Не закрывайте область динамика — уведомление на Xiaomi. Что значит и как убрать

Ох, сколько же неприятностей случается при использовании смартфона. Как бы производители ни оптимизировали свои гаджеты, в определенный момент они все равно доставляют неудобства. Например, когда на экране ни с того ни с сего появляется надпись «Не закрывайте область динамиков». Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, поскольку отображение сообщения напрямую связано с работой одной из функций MIUI. Если вас тоже беспокоит появление предупреждения о том, что закрыта область динамика, обязательно дочитайте материал до конца, так как мы расскажем обо всех причинах возникновения проблемы и способах ее устранения.

Не закрывайте область динамика — что значит

Нетрудно догадаться, что телефон пишет «Не закрывайте область динамика» в ситуации, когда вы прикасаетесь к спикеру. Но для чего он предупреждает об этом пользователя? Во-первых, частые прикосновения к динамику становятся причиной его засора. Во-вторых, подобные действия со стороны владельца смартфона приводят к тому, что датчик приближения не может корректно выполнять свою функцию. Например, когда он используется для автоматического выключения экрана во время звонков.

Датчик приближения Xiaomi — это тема для отдельного разговора, также требующая вашего внимания, но все-таки речь сегодня будет идти в большей степени не о нем, а о надписи, которая появляется в связи с его некорректной работой. Чтобы решить проблему, сначала просто не закрывайте область динамика Xiaomi.

Если сообщение появляется на вашем Redmi или Xiaomi вне зависимости от того, прикасаетесь вы к разговорному спикеру или нет, то с высокой долей вероятности проблема связана с тем, что не была выполнена калибровка датчика приближения. Вы можете исправить эту оплошность, обратившись к одному из наших материалов.

Как почистить динамик на телефоне

У многих из тех, кто выполнил калибровку датчика приближения, смартфон все равно пишет «Не закрывайте область динамика» в самых безобидных ситуациях. Например, когда человек просто делает свайп от верхней части экрана или пытается нажать одну из кнопок, расположенных на дисплее. Тогда стоит всерьез задуматься над тем, как почистить динамики на телефоне, ведь нередко датчик приближения размещается именно под сеткой разговорного спикера.

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Если туда попадет пыль, датчик не сможет корректно распознавать объекты вокруг себя и всегда будет допускать ошибку, которая сопровождается сообщением о том, что закрыта область динамика. Протрите разговорный спикер влажной салфеткой, но прежде сделайте следующее:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Очистка динамика». Активируйте соответствующий переключатель.

Если все сделано верно, динамик смартфона издаст громкий звук, помогающий буквально вытолкнуть всю скопившуюся пыль. Но есть 2 очень важных момента:

силы звука будет недостаточно, чтобы справиться с большими засорами;

порой звук поступает только из мультимедийного динамика, а не разговорного.

Поэтому, возможно, вам придется изучить дополнительные методы, как почистить динамик телефона в домашних условиях, о которых мы тоже рассказывали. В крайнем случае обратитесь в сервисный центр, но прежде ознакомьтесь с универсальным способом решения проблемы. Речь о нем — далее.

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Закрыта область динамика — как отключить

Хотя информационное сообщение носит предупреждающий характер, а его случайное появление связано с неисправностью датчика приближения, есть очень простой способ убрать «Не закрывайте область динамика». В самом начале я говорил, что само наличие подобных предупреждений — следствие работы одной из функций смартфона. Называется она «Режим в кармане».

Сама по себе опция кажется довольно полезной, так как, по заявлению производителя, она помогает предотвратить случайные нажатия. Однако многие полезные функции Xiaomi часто становятся причиной огромного количества неудобств, и режим в кармане не является исключением.

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Я протестировал эту опцию и не нашел в ней никакой пользы. К примеру, она не отключает экран, когда пользователь кладет смартфон в карман. Да и случайные прикосновения к сканеру отпечатков все равно приводят к непроизвольной разблокировке. Поэтому, чтобы убрать «Не закрывайте область динамика», рекомендую отключить режим в кармане и больше о нем никогда не вспоминать:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Блокировка экрана». Деактивируйте переключатель, расположенный напротив пункта «Режим в кармане».

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Ну а теперь, как бы вы ни пытались закрыть динамика ладонью или любой другой частью тела, на экране не будет появляться предупреждение. Если же режим в кармане покажется вам полезной функцией, то для ее корректной работы нужно разобраться с оптимизацией датчика приближения, чтобы он больше не допускал ошибок.