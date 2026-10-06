Я, честно говоря, про пенсию особо не задумывался, пока не решил ради интереса её посчитать. Оказалось, что у меня сейчас 6 лет стажа и неполные 10 пенсионных баллов, а будущая пенсия по такому расчёту — 11 127 рублей в месяц, из которых 9 584 рубля составляет фиксированная выплата. До права на пенсию мне, по подсчётам фонда, не хватает ещё 9 лет стажа и 20 баллов. Можно ли вообще всё это выяснить с телефона, не стоя в очереди? Можно, и в приложении Госуслуг с пенсией решается почти всё: от выписки со стажем до заявления о назначении. Показываю, где что лежит и какие цифры действуют в 2026 году.

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Робот Макс вместо поиска по разделам

Все пенсионные услуги Социальный фонд собрал в одном месте. На сайте Госуслуг это раздел «Услуги», подраздел «Пенсия», а в приложении быстрее всего спросить Робота Макса:

откройте в приложении Госуслуг чат с Роботом Максом;

напишите «Пенсия» и выберите «Назначение пенсии»;

дальше выбирайте, что нужно: «Расчёт пенсии», «Информация о стаже» или «Доставка пенсии»;

на запрос «Пенсия заявление» робот предложит «Оформить пенсию», «Порядок назначения» и «Когда выходить на пенсию».

В ответах сразу есть ссылки на нужные услуги, так что искать их по разделам не придётся.

Войти нужно под подтверждённой учётной записью, как и для любой другой услуги Соцфонда. Если приложение не пускает или не приходит код, у нас есть отдельные инструкции о том, что делать, если не открываются Госуслуги, и о том, почему не приходит СМС от Госуслуг.

Выписка со стажем и баллами

Начать я бы советовал с выписки из индивидуального лицевого счёта. По сути, это вся ваша пенсионная история: у каких работодателей вы числились, какие взносы за вас платили, сколько набралось стажа и пенсионных коэффициентов, то есть тех самых баллов. Если у вас есть пенсионные накопления, в выписке будет и их сумма.

Заказать её можно так:

напишите Роботу Максу «Пенсия» — «Назначение пенсии» — «Информация о стаже»;

в ответе нажмите ссылку «Заказать выписку» из лицевого счёта Социального фонда;

оформите заказ и ждите уведомления в личном кабинете.

Через Госуслуги выписку, как обещает Соцфонд, присылают в течение дня. Проверьте в ней всё, что помните сами: работу по трудовой книжке, службу в армии, отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет. Эти периоды тоже дают стаж и баллы, даже когда зарплаты не было. Нашли пропуск — сначала попросите работодателя отправить в СФР уточнённые сведения, а если его уже нет или период старый, подайте заявление о корректировке лицевого счёта. Это тоже можно сделать через Госуслуги, приложив документы.

Стаж, баллы и возраст в 2026 году

Чтобы получить страховую пенсию по старости в 2026 году, нужно одновременно дойти до пенсионного возраста, набрать не меньше 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. На пенсию в этом году выходят женщины 1967 года рождения в 59 лет и мужчины 1962 года рождения в 64 года.

Сам размер пенсии считается довольно просто. Баллы умножают на стоимость одного коэффициента, в 2026 году это 156,76 рубля, и прибавляют фиксированную выплату, она сейчас 9 584,69 рубля. Например, если у вас 80 баллов, выйдет около 22 125 рублей в месяц. Поэтому главная цифра в выписке — именно баллы: стаж нужен, чтобы пенсию вообще назначили, а размер зависит от коэффициентов.

Посчитать всё это вручную не обязательно, расчёт можно заказать у самого Соцфонда:

напишите Роботу Максу «Пенсия» — «Назначение пенсии» — «Расчёт пенсии»;

в конце ответа нажмите ссылку «с помощью пенсионного калькулятора»;

отправьте заявку, а ответ придёт в личный кабинет, в карточку услуги.

В ответе фонд пишет предполагаемый размер пенсии, текущий стаж и баллы, а заодно сколько ещё нужно доработать. Именно так я и узнал свои 11 тысяч.

Если стажа или баллов не хватает, страховую пенсию не назначат, но останется социальная. Её дают женщинам с 65 лет и мужчинам с 70, а после индексации 1 апреля 2026 года она составляет 15 478,32 рубля. Недостающие баллы можно и докупить, заключив договор с Соцфондом: в 2026 году один коэффициент стоит 65 600 рублей, но купить можно не больше половины от требуемого.

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Многим заявление подавать не придётся

Самое приятное, что многим подавать ничего не придётся. За месяц до пенсионного возраста Соцфонд присылает в личный кабинет Госуслуг уведомление о том, что появилось право на пенсию. В нём видно стаж, баллы и примерный размер выплаты, и если вы с ними согласны, достаточно дать согласие на назначение пенсии в автоматическом режиме. В отделение СФР при этом идти не нужно.

Если уведомление не пришло или нужна пенсия другого вида, заявление можно подать самому:

найдите в приложении услугу «Назначение пенсии СФР» или напишите Роботу Максу «Пенсия заявление» — «Оформить пенсию»;

нажмите «Начать» и выберите вид пенсии: по старости, досрочную или по потере кормильца;

проверьте свои данные и укажите, как хотите получать пенсию, — на счёт в банке или почтой;

отправьте заявление.

Для заявления нужен только паспорт и сведения о стаже, которые Соцфонд возьмёт из вашего лицевого счёта, так что выписку перед подачей лучше проверить. Рассматривают его до 10 рабочих дней, а если у Соцфонда уже есть все сведения, то до пяти. Когда документов не хватает, срок могут продлить до трёх месяцев. О решении напишут в личный кабинет, если у вас подключена Госпочта.

Накопления есть не у всех

С накопительной пенсией путаницы больше всего. Она есть не у всех, а только у тех, за кого работодатели платили взносы на накопления в 2002–2013 годах: это граждане 1967 года рождения и моложе, а ещё мужчины 1953–1966 и женщины 1957–1966 годов рождения, за которых такие взносы шли в 2002–2004 годах. Накопления могут быть и у тех, кто направлял туда материнский капитал или платил добровольные взносы.

Получить накопления можно с 60 лет мужчинам и с 55 лет женщинам, то есть по старым пенсионным возрастам. Если деньги лежат в Соцфонде, заявление о выплате подают через Госуслуги, а если в негосударственном пенсионном фонде — в сам фонд. Кстати, в выписке у тех, чьи накопления в НПФ, видна только сумма взносов без дохода от инвестирования, а реальный остаток показывает сам фонд.

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Счёт в банке или почтальон

Пенсию можно получать на банковский счёт или через Почту России — в отделении либо дома, от почтальона. Со счётом есть условие: к нему не должна быть привязана никакая карта, кроме «Мира». Отдельное заявление о доставке при назначении пенсии подавать не нужно, Госуслуги об этом прямо предупреждают: способ получения выбирают в самом заявлении о назначении. А если потом захочется его сменить, порядок такой:

напишите Роботу Максу «Доставка пенсии» и выберите «Выбрать способ получения»;

укажите, кому оформляете услугу, — например, «Себе»;

выберите «На счёт в банке» или «Почтой России» и нажмите «Перейти к заявлению»;

проверьте паспорт, телефон и адрес, а для счёта выберите банк и дайте согласие на передачу реквизитов.

Вбивать реквизиты вручную не нужно: банк сам передаст их в личный кабинет. Такое заявление рассматривают до трёх рабочих дней.

На почте пенсию приносят по графику с 3 по 25 число каждого месяца. Но есть момент, о котором мало кто знает: если полгода не получать пенсию на почте, её выплату приостановят, и возобновлять придётся новым заявлением о доставке. С картой такой проблемы нет, деньги просто приходят на счёт в день выплаты, а комиссию за зачисление банк не берёт.

Если честно, пенсия — та тема, которую проще всего отложить на потом, а зря. Выписка из лицевого счёта приходит за день, и по ней сразу видно, где работодатель забыл про взносы или пропала служба в армии. Исправить это сейчас в разы проще, чем за месяц до пенсии, так что я бы советовал заказать выписку уже сегодня. А вы проверяли свой стаж и баллы на Госуслугах? Расскажите в нашем Telegram-чате, всё ли там сошлось.