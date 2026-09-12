В нашей стране наконец-то заработали мобильные сети пятого поколения, и мы уже подробно рассказывали про запуск 5G в России: в каких городах работает, у каких операторов и на каких частотах. Теперь практический вопрос: как включить 5G на своём Android-смартфоне, а ещё — что делать, если ничего не работает.

Включение 5G на телефоне Android. Фото.

Включение 5G на телефоне Android

Сначала проверьте поддержку сетей

Прежде чем лезть в настройки, стоит убедиться, что смартфон вообще умеет в 5G. Это не очевидно: одна и та же модель может выпускаться в версиях с 5G и без него — особенно в бюджетном сегменте.

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Как проверить за одну минуту:

  1. Откройте «Настройки — О телефоне».
  2. Запишите точное название модели — с буквенным суффиксом. Например, не просто «Xiaomi 14», а полный код вроде 23116PN5BC.
  3. Введите это название на GSMArena.com и найдите раздел «Network — 5G bands».
  4. Если раздел есть — смартфон поддерживает 5G. Если его нет — 5G в устройстве нет аппаратно.
Проверка 5G по справочнику GSMArena. Фото.

Проверка 5G по справочнику GSMArena

Отдельная история с Samsung и Apple. У Galaxy 5G-версий нужные диапазоны есть, но на старте возможна программная блокировка регистрации в российских сетях — это должно решиться с обновлениями прошивки. У iPhone с 12-й модели 5G аппаратно есть, но для работы в России нужно решение Apple по добавлению российских операторов в iOS — пока его нет. Подробнее об этом читайте в нашем списке смартфонов с поддержкой 5G в России.

Включаем 5G по универсальной инструкции Android

На большинстве Android-смартфонов путь примерно одинаковый, хотя названия пунктов могут немного отличаться.

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Универсальный путь:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Перейдите в «Мобильная сеть».
  3. Выберите нужную SIM, если их несколько.
  4. Найдите пункт «Сетевой режим».
  5. Выберите «5G (предпочтительно)».
Активация 5G через настройки Android. Фото.

Активация 5G через настройки Android

После этого смартфон будет автоматически подключаться к 5G там, где доступны сети пятого поколения, и переключаться на 4G в местах отсутствия.

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Как выглядит путь на популярных прошивках:

  • Xiaomi, REDMI, POCO (HyperOS / MIUI): Настройки — SIM-карты и мобильные сети — выбрать SIM — Предпочтительный тип сети — 5G;
  • Samsung (One UI): Настройки — Подключения — Мобильные сети — Режим сети — 5G/4G/3G/2G (авто);
  • HONOR (MagicOS): Настройки — Мобильная сеть — выбрать SIM — Предпочтительный тип сети — 5G;
  • realme (realme UI): Настройки — SIM-карта и сотовая связь — выбрать SIM — Предпочтительный тип сети — 5G.

Если пункта с 5G в списке нет — смартфон либо не поддерживает 5G, либо SIM-карта вставлена в слот, который не поддерживает 5G. На некоторых смартфонах только первый слот умеет в сети пятого поколения — попробуйте переставить SIM. Обсудить вопросы по 5G можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Когда нет настроек 5G на телефоне

Телефон без настроек 5G. Фото.

Телефон без настроек 5G

Если в списке типов сети 5G отсутствует совсем — варианты такие:

  • Смартфон не поддерживает 5G аппаратно. Это самая частая причина. Проверьте по GSMArena как описано выше. Если 5G в характеристиках нет, никакими настройками его не включить. Единственное решение — замена смартфона.
  • Установлена версия прошивки без 5G. Некоторые производители выпускают смартфоны в версиях с 5G и без него на одном железе — разница только в прошивке. Обновите прошивку до актуальной версии и проверьте снова.
  • SIM-карта вставлена не в тот слот. На двухсимочных смартфонах нередко только первый слот поддерживает 5G. Попробуйте переставить SIM в другой слот и перезагрузите смартфон.

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Сеть не работает — что проверить

Иконка 5G в настройках активирована, но в строке состояния по-прежнему 4G — разбираю причины по порядку:

  • Нет покрытия 5G в вашем районе. Это самая частая причина. На старте 5G работает в 16 городах России — и даже там покрытие точечное: центр города, крупные ТЦ, вокзалы. Спальные районы пока в основном вне зоны. Проверьте карту покрытия на сайте своего оператора — ищите именно 5G слой, не 4G.
  • Нужны актуальные настройки APN. Иногда для работы 5G нужны обновлённые настройки точки доступа. Позвоните оператору или зайдите в личный кабинет — там обычно есть автоматическая настройка APN по SMS.
  • Устаревшая прошивка смартфона. Производители выпускают обновления с поддержкой новых российских сетей. Проверьте наличие обновлений: «Настройки — О телефоне — Обновление системы». Особенно актуально для Samsung — у них программная поддержка российского 5G приходит именно через обновления прошивки.
  • Перезагрузка решает. Звучит банально, но после включения 5G в настройках смартфон иногда нужно перезагрузить, чтобы переподключиться к сети с новыми параметрами.
  • Проверьте тип сети через инженерное меню. Наберите *#*#4636#*#* в приложении «Телефон» — откроется инженерное меню с разделом Phone Information. Там видно, к какому типу сети смартфон подключён прямо сейчас. Если написано LTE хотя 5G включено — значит, либо нет покрытия, либо смартфон не может зарегистрироваться в 5G-сети.

Наконец, бывает так, что 5G есть, но скорость как у 4G. Это нормально на текущем этапе — нынешний российский 5G работает на переиспользованных LTE-частотах и даёт прирост скорости около 18-20% по сравнению с 4G. Настоящий высокопроизводительный 5G на новых частотах n79 будет развёртываться до конца 2028 года. Иконка 5G — это не обещание гигабитных скоростей прямо сейчас, а сигнал, что смартфон подключён к сети нового стандарта.