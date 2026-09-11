11 сентября 2026 года в России официально запустили 5G. Увы, далеко не везде, и мы отдельно перечисляли города, где уже работают сети пятого поколения. Но помимо зоны покрытия есть и другой вопрос, который задают все: а мой смартфон поддерживает? Если коротко: скорее всего, да. Однако точный ответ зависит от того, каким именно смартфоном вы пользуетесь, и поэтому обязательно проверьте совместимость.

Главный вывод — он короткий

Нынешний российский 5G работает на тех же частотах, что и 4G — операторы просто включили технологию 5G NR на уже имеющихся LTE-диапазонах: 800, 900, 1800, 2100, 2600 МГц и других. Ждать нового спектра не стали — это позволило запустить сеть быстро.

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Из этого следует простой вывод: все смартфоны с поддержкой 5G в глобальной версии совместимы с нынешним российским 5G. В частности, подойдёт любая модель из моей подборки смартфонов для работы. Глобальные версии по определению поддерживают стандартные LTE-диапазоны, а именно на них сейчас и работает российский 5G. Прирост скорости по сравнению с 4G около 18-20% — не революция, но реальное улучшение. Исключения есть — о них ниже.

Что такое n79 и зачем его проверять

Параллельно с переиспользованием LTE-частот операторы получили новый специально выделенный спектр — 4,63–4,99 ГГц (диапазон n79). Каждый из четырёх операторов получил по 90 МГц. Именно на n79 будет настоящий высокопроизводительный 5G с большими скоростями.

Но это второй этап: ключевые места городов-миллионников должны покрываться n79 до конца 2028 года. Пока его нет в большинстве мест. Что это значит для выбора смартфона:

Нет n79 — нынешний 5G работает . Смартфон без n79 подключится к текущей российской 5G-сети через LTE-диапазоны — всё нормально.

. Смартфон без n79 подключится к текущей российской 5G-сети через LTE-диапазоны — всё нормально. Есть n79 — готов к будущему . Когда операторы развернут высокопроизводительный слой, смартфон с n79 подключится к нему автоматически.

. Когда операторы развернут высокопроизводительный слой, смартфон с n79 подключится к нему автоматически. n78 (европейский диапазон) не помогает. В России он не используется — наличие n78 ничего не даёт для российского 5G.

n79 чаще встречается в китайских версиях смартфонов. У большинства глобальных версий его нет, но для нынешнего российского 5G это не критично. Обсудить вопросы по 5G можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Список смартфонов — по брендам

Напомню: глобальная версия любого из перечисленных смартфонов с поддержкой 5G совместима с нынешним российским 5G. Список составлен по семействам — внутри каждого проверяйте, что у вашей модели есть маркировка 5G.

Xiaomi и REDMI:

Mi 10 / 10 Pro / 10 Lite / 10T / 10T Pro;

Mi 11 / 11 Lite 5G / 11i / 11T / 11T Pro / 11 Ultra;

Xiaomi 12 / 12X / 12 Pro / 12T / 12T Pro;

Xiaomi 13 / 13 Lite / 13 Pro / 13 Ultra / 13T / 13T Pro;

Xiaomi 14 / 14 Ultra / 14T / 14T Pro / MIX Flip;

Xiaomi 15, 16, 17 и более новые 5G-модели;

REDMI Note 9T 5G; Note 10 5G; Note 11 5G / Pro 5G; Note 12 5G / Pro 5G; Note 13 Pro 5G / Pro+; Note 14 Pro 5G / Pro+; Note 15 Pro; Note 17 5G.

POCO:

F2 Pro, F3 / F3 GT, F4 / F4 GT, F5 / F5 Pro, F6 / F6 Pro, F7-серия, F8 Ultra, F9 Pro, F9 Ultra;

X4 Pro 5G / X4 GT, X5 / X5 Pro, X6 / X6 Pro, X7 / X7 Pro, X8 / X8 Pro / X8 Pro Max;

M3 Pro 5G и последующие M-серии с 5G.

HONOR:

HONOR 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 200 / 300 / 400 и последующие номерные 5G-серии;

Magic3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 9 и их Pro / Pro Max;

Magic V / V2 / V3 / V5 и другие складные с 5G;

X-серия с маркировкой 5G.

realme:

7 5G, 8 5G, 9-серия 5G, 10 Pro / Pro+;

11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 и последующие версии с 5G;

GT / GT 2 / GT Neo и последующие GT с 5G.

vivo:

X50 и более новые X-серии с 5G;

V21 5G и последующие V-серии с 5G;

Y-серия только в версиях, где явно заявлен 5G (5G указан в названии модели).

OPPO:

Find X2 и более новые Find X;

Find N / N2 / N3 / N5 и другие складные с 5G;

Reno3 5G и последующие Reno 5G;

A-серия только в версиях с маркировкой 5G.

OnePlus:

OnePlus 8 / 8 Pro / 8T, 9 / 9 Pro, 10 Pro / 10T, 11, 12 / 12R, 13 / 13R, 15 и более новые;

Nord / Nord 2 / 3 / 4, Nord CE и другие 5G-версии.

TECNO и Infinix:

TECNO: Phantom X2 / X2 Pro; Phantom V Fold / Flip и продолжения; Camon 20 Premier 5G и более новые Camon 5G; POVA 5 Pro 5G и более новые POVA с 5G;

Infinix: Zero 5G и последующие; Note-серии с 5G; GT 10 Pro / 20 Pro / 30 Pro и последующие.

Motorola:

Razr 5G и последующие Razr с 5G;

Edge 20 и более новые Edge 5G;

Moto G в версиях с маркировкой 5G.

Nothing и CMF:

Nothing Phone (1) / (2) / (2a) / (2a Plus) / (3) / (3a) / (3a Pro) и более новые;

CMF Phone 1, Phone 2 Pro и последующие.

ZTE, nubia, RedMagic:

ZTE Axon 11 5G и последующие Axon 5G;

nubia Z-серии 5G;

RedMagic, начиная с RedMagic 5G и более новые.

ASUS:

ROG Phone 3 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 и более новые;

Zenfone 7 / 8 / 9 / 10 / 11 и другие 5G-модели.

Если вашей модели нет в списке, но вам хочется оценить сети пятого поколения уже сейчас, рекомендую присмотреться к POCO M8 5G. Это глобальная версия смартфона, ориентированного на работу с 5G. Сейчас вариант на 512 ГБ встроенной памяти продаётся менее чем за 20 тысяч рублей на AliExpress, и это — отличное предложение.

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Samsung и Apple — почему они отдельно

Эти два бренда стоят особняком не из-за диапазонов, а из-за программных ограничений.

Samsung. Аппаратно Galaxy с поддержкой 5G совместимы с российской сетью — диапазоны есть. Модели которые подходят:

Galaxy S20 5G и все более новые S-серии с 5G;

Galaxy Z Fold и Z Flip всех 5G-поколений;

Galaxy A32 5G / A33 / A34 / A35 / A36 / A42 5G / A52 5G / A53 / A54 / A55 / A56 и другие A-серии в 5G-версиях.

Но на старте у Samsung сохраняется риск программной блокировки регистрации в российских 5G-сетях. Фактическое подключение зависит от прошивки конкретного устройства. Это должно решиться с обновлениями, но гарантировать работу прямо сейчас нельзя.

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Apple iPhone. Начиная с iPhone 12, все модели аппаратно поддерживают 5G и имеют нужные диапазоны. Но Минцифры прямо указало 11 сентября: доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения Apple. Для активации 5G Apple должна добавить в iOS операторские настройки для российских сетей — пока этого нет. Подробнее о ситуации с айфонами рассказал мой коллега Иван Кузнецов.

Как проверить работает ли 5G на вашем смартфоне

Есть простая инструкция, помогающая проверить работу 5G, если вы находитесь в зоне покрытия:

Включите 5G в настройках. «Настройки — Сеть и интернет — SIM-карты — Предпочтительный тип сети» — установите «5G/4G/3G/2G (автоматически)». Проверьте иконку сети. Опустите шторку уведомлений — если видите «5G» вместо «4G» или «LTE», соединение установлено. Проверьте покрытие оператора. На сайтах МТС, Мегафона, Билайна и Т2 есть карты покрытия — убедитесь, что ваш район входит в зону 5G. Если 5G не появился. Наберите *#*#4636#*#* в приложении «Телефон» — откроется инженерное меню с текущим типом подключения. Если там LTE — либо нет покрытия в вашем районе, либо нужно обновить прошивку или обратиться к оператору.

Если смартфон поддерживает 5G, стоит обновление прошивки и вы находитесь в зоне покрытия — всё должно работать автоматически. Актуальные новости о 5G в России публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.