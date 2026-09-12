В нашей стране наконец-то заработали мобильные сети пятого поколения, и мы уже подробно рассказывали про запуск 5G в России: в каких городах работает, у каких операторов и на каких частотах. Теперь практический вопрос: как включить 5G на своём Android-смартфоне, а ещё — что делать, если ничего не работает.

Сначала проверьте поддержку сетей

Прежде чем лезть в настройки, стоит убедиться, что смартфон вообще умеет в 5G. Это не очевидно: одна и та же модель может выпускаться в версиях с 5G и без него — особенно в бюджетном сегменте.

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Как проверить за одну минуту:

Откройте «Настройки — О телефоне». Запишите точное название модели — с буквенным суффиксом. Например, не просто «Xiaomi 14», а полный код вроде 23116PN5BC. Введите это название на GSMArena.com и найдите раздел «Network — 5G bands». Если раздел есть — смартфон поддерживает 5G. Если его нет — 5G в устройстве нет аппаратно.

Отдельная история с Samsung и Apple. У Galaxy 5G-версий нужные диапазоны есть, но на старте возможна программная блокировка регистрации в российских сетях — это должно решиться с обновлениями прошивки. У iPhone с 12-й модели 5G аппаратно есть, но для работы в России нужно решение Apple по добавлению российских операторов в iOS — пока его нет. Подробнее об этом читайте в нашем списке смартфонов с поддержкой 5G в России.

Включаем 5G по универсальной инструкции Android

На большинстве Android-смартфонов путь примерно одинаковый, хотя названия пунктов могут немного отличаться.

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Универсальный путь:

Откройте «Настройки». Перейдите в «Мобильная сеть». Выберите нужную SIM, если их несколько. Найдите пункт «Сетевой режим». Выберите «5G (предпочтительно)».

После этого смартфон будет автоматически подключаться к 5G там, где доступны сети пятого поколения, и переключаться на 4G в местах отсутствия.

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Как выглядит путь на популярных прошивках:

Xiaomi, REDMI, POCO (HyperOS / MIUI): Настройки — SIM-карты и мобильные сети — выбрать SIM — Предпочтительный тип сети — 5G;

Настройки — SIM-карты и мобильные сети — выбрать SIM — Предпочтительный тип сети — 5G; Samsung (One UI): Настройки — Подключения — Мобильные сети — Режим сети — 5G/4G/3G/2G (авто);

Настройки — Подключения — Мобильные сети — Режим сети — 5G/4G/3G/2G (авто); HONOR (MagicOS): Настройки — Мобильная сеть — выбрать SIM — Предпочтительный тип сети — 5G;

Настройки — Мобильная сеть — выбрать SIM — Предпочтительный тип сети — 5G; realme (realme UI): Настройки — SIM-карта и сотовая связь — выбрать SIM — Предпочтительный тип сети — 5G.

Если пункта с 5G в списке нет — смартфон либо не поддерживает 5G, либо SIM-карта вставлена в слот, который не поддерживает 5G. На некоторых смартфонах только первый слот умеет в сети пятого поколения — попробуйте переставить SIM. Обсудить вопросы по 5G можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Когда нет настроек 5G на телефоне

Если в списке типов сети 5G отсутствует совсем — варианты такие:

Смартфон не поддерживает 5G аппаратно . Это самая частая причина. Проверьте по GSMArena как описано выше. Если 5G в характеристиках нет, никакими настройками его не включить. Единственное решение — замена смартфона.

. Это самая частая причина. Проверьте по GSMArena как описано выше. Если 5G в характеристиках нет, никакими настройками его не включить. Единственное решение — замена смартфона. Установлена версия прошивки без 5G . Некоторые производители выпускают смартфоны в версиях с 5G и без него на одном железе — разница только в прошивке. Обновите прошивку до актуальной версии и проверьте снова.

. Некоторые производители выпускают смартфоны в версиях с 5G и без него на одном железе — разница только в прошивке. Обновите прошивку до актуальной версии и проверьте снова. SIM-карта вставлена не в тот слот. На двухсимочных смартфонах нередко только первый слот поддерживает 5G. Попробуйте переставить SIM в другой слот и перезагрузите смартфон.

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Сеть не работает — что проверить

Иконка 5G в настройках активирована, но в строке состояния по-прежнему 4G — разбираю причины по порядку:

Нет покрытия 5G в вашем районе . Это самая частая причина. На старте 5G работает в 16 городах России — и даже там покрытие точечное: центр города, крупные ТЦ, вокзалы. Спальные районы пока в основном вне зоны. Проверьте карту покрытия на сайте своего оператора — ищите именно 5G слой, не 4G.

. Это самая частая причина. На старте 5G работает в 16 городах России — и даже там покрытие точечное: центр города, крупные ТЦ, вокзалы. Спальные районы пока в основном вне зоны. Проверьте карту покрытия на сайте своего оператора — ищите именно 5G слой, не 4G. Нужны актуальные настройки APN . Иногда для работы 5G нужны обновлённые настройки точки доступа. Позвоните оператору или зайдите в личный кабинет — там обычно есть автоматическая настройка APN по SMS.

. Иногда для работы 5G нужны обновлённые настройки точки доступа. Позвоните оператору или зайдите в личный кабинет — там обычно есть автоматическая настройка APN по SMS. Устаревшая прошивка смартфона . Производители выпускают обновления с поддержкой новых российских сетей. Проверьте наличие обновлений: «Настройки — О телефоне — Обновление системы». Особенно актуально для Samsung — у них программная поддержка российского 5G приходит именно через обновления прошивки.

. Производители выпускают обновления с поддержкой новых российских сетей. Проверьте наличие обновлений: «Настройки — О телефоне — Обновление системы». Особенно актуально для Samsung — у них программная поддержка российского 5G приходит именно через обновления прошивки. Перезагрузка решает . Звучит банально, но после включения 5G в настройках смартфон иногда нужно перезагрузить, чтобы переподключиться к сети с новыми параметрами.

. Звучит банально, но после включения 5G в настройках смартфон иногда нужно перезагрузить, чтобы переподключиться к сети с новыми параметрами. Проверьте тип сети через инженерное меню. Наберите *#*#4636#*#* в приложении «Телефон» — откроется инженерное меню с разделом Phone Information. Там видно, к какому типу сети смартфон подключён прямо сейчас. Если написано LTE хотя 5G включено — значит, либо нет покрытия, либо смартфон не может зарегистрироваться в 5G-сети.

Наконец, бывает так, что 5G есть, но скорость как у 4G. Это нормально на текущем этапе — нынешний российский 5G работает на переиспользованных LTE-частотах и даёт прирост скорости около 18-20% по сравнению с 4G. Настоящий высокопроизводительный 5G на новых частотах n79 будет развёртываться до конца 2028 года. Иконка 5G — это не обещание гигабитных скоростей прямо сейчас, а сигнал, что смартфон подключён к сети нового стандарта.