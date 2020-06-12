На Android вышло приложение камеры с фотошопом. Как скачать

За последние пару лет подход к мобильной фотографии сильно изменился. Если раньше мы стремились добиться максимальной естественности, то теперь ей на смену пришла внешняя красота. Нам стало неважно, действительно ли камера смартфона так хорошо видит в темноте или просто осветляет кадр и дорисовывает плохо различимые детали. В конце концов, кому какая разница, если искусственный интеллект, который лежит в основе софта почти всех современных аппаратов, делает своё дело хорошо? Поэтому нет ничего удивительного, что пользователи хотели получить камеру с фотошопом, которую Adobe с удовольствием им предоставила.

Как понять, что изображение было отфотошоплено

Adobe официально выпустила релизную версию Photoshop Camera для Android. Это приложение камеры с поддержкой искусственного интеллекта и нейронных сетей, в которое встроены некоторые инструменты обычного Photoshop и Lightroom. Благодаря им пользователь может в режиме реального времени примерять понравившиеся спецэффекты и делать фотографии уже с ними. Таким образом можно сэкономить время и не заниматься обработкой снимков постфактум, а приукрасить его сразу, выбрав нужный фильтр.

Скачать камеру с эффектами на андроид

Камера с фотошопом для Android, в отличие от остальных программ и сервисов Adobe, распространяется совершенно бесплатно. То есть платить за подписку или единоразово вам не придётся. Единственная загвоздка – это ограниченная доступность приложения, которое хоть и появилось в Google Play, но пользователи из России скачать его оттуда не могут. Однако вы всегда можете воспользоваться сервисом APKPure.

Перейдите по этой ссылке на страницу Photoshop Camera;

Нажмите «Скачать» и подтвердите загрузку;

Запустите приложение и авторизуйтесь с помощью учётной записи Google;

Дайте приложению запрашиваемые разрешения и пользуйтесь.

Распространенные ошибки, которые делают ваши фотографии хуже

Поддержка искусственного интеллекта ощущается сразу. На это указывает то, как грамотно накладываются фильтры. Приложение чётко определяет горизонт, препятствия и другие особенности кадра, подстраиваясь таким образом, чтобы результат выглядел максимально естественно. Вот вам простой пример. Обе фотографии я сделал из окна своей квартиры.

Но в первом случае я делал снимок издалека и приложение распознало оконную раму, разместив ракету так, чтобы она ничем не перекрывалась. А вторую я сделал, подойдя к окну вплотную. Алгоритмы Photoshop Camera определили линию горизонта и воткнули ракету аккурат над ней.

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Вообще, натуральность спецэффектов Photoshop Camera действительно поражает. Я выбрал фильтр облачного неба с прояснениями, менял их и каждый снимок неизменно получался таким, как будто все те облачка и лучи солнца были на небе на самом деле. Поэтому, если хотите улучшить качество своих фото-работ на камеру смартфона, качайте Photoshop Camera. Не пожалеете.

Пользоваться Photoshop Camera, несмотря на кажущуюся сложность интерфейса, совершенно несложно. Сразу после запуска выберите фильтр в нижней части экрана и оцените, как мир в объективе камеры выглядит с ним. При желании фильтр можно сконфигурировать нужным образом, листая вправо и влево, выбирая разные надстройки.

Если доступных спецэффектов вам покажется мало, вы можете выбрать из каталога другие. Для этого пролистайте список доступных фильтров до конца и нажмите на кнопку «+», после чего выберите понравившийся фильтр и подтвердите его добавление кнопкой Add. А особенно здорово, что отредактировать можно даже готовый снимок, изменив расположение спецэффектов и внеся другие коррективы в кадр.

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Спецэффектов в каталоге Photoshop Camera действительно много. С их помощью можно сымитировать множество сценариев съёмки, причём вряд ли кто-то сможет распознать в этом фотошоп – настолько естественно всё выглядит, вызывая ощущение студийной съёмки. Тут можно найти фильтры для съёмки архитектуры, природы, селфи, портретной съёмки и много чего ещё. Такие фотографии очень удобно сразу публиковать в социальные сети, выгружать в облако или делиться ими с друзьями. Проверено на себе: отличить настоящую фотку от обработанной не смог никто.