Почему не работает датчик приближения на телефоне и как исправить

Современные смартфоны доверху наполнены разного рода датчиками, модулями и сенсорами, каждый из которых выполняет свою роль. Причём работа большей части из них для нас остаётся незаметной. Ведь это отпечатки пальцев мы сканируем по своей воле, а в случае с датчиками приближения или освещения полагаемся исключительно на автоматику. Тем сильнее мы удивляемся, когда становится понятно, что тот датчик, который гасил экран при поднесении аппарата к уху, вышел из строя и больше не делает то, что должен.

Датчик приближения – это специальный сенсор, как правило, встроенный в верхнюю часть смартфона, который нужен для отключения экрана во время телефонных разговоров. Он понимает, что телефон поднесли к уху и блокирует его во избежание случайных нажатий.

Несмотря на кажущуюся незначительность датчика приближения, он играет довольно большую роль. Из-за того, что современные смартфоны имеют большие экраны, если их не заблокировать, возникает вероятность случайно нажать на какую-то кнопку интерфейса и вызвать действие, которое вы вызывать совершенно не планировали. Поэтому очень важно, чтобы экран во время телефонного разговора просто гас и не воспринимал никаких нажатий вообще.

Не работает датчик приближения. Причины

Причины, по которым датчик приближения перестаёт отключать экран во время телефонных разговоров, могут быть самыми разными. Вот лишь самые основные:

Датчик испачкан или запылился (поскольку он располагается в том месте, которое прикладывают к лицу, на нём могли остаться потожировые следы, препятствующие его работе);

или запылился (поскольку он располагается в том месте, которое прикладывают к лицу, на нём могли остаться потожировые следы, препятствующие его работе); Датчик перекрыт чехлом или защитной плёнкой (бывает, что стекло или плёнка, которые мы клеим на экране для его защиты, оказываются слишком толстыми или структурированными);

чехлом или защитной плёнкой (бывает, что стекло или плёнка, которые мы клеим на экране для его защиты, оказываются слишком толстыми или структурированными); Вы не перекрываете датчик лицом (например, у моего Honor View 20 датчик приближения находится не на экране, а на верхнем торце, и зачастую он попросту не перекрывается);

(например, у моего Honor View 20 датчик приближения находится не на экране, а на верхнем торце, и зачастую он попросту не перекрывается); Слетела калибровка датчика (это довольно редкая ситуация, но иногда при перепрошивке или обновлении настройки датчика могут слететь, и он перестаёт правильно функционировать);

(это довольно редкая ситуация, но иногда при перепрошивке или обновлении настройки датчика могут слететь, и он перестаёт правильно функционировать); Датчик получил физические повреждения (такое может быть, если вы уронили или ударили смартфон обо что-то твёрдое, и либо разбили датчик, либо повредили его другим способом).

Устранить первые три причины, как вы, вероятно, понимаете, не так уж и сложно. В первом случае достаточно просто хорошенько протереть экран спиртовым раствором, во втором – снять мешающий работе датчика элемент, даже если он используется для защиты устройства от повреждений, и заменить его чем-то более подходящим. Ну, а, в третьем – попробовать держать смартфон иначе, чем вы его держите. Мне помогло небольшое смещение к нижней части лица, так что торец телефона стал перекрываться выпирающей частью ушной раковины.

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Другое дело – оставшиеся две причины. По-хорошему и та, и другая приблемы устраняются в сервисном центре. Но, если вы опробовали три предыдущих способа устранения сбоя, можете рискнуть и откалибровать датчик приближения самостоятельно. Это можно сделать, не обращаясь в сервисный центр. Достаточно скачать специальное приложение и дождаться, пока оно в автоматическом режиме откалибрует датчик, и, если проблема в этом, он заработает заново.

Как откалибровать датчик приближения

Скачайте приложение Proximity Sensor Reset/Fix;

Запустите его и нажмите большую кнопку Fix It;

Выполните инструкции на экране для проверки работоспособности датчика;

Подтвердите выполнение калибровки и перезагрузите смартфон по завершении процедуры.

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Если после этого ничего не произошло, и датчик приближения не заработал, вам остаётся только отнести смартфон в сервисный центр. Однако можно попробовать пойти на одну хитрость – превратить датчик освещения в датчик приближения. Это кажется странным, но по факту они действительно взаимозаменяемы, просто теперь датчик освещения будет отключать экран смартфона, если на него не будет попадать вообще никакого света, например, если вы закрываете его ухом во время телефонного разговора.

Что делать, если не работает датчик приближения

Запустите приложение Proximity Sensor Reset/Fix;

В открывшемся окне выберите вкладку Overrider;

Включите параметр Use Light Sensor переводом тумблера;

Настройте чувствительность датчика освещения.

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Настройка чувствительности датчика освещения очень важна. Чем она выше, тем большая темнота ему потребуется для отключения экрана. Не могу советовать какую-то конкретную градацию, поэтому просто проверяйте, как вам удобно. Полагаю, что 2-3 варианта позволят вам понять, как выставить ползунок чувствительности, чтобы отключение экрана работало правильно и не доставляло вам неудобств.