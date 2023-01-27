Самые дешевые умные колонки, которые сметают с российских прилавков

Согласно данным исследования делового издания «Ведомости», продажи умных колонок в России в прошлом году вновь поставили рекорд. Так, в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили о более чем двукратном росте по сравнению с 2021 годом. Причем треть всех прошлогодних продаж пришлась на декабрь. Очевидно, колонки с голосовым помощником пользуются невероятным спросом, который в ближайшие месяцы будет только расти. Это отличный повод стать новым владельцем такого устройства. Если вы никогда не пользовались подобной техникой, то для начала стоит купить недорогую умную колонку. Специально для этого выбрали 5 самых дешевых моделей, расположив их в порядке убывания цены.

Мини колонка Яндекс по выгодной цене

На российском рынке умных колонок с голосовым помощником несомненным лидером является Яндекс. Эта компания уже не первый год выпускает подобные устройства, постоянно обновляя свою линейку. Обычная Яндекс Станция стоит 16 990 ₽, что для многих из тех, кто никогда не пользовался колонкой с ассистентом, является слишком высокой ценой. Но есть и недорогая Яндекс Станция Мини.

Цена: 5 990 ₽

Купить Яндекс Станцию Мини

Это небольшая колонка весом всего 260 граммов, внутри которой живет Алиса — голосовой помощник Яндекса. Устройство может стать для вас как средством общения с ассистентом, так и центром умного дома. Кроме того, колонка поддерживает потоковые аудиосервисы и способна работать в режиме радионяни.

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Несмотря на скромные размеры, мини колонка Яндекса готова похвастать неплохим звуком с присутствием низких частот, а общая мощность динамика составляет 10 Вт, что в два раза больше, чем у прямого конкурента за те же деньги — VK Капсулы Мини. Если и этого вам покажется мало, то при помощи аудиоразъема к маленькой Яндекс Станции можно подключить внешнюю акустику.

Самая дешевая Яндекс Станция

Цена: 4 990 ₽

Купить Яндекс Станцию Лайт

Помимо мини колонки в линейке российской компании есть еще более доступное устройство — Яндекс Станция Лайт. Она дешевле предыдущей версии и часто продается со скидкой. Ближайшая акция, в которой участвует эта колонка, состоится 30 января. В этот день ее удастся приобрести всего за 3 990 ₽, дополнительно получив 800 баллов Плюса на свой счет в Яндекс ID.

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Главное отличие Станции Лайт от Станции Мини — звук. Ее динамик выдает всего 5 Вт и является совсем невыразительным для меломана. Также отсутствует разъем для подключения внешней акустики. Частично эти недостатки компенсирует низкая цена вкупе с набором аналогичных функций, что и у более дорогой колонки. Для умного дома и общения с ассистентом — самое то.

Купить умную колонку Гугл

Цена: 4 490 ₽

Купить Google Nest Mini

Своя недорогая колонка есть у компании Гугл. Причем Google Nest Mini легче Яндекс Станции Лайт и стоит меньше. Правда, есть оговорка, суть которой заключается в отсутствии русскоязычной локализации. С ассистентом Гугл придется общаться на английском. С одной стороны, хороший повод подтянуть иностранный язык, с другой — сомнительная трата денег для человека, живущего в русскоязычной среде.

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Умная колонка Гугл входит в экосистему Google Home, а также оснащается датчиками Bluetooth и Wi-Fi для подключения к интернету и смартфону. Производитель не дает конкретных цифр относительно мощности динамика, но в отзывах встречается мнение, что Google Nest Mini звучит лучше Яндекс Станции Мини. Именно поэтому колонка Гугл с ассистентом входит в наш рейтинг наряду с устройствами, поддерживающими общение на русском языке.

Умная колонка Xiaomi с Марусей

Цена: 4 370 ₽

Купить Xiaomi Mi Smart Speaker

Пожалуй, оптимальным вариантом за свои деньги является колонка Xiaomi Mi Smart Speaker. Сразу отвечу на вопрос, связанный с наличием русского языка. Он поддерживается, ведь устройство работает с голосовым ассистентом Маруся и может считаться отличной альтернативой VK Капсулы Мини. Почему? Хотя бы из-за цены, но и это не главное.

Xiaomi Mi Smart Speaker — это умная колонка с хорошим звуком, мощность динамика которой составляет 12 Вт. За аудио в ней отвечала компания HARMAN, знающая толк в хорошей музыке и в том, как она должна играть. А с точки зрения экосистемы колонка Xiaomi может быть частью Mi Home или умного дома Mail.Ru — тут уж как вы решите.

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Умная колонка с Марусей дешево

Цена: 3 990 ₽

Купить VK Капсулу Нео

В конце прошлого года появилась самая дешевая колонка с Марусей — VK Капсула Neo. Без учета дополнительных скидок она стоит меньше и Mi Smart Speaker, и Яндекс Станции Мини. При этом функциональность недорогой колонки под стать базовой VK Капсуле, которая продается за 10 тысяч рублей.

VK Капсула Neo, являясь частью умного дома Mail.Ru, умеет ставить музыку из ВКонтакте, совершать звонки, включать будильник и прочие напоминания, а также озвучивать ленту VK. Плюс ко всему она имеет небольшой экран, показывающий время (прям как у Яндекс Станции Мини за 7 990 ₽). Вот только изысканным звуком колонка с Марусей не порадует. Впрочем, чего вы хотели от 5-ваттного динамика?