Зачем покупать смартфон с большой камерой и какой лучше выбрать

Камеры смартфонов буквально похоронили сегмент недорогих цифровых фотоаппаратов и сегодня их почти не встретишь в магазине. Причиной тому стали алгоритмы обработки изображения. Во всех отношениях смартфон умнее, а потому во многих сценариях он может делать снимки лучше. Однако законы физики не обмануть, и профессиональные фотографы продолжают использовать специальную технику из-за скромных габаритов камеры телефона. Разберемся, на что влияет эта характеристика и существует ли смартфон с большой камерой, способный сравниться по качеству фотографий с узкоспециализированным устройством.

На что влияет размер камеры в телефоне

Если сравнить любую цифровую камеру с пленочным фотоаппаратом, то окажется, что матрица — это своего рода аналог пленки, проецирующий изображение. Проекция осуществляется за счет улавливания света. Часть фотонов, попадающих на матрицу, поглощаются кремнием и высвобождают электроны, которые затем попадают в ловушку (потенциальную яму), за счет чего и получается цифровая фотография.

Чем больше электронов попадет в ловушку, тем лучше получится снимок. Под словом «лучше» мы понимаем широкий динамический диапазон, когда каждый пиксель фотографии является деталью изображения, а не представляет из себя просто белую или черную точку. На итоговое количество пойманных фотонов, выбивающих электроны из кремния, в первую очередь влияет размер пикселя камеры. Поскольку современные смартфоны оснащаются матрицами с самым разным разрешением от 12 до 200 Мп и поддерживают технологию биннинга, намного более говорящей в этом отношении характеристикой является размер камеры, а точнее ее диагональ.

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Она измеряется в видиконовских дюймах (1 дюйм = 16,93 мм) и указывается в характеристиках как дробное число. Видите параметр 1/2″ — значит, физический размер матрицы составляет 0,5 дюйма. Ну и вы должны понимать, что камера 1/1.2″ больше матрицы 1/2″, так как дробь подразумевает деление первого числа на второе.

Самая большая камера телефона

Производитель смартфона не может просто так взять и поставить большую матрицу, как на профессиональном аппарате, ведь без объектива от нее не будет никакого толка. Поэтому чем больше сенсор, тем сильнее камера выпирает из корпуса. Однако с каждым годом размер камеры все равно увеличивается. И сегодня самой большой матрицей является Sony IMX989, чей размер составляет 1 видиконовский дюйм. А вот рейтинг камер телефонов.

Размер — важная, но далеко не единственная характеристика камеры, на которую нужно обращать внимание при выборе смартфона. Но, если сенсор будет меньше половины дюйма, то его не спасут никакие алгоритмы обработки изображения.

Какой телефон с большой камерой купить

Не все производители смартфонов рискуют устанавливать в свои устройства большие камеры. Во-первых, это увеличивает себестоимость. Во-вторых, компактным такой телефон тоже не получится. Впрочем, если подобное вас не останавливает, взгляните на рейтинг телефонов с большой камерой.

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Samsung Galaxy S22 Ultra — лучший телефон Samsung

Цена: 67 500 ₽

Купить Samsung Galaxy S22 Ultra

Не удивительно, что во всей модельной линейке смартфонов Samsung самую большую камеру получил Galaxy S22 Ultra. Да, она не рекордная, так как здесь установлен 108-мегапиксельный сенсор Samsung HM3 на 1/1.33″. Зато свежий чипсет Exynos 2200 готов похвастать отличной работой искусственного интеллекта, а вспомогательные модули позволяют делать сверхширокоугольные снимки и приближать объект съемки без потери качества.

В остальном это самый лучший Samsung без каких-либо оговорок: крутой AMOLED-экран с разрешением WQHD+ с потрясающей яркостью до 1750 нит и частотой обновления 1-120 Гц, большой аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки и стилус S Pen. От покупки может оттолкнуть разве что цена, а также скорый выход Galaxy S23 Ultra.

Google Pixel 7 — телефон с Google Камерой

Цена: 43 500 ₽

Купить Google Pixel 7

Тот факт, что размер не всегда играет определяющую роль, всегда иллюстрируют смартфоны Google Pixel, так как их приложение камеры творит чудеса. При этом Pixel 7 получил внушительный сенсор Samsung GN1 на 1/1.31 дюйма с разрешением 50 Мп и новейший чипсет Google Tensor G2, который выжимает из камеры все соки.

Из минусов дает о себе знать отсутствие оптического приближения, так что вам придется довольствоваться цифровым зумом. Да и сверхширик на 12 Мп далек от идеала. Зато в лице Google Pixel 7 вы получите современный и, что еще важнее, компактный телефон с защитой от влаги и пыли по стандарту IP68.

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Xiaomi 12T Pro — камера на 200 мегапикселей

Цена: 39 600 ₽

Купить Xiaomi 12T Pro

Этот смартфон является рекордсменом в плане разрешения, ведь Xiaomi 12T Pro стал одним из первых, кто получил камеру 200 Мп. Но сенсор Samsung HP1 интересен не только количеством мегапикселей, но и размером, достигающим 1/1.22 дюйма. В комбинации с чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 матрица готова показать превосходные результаты съемки фото и видео.

Увы, остальные камеры Xiaomi 12T Pro установлены ради галочки: средняя фронталка на 20 Мп, а также стыдный 8-мегапиксельный ширик и 2-мегапиксельная макро-заглушка. Среди остальных плюсов выделим аккумулятор на 5000 мАч со 120-ваттной зарядкой в комплекте, поддержку eSIM и высокое разрешение экрана (1,5K).

HONOR Magic4 Ultimate — лучший смартфон HONOR

Цена: 88 100 ₽

Купить HONOR Magic4 Ultimate

До недавнего времени рейтинг телефонов с лучшей камерой возглавлял именно HONOR Magic4 Ultimate — редкий аппарат, который практически невозможно найти на прилавках российских магазинов. Зато он есть на AliExpress, что и предлагаю вам сделать. Ведь смартфон оснащен здоровенной камерой Samsung GN2 (1/1.12″) с кучей дополнительных сенсоров, демонстрирующих чудеса за счет алгоритмов процессора Snapdragon 8 Gen 1.

Главный минус Honor Magic4 Ultimate — цена. Поэтому в качестве неплохой альтернативы вы можете рассмотреть телефон Xiaomi Mi 11 Ultra с тем же сенсором Samsung GN2. Он стоит более чем в два раза меньше, что вызвано использованием чипсета предыдущего поколения Snapdragon 888.

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Xiaomi 12S Ultra — самая большая камера телефона

Цена: 63 800 ₽

Купить Xiaomi 12S Ultra

Рекордсменом с точки зрения размера камеры является смартфон Xiaomi 12S Ultra, представленный летом прошлого года. Его дюймовый сенсор Sony IMX989 вынудил производителя оформить блок камер в виде огромной шайбы, в которой рядом с основной матрицей соседствуют 50-мегапиксельные сверхширик и телеобъектив.

Работает Xiaomi 12S Ultra на чипе Snapdragon 8+ Gen 1. Это до сих пор отличное железо, но на рынке уже появились смартфоны на Snapdragon 8 Gen 2. А потому есть смысл купить Xiaomi 13 Pro, благо он использует тот же сенсор основной камеры, а стоит меньше. Однако учтите, что в лобовом сравнении победу одержит 12S Ultra за счет более продвинутых сверхширика и телеобъектива.