Открытая вакансия: AndroidInsider.ru ищет автора на полный рабочий день

Кого опять погнали, наверняка спросите вы, прочтя заголовок? Никого, ответим вам мы. Просто мы в редакции AndroidInsider.ru приняли решение расширить наш штат и теперь ищем автора к себе в команду, который будет достаточно инициативным и грамотным, чтобы работать вместе с нами. А теперь к требованиям.

Кого мы ищем

Нам нужен ответственный и обязательный сотрудник, который разбирается в Android, смартфонах, планшетах, умных часах и смежной тематике, понимает, чем отличается Xiaomi Mi Band 7 от Mi Band 7 Pro и может написать об этом статью с разъяснениями.

Нам важно, чтобы вы были обязательным, исполнительным и пунктуальным и могли работать в течение всего рабочего дня, а также ждём, что вы:

Достигли совершеннолетия;

Умеете и любите писать;

Обладаете достаточными познаниями в русском языке, чтобы писать чётко структурированные и понятные тексты;

Можете отличить -тся от -ться;

Навскидку подберёте синонимы к словам «эффективный» и «производительный»;

Не употребляете в текстах штампы вроде «нареканий не вызывает», «приложения для работы» и т.д.;

Знаете английский язык на уровне чтения и полного понимания;

Пишете легко и живо, а не как бездушный копирайтер.

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Мы готовы рассмотреть человека без опыта работы с текстами, но для вас будет лучше, если таковой всё-таки имеется. От этого, как правило, напрямую зависит, насколько хорошо вы справитесь с тестовым заданием (о нём ниже), насколько быстро включитесь в работу и перейдёте из стажёров на должность постоянного автора.

Кого не готовы рассматривать:

Парт-таймеров (только если вы не семи пядей во лбу);

Студентов-очников;

Сотрудников конкурирующих изданий (при сохранении занятости на прежнем месте);

Копирайтеров, которым всё равно, о чём писать.

С нас:

Полностью удалённая работа без обязательных поездок в офис;

Зарплата по рынку;

Дружный коллектив без душнил;

Обучение хард-скиллам (подбор тем, вёрстка, работа с текстом и т.п.);

Новые и даже ещё не вышедшие устройства на тест (а иногда и в постоянное пользование);

Заметная строчка в резюме (наши бывшие сотрудники работают в крупных компаниях по всему миру).

Как стать автором на AndroidInsider.ru

Чтобы принять участие в конкурсе, напишите статью объёмом 4-5 тысяч символов без пробелов на одну из описанных ниже тем и пришлите её по адресу: renat@i10.ru.

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Мы ждём, что текст, который вы пришлёте, будет соответствовать заданным объёмам, проиллюстрирован картинками, а в самом материале будут изложены не только ваши измышления, но и какая-то фактура: статистика, мнения экспертов, отзывы других пользователей. Так мы поймём, как вы работаете с источниками и насколько глубоко погружены в тему.