорогой колонки под стать базовой VK Капсуле, которая продается за 10 тысяч рублей.

VK Капсула Neo, являясь частью умного дома Mail.Ru, умеет ставить музыку из ВКонтакте, совершать звонки, включать будильник и прочие напоминания, а также озвучивать ленту VK. Плюс ко всему она имеет небольшой экран, показывающий время (прям как у Яндекс Станции Мини за 7 990 ₽). Вот только изысканным звуком колонка с Марусей не порадует. Впрочем, чего вы хотели от 5-ваттного динамика?

Теги
Лонгриды для вас
Лучшие гаджеты с АлиЭкспресс, которые сделают вашу жизнь проще

Зачастую мы заглядываем на Али в поисках чехлов для смартфона и другой мелочевки, но забываем, что на просторах маркетплейса тысячи полезных товаров, способных сделать нашу жизнь проще и лучше. К чему присмотреться? Например, к камере видеонаблюдения в виде лампочки, чтобы дом всегда был под присмотром. Или недорогой робот-пылесос, способный убираться, пока вы на работе. И да, все это стоит не так уж дорого даже без скидок. Ловите отличные товары с АлиЭкспресс, с которыми ваша жизнь станет чуточку лучше!

Читать далее
Собрали в одном месте лучшие TWS-наушники 2022 года. Выбирайте!

Беспроводные наушники за последние несколько лет прошли долгий путь. В самом начале было слишком мало качественных наушников, чтобы составить серьезную конкуренцию, но сегодня мы избалованы выбором. На рынке есть множество достойных моделей от известных брендов и компаний, о которых вы, возможно, никогда не слышали. С одной стороны, наушники с каждым годом становятся все лучше, но с другой - выбор с каждым годом становится все более сложным. Поэтому мы составили краткий список лучших беспроводных наушников из разных категорий. Так вы сможете принять более взвешенное решение о покупке.

Читать далее
3 самых распространенных проблемы Умного дома Яндекса и способы их решения

В последние годы многих пользователей не покидает мысль создать умный дом, тем более, что каких-то бешеных затрат не требует. Умная колонка, парочка лампочек, умных розеток, датчики - вот и дело в шляпе. Может показаться, что это баловство, но на деле это очень удобно: особенно, если все аксессуары расставлены по всей квартире и завязаны на нескольких умных колонках, а не по отдельности в каждой комнате вперемешку с обычными лампочками. На самом деле, тот же Умный дом с Алисой не так уж прост: вот несколько популярных проблем, с которыми вы можете столкнуться в процессе использования.

Читать далее
Новый комментарий