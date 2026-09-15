После запуска 5G в России 11 сентября люди начали смотреть характеристики своих смартфонов и обнаружили странную вещь. Аппарат поддерживает 5G, в списке диапазонов есть n77 и n78, а n79 отсутствует. Значит ли это, что российский 5G на нём работать не будет? Спойлер: не обязательно. Но и успокоиться полностью нельзя. Мы уже разбирали, какие смартфоны поддерживают 5G в России — теперь разберём конкретно с диапазоном n79: что это, почему о нём все говорят и стоит ли переплачивать ради его поддержки.

Что такое n79 и чем он отличается от привычного n78

n79 — один из диапазонов стандарта 5G NR. В международной спецификации он охватывает частоты примерно 4,4–5,0 ГГц. Россия выделила операторам спектр 4,63–4,99 ГГц — он попадает именно внутрь n79.

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Здесь важно не перепутать с n78, который встречается в характеристиках гораздо чаще:

n78 — частоты примерно 3,3–3,8 ГГц, один из самых распространённых диапазонов 5G в мире. Именно его используют сети в Европе, США и большей части Азии.

— частоты примерно 3,3–3,8 ГГц, один из самых распространённых диапазонов 5G в мире. Именно его используют сети в Европе, США и большей части Азии. n79 — частоты выше, порядка 4,4–5,0 ГГц. Это принципиально другой диапазон, не смежный с n78.

Из этого следует распространённое заблуждение, которое стоит закрыть сразу: наличие n78 не означает поддержку n79. Это разные диапазоны с разными физическими характеристиками. Смартфон с n78 к сети на n79 не подключится — аппаратно. Обсудить тему можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

На каких частотах реально работает 5G в России прямо сейчас

Это самый важный раздел — именно здесь возникает главное непонимание. После 11 сентября российский 5G строится по двум направлениям одновременно. Первое — переиспользованные LTE-частоты. Операторам разрешили включить 5G NR на уже имеющихся у них диапазонах. Конкретно это выглядит так:

МТС — 2100 МГц, диапазон n1;

— 2100 МГц, диапазон n1; МегаФон — 2100 и 2600 МГц, диапазоны n1 и n7;

— 2100 и 2600 МГц, диапазоны n1 и n7; Билайн — 2600 МГц, диапазон n7;

— 2600 МГц, диапазон n7; T2 — 2300 МГц, диапазон n40.

Прирост скорости на этих частотах относительно 4G — около 18-20%. Не революция, но реальный 5G. Второе — новый спектр n79. Каждый оператор получил по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц. Это отдельная полоса именно для 5G, не занятая под LTE. Именно здесь в перспективе будут более высокие скорости и ёмкость сети. Развёртывание этого слоя — второй этап, до конца 2028 года.

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То есть n79 — не единственный способ подключиться к российскому 5G. Нынешняя сеть работает на LTE-частотах, и любой смартфон с поддержкой соответствующих диапазонов уже может к ней подключаться — без n79.

Будет ли 5G без поддержки нового диапазона — конкретный пример

Возьмём REDMI Note 14 5G — смартфон, который мы недавно рекомендовали как самый доступный 5G-вариант для России. В его характеристиках n79 отсутствует. Но диапазоны n1, n7 и n40 — есть. Это означает, что смартфон совместим с нынешним 5G всех четырёх операторов на переиспользованных LTE-частотах.

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Чего REDMI Note 14 5G не сможет: подключиться к сети МТС «Супер 5G» на частотах 4,9 ГГц — она работает именно в n79. И к аналогичным сетям других операторов, когда те развернут n79-покрытие. Всё остальное будет работать.

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Показательный контрпример: Samsung Galaxy S26 для ряда азиатских рынков среди 5G TDD диапазонов включает n77, n78 и n79. Одна и та же модель — разные региональные версии с разными диапазонами. Это важно при покупке по параллельному импорту на AliExpress: название модели без уточнения региональной версии ничего не гарантирует.

Что теряет смартфон без нового российского спектра

Не буду обещать конкретных скоростей — они зависят от множества факторов. Объясню через сценарий. На переиспользованных LTE-частотах операторы делят одну и ту же полосу между 4G и 5G-пользователями. Ресурс ограничен. Новый спектр n79 — это отдельная полоса именно для 5G, без конкуренции с 4G. Именно поэтому n79 особенно важен там, где нужна большая ёмкость сети: центр города, торговый центр, стадион, вокзал, аэропорт.

Сеть МегаФона на отечественном оборудовании в Екатеринбурге уже работает в n79. Инфраструктура разворачивается — и смартфон без n79 к ней не подключится независимо от покрытия. То есть смартфон без n79 не потеряет 5G полностью. Но он может не получить максимальную скорость пятого поколения сетей.

Почему n79 есть далеко не во всех 5G-смартфонах

Это не упущение производителей, а рыночная логика. Компании ставят те диапазоны, которые нужны в странах основных продаж. n79 активно используется в Японии, Южной Корее и теперь в России. Для европейского или американского рынка он не нужен — там работают n77 и n78. Поэтому глобальные версии смартфонов чаще всего его не имеют: незачем усложнять и удорожать производство ради диапазона, который нужен в двух-трёх странах.

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Из этого следует практический вывод для тех, кто покупает смартфоны на AliExpress: одного названия модели недостаточно. Нужно смотреть конкретную региональную версию — китайская, глобальная и версия для определённого оператора могут иметь разные наборы диапазонов.

Как проверить поддержку нового диапазона перед покупкой

Простая инструкция без лишних шагов:

Найдите точное обозначение модели — с буквенным суффиксом. Например, не просто «Xiaomi 14», а полный код вроде 23116PN5BC. Откройте официальные характеристики производителя именно для этой версии или проверьте на GSMArena. Найдите строку с 5G-диапазонами — она выглядит примерно так: 5G NR: n1/n3/n7/n77/n78/n79. Если n79 в списке есть — смартфон аппаратно поддерживает новый российский диапазон. Если есть только n78 — считать его заменой нельзя.

Наличие n79 в характеристиках не гарантирует, что 5G заработает сразу. Имеют значение прошивка, настройки производителя и поддержка российских сетей. История с iPhone это хорошо показывает: аппаратная поддержка частоты и фактическая возможность подключиться к сети — разные вещи. Подробнее об этом в нашем тексте о том, как включить 5G на Android в России.