Почему AppGallery — это лучший магазин приложений для Android в России. Он обходит Google Play и RuStore

Когда почти 2 года назад Google начала масштабную кампанию по удалению популярных приложений из российского сегмента Google Play, в большинстве своем пользователи причин для паники не увидели. В конце концов, возможность устанавливать софт на Android из любых источников никуда не делась, а своевременная реакция разработчиков удаленных программ позволила быстро компенсировать их отсутствие в официальном каталоге свободным распространением APK. Также ситуацию облегчило появление российских магазинов приложений. Но в российских реалиях именно AppGallery на сегодня остается лучшей платформой дистрибуции софта для Android.

Автообновление приложений на Android

Пока 99,9% пользователей Android из России пользовались Google Play, проблемы автоматического обновления вообще не существовало. Было достаточно активировать в настройках соответствующий параметр, и приложения самостоятельно запрашивали у каталога новые версии и самостоятельно же их устанавливали, не отвлекая пользователей. Но после того, как многие программы исчезли из Google Play, оказалось, что в реальном мире все куда сложнее.

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Во-первых, выяснилось, что APK не обновляются самостоятельно и апдейты для них приходится скачивать каждый раз заново, а, во-вторых, сторонние каталоги вроде RuStore этого не умеют, требуя от пользователей подтверждать факт установки свежей версии вручную. К счастью, это не относится к AppGallery. Фирменный каталог Huawei позволяет, как и Play Market, включить функцию автоматического обновления для всего ассортимента, включая банковские клиенты.

Как скачать приложения, которые удалили из Google Play

Ассортимент AppGallery на сегодня является самым широким среди всех магазинов приложений в части софта, популярного у российских пользователей. Китайский каталог оказался одним из всех, который не удалил мобильные клиенты российских банков, а также продолжает предлагать доступ ко многим приложениям, включая те, чьи разработчики не сотрудничают с Huawei. В данном случае речь идет о сервисах компании Google.

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Несмотря на то что в AppGallery официальном нет ни YouTube, ни WhatsApp, все эти и многие другие приложения можно устанавливать и обновлять без ограничений. На смартфонах Huawei это возможно благодаря утилите Gbox, которая имитирует среду GMS, а на устройствах других производителей, которые поддерживают сервисы Google из коробки, эти приложения будут работать и обновляться просто по умолчанию.

Можно ли установить AppGallery не на Huawei

Когда AppGallery только заработал, многие были полностью уверены в том, что этот магазин приложений предназначен для замены Google Play только на смартфонах Huawei и Honor. Естественно, это не так. AppGallery — это универсальный каталог, который распространяется абсолютно свободно, и его могут установить все желающие пользователи смартфонов под управлением Андроид.

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Делается это легко и просто:

Перейдите на сайт appgallery.huawei.ru со своего смартфона;

Нажмите кнопку загрузки в левом верхнем углу экрана;

Дождитесь окончания загрузки и запустите установочный файл;

Подтвердите установку и запустите AppGallery у себя на смартфоне.

Каталог станет доступен вам сразу без ограничений. Главное — предоставьте ему привилегии, которые он запросит, чтобы его можно было использовать в полной мере.

Как оплачивать приложения и встроенные покупки на Android в России

После того как Google отказалась принимать платежи от пользователей Android из России, возможности продлить подписку через Google Play или оплатить встроенные покупки в играх и приложениях фактически стало невозможно. В RuStore такую возможность только начинают распространять, но из-за ограниченного ассортимента российского каталога она пока не выглядит как однозначное решение возникшей проблемы.

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В AppGallery проблем с оплатой нет. Вы можете оплачивать через него все дополнительные услуги и платные приложения и игры. Причем сделать это можно любым удобным вам способом, большинства из которых ни App Store, ни Google Play никогда не предлагали. Тут доступна оплата банковской картой, включая карты платежной системы Мир, списание с номера телефона, а также онлайн-транзакции через систему Qiwi, которая для многих является основной.