Когда МТС в сентябре запускала 5G, она отдельно подчеркнула: дополнительной платы за подключение и пользование сетью нет. Но продержалось это обещание около месяца. Потому что уже 15 октября на странице 5G появились услуги «УЖЕ 5G» за 199 рублей и «УЖЕ 5G+» за 299, а рядом прямым текстом было написано, что без них в 5G теперь не попасть. Вечером 16 октября оператор эту фразу убрал и заверил журналистов, что 5G доступен всем, как и раньше. Так платить или нет? Если верить комментарию МТС, то нет. Если верить сайту МТС, то да. И самое интересное, что сайт с тех пор так и не поменял мнение.

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Фразу убрали, а условие осталось

Всё закрутилось 16 октября, когда в новостях разошлось, что МТС сделала доступ к 5G платным. Уже вечером прямое утверждение с сайта исчезло, а пресс-служба выдала официальный ответ: все абоненты по-прежнему могут пользоваться 5G в зонах покрытия, если смартфон поддерживает российские диапазоны. А «УЖЕ 5G» — просто дополнительная услуга с 50 ГБ интернета и приоритетом в сети 4G.

Ну, думаю, разобрались. Только 17 октября, уже после этого ответа, на странице 5G в блоке «Условия пользования сетью 5G» пятым пунктом всё так же стояло: «Подключить УЖЕ 5G или УЖЕ 5G+». В подсказке «Как начать пользоваться 5G» — то же самое. А в справке поддержки подключение услуги так и осталось четвёртым шагом инструкции «Как подключиться к 5G», сразу после включения 5G в настройках.

То есть исчезла одна строчка, которая говорила о платности слишком прямо, а услуга по-прежнему в условиях подключения. Пресс-служба говорит одно, сайт говорит другое, и обе версии на 17 октября были официальными.

Бесплатный трафик обещан только в «Супер 5G»

Чтобы понять, кто из них прав, надо держать в голове, что 5G у МТС два, и это разные сети:

обычный 5G работает на частоте n1 (2100 МГц) там, где уже есть LTE, и разгоняется до 300 Мбит/с;

«Супер 5G» работает на частоте n79 (4900 МГц) и даёт до 1,5 Гбит/с, но только в пилотных зонах. Их запустили в сентябре на 46 бывших тестовых площадках в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе.

А теперь перечитайте ответ МТС внимательно. Там сказано, что доступ к 5G в зонах покрытия есть у всех, а вот без платы за трафик его дают только в зонах n79. Про обычный 5G, в который попадёт почти каждый, такой оговорки нет.

И сайт эту разницу подтверждает. В ответе на вопрос, чем «Супер 5G» отличается от обычного, МТС пишет, что в «Супер 5G» трафик бесплатный и безлимитный, а в обычной сети расходуется из пакета 50 ГБ услуги «УЖЕ 5G» или безлимита «УЖЕ 5G+». О том, что бывает с трафиком обычного 5G вообще без услуги, там нет ни слова.

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Услуга даёт больше в 4G, чем в 5G

Ладно, допустим, вы решили подключить услугу. Что вы получаете? По карточке на сайте МТС набор такой:

доступ к обычному 5G до 300 Мбит/с и к «Супер 5G» до 1,5 Гбит/с;

50 ГБ к тарифу с «УЖЕ 5G» или безлимитный интернет с «УЖЕ 5G+»;

приоритет в сети 4G, чтобы скорость не проседала, когда вокруг много людей.

Звучит неплохо, но мелкий шрифт под карточкой стоит прочитать. «Приоритет в 4G не гарантирует высокую скорость, она зависит от возможностей сети». Проще говоря, быстрее станет не везде. Подключить услугу можно на тарифах с абонентской платой, кроме МТС Проще, а на МТС ТОП и ТОП+ она стоит 0 рублей. Только эти тарифы сами обходятся от 2000 рублей в месяц.

И ещё один нюанс. По условиям для услуги нужно устройство «с поддержкой 5G или 4G». То есть «УЖЕ 5G» спокойно подключится на телефон, который 5G не умеет вовсе. Сюда же владельцы айфонов: МТС сама пишет, что на iPhone в России 5G не включить из-за ограничений Apple, хотя в статус-баре может гореть название сети MTS 5G. Интернет при этом идёт через 4G, и за 199 рублей такой абонент получит только гигабайты и приоритет.

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У МегаФона, билайна и Т2 доплаты нет

Чтобы понять, насколько это необычно, я посмотрел, что про 5G пишут конкуренты на своих сайтах. Ответ у всех троих прямой:

МегаФон в разделе вопросов отвечает, что платить за подключение к 5G не нужно, достаточно смартфона с 5G и зоны покрытия;

билайн обещает 5G «без доплат и смены тарифа», а если смартфон поддерживает сеть, всё подключится автоматически;

Т2 открыл 5G на всех тарифах, трафик расходуется по условиям тарифа.

Но считать их бескорыстными тоже не стоит. Слово «5G» продают и они. У МегаФона есть «Мега5G» за 199 рублей на 30 дней: это ускорение до 1,6 раза, которое работает на любом смартфоне, в том числе в 4G. У Т2 есть «5G Ready» за 150 рублей в месяц с ускорением до 50%, а на тарифах Premium она бесплатная.

Согласитесь, по сути это та же история, что и у МТС: приоритет в загруженной сети за дополнительные деньги. Разница одна. Конкуренты продают ускорение как опцию для тех, кому хочется быстрее, а МТС вписала покупку в условия доступа к самому 5G. Отсюда и вся путаница.

Платить стоит не всем

Хорошая новость в том, что услуга сама собой не подключается: её включают в Мой МТС, в личном кабинете или командой. Поэтому сначала проверьте значок 5G, а уже потом решайте, нужны ли вам 199 рублей в месяц. Проверить просто: включите 5G в настройках мобильной сети и посмотрите на строку состояния в зоне покрытия. По справке МТС, при первой регистрации в сети с максимальной скоростью ещё и приходит приветственное СМС.

Дальше всё зависит от вашей ситуации:

тариф МТС ТОП или ТОП+ — услуга бесплатная, стоит заглянуть в подключённые услуги и убедиться, что она там есть;

Android с российским 5G, а значок появляется и без услуги — платить не за что;

вам постоянно не хватает гигабайт или интернет тормозит в толпе — тут 199 рублей за +50 ГБ или 299 за безлимит уже имеют смысл, причём даже без всякого 5G;

iPhone или смартфон без поддержки российских диапазонов — 5G не будет, услуга даст только трафик и приоритет в 4G.

Если услугу уже подключили и передумали, отключается она в разделе подключённых услуг Мой МТС или командой *111*5555*2# для «УЖЕ 5G» и *111*7777*2# для «УЖЕ 5G+».

МТС пора определиться

Что известно точно на 18 октября: «Супер 5G» в пилотных зонах бесплатен для всех, на тарифах ТОП и ТОП+ услуга бесплатна, а сайт и справка МТС для обычного 5G всё ещё описывают схему с «УЖЕ 5G» или «УЖЕ 5G+». Комментарий пресс-службы этой схеме прямо не противоречит, он просто про неё молчит.

Честно говоря, меня смущают не сами 199 рублей. За 50 ГБ и приоритет в 4G это нормальная цена, конкуренты просят примерно столько же за похожие опции. Смущает, что абоненту приходится сравнивать комментарий для журналистов с пунктами на сайте, чтобы понять, увидит ли он 5G без доплаты.

По-хорошему МТС должна либо прямо сказать, что обычный 5G теперь платный, либо убрать услугу из условий на всех страницах сразу. Пока ни того, ни другого нет, верьте своему телефону, а не заявлениям. А вы бы стали платить МТС за 5G? Расскажите в нашем Telegram-чате.