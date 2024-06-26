Почему поменялось имя оператора на T-Mobile? Спойлер: это бывший Тинькофф Мобайл

Привычка свыше нам дана, замена счастию она, — писал когда-то классик, и был чертовски прав. Все, к чему мы привыкли, обычно прочно встраивается в нашу жизнь, и отказаться от этого, чем бы оно ни было, бывает довольно сложно. Даже если речь идет о какой-то незначительной, на первый взгляд, мелочи. Именно с этим столкнулись многие пользователи, когда обнаружили, что их против воли «перевели» на другого оператора под названием Т-Мобайл.

Тинькофф — теперь Т-Банк

Что? Да. За прошедшую неделю ко мне обратились как минимум двое знакомых с вопросом, почему от них отказался Тинькофф Мобайл. На мое искреннее удивление они ответили, что раньше пользовались мобильной связью от одноименного банка, а потом неожиданно оказалось, что теперь вместо него используется неизвестный Т-Мобайл.

Ситуация неприятная, особенно, если не знать о произошедшем ребрендинге в группе компаний Тинькофф. А, между тем, не желая больше ассоциироваться с именем своего основателя, руководство банка приняло решение взять новое наименование — Т-Банк. Соответственно, и все остальные сервисы, которые он предлагал, были переименованы:

Тинькофф банк — Т-Банк

Тинькофф Мобайл — Т-Мобайл

Тинькофф Бизнес — Т‑Бизнес

Тинькофф Инвестиции — Т‑Инвестиции

Тинькофф Cтрахование — Т‑Страхование

Тинькофф Путешествия — Путешествия

Тинькофф Город — Город

Tinkoff Black — Black

Тинькофф Платинум — Платинум

Tinkoff ALL Airlines — All Airlines

Как изменить имя оператора на экране

Куда интереснее, впрочем, то, что название оператора Т-Мобайл проявилось не у всех. Например, у автора AppleInsider.ru Ивана Герасимова ребрендинг уже произошел, причем, не на русском, а на латинице. Так что выглядит начертание точно так же, как у американского оператора T-Mobile. А вот у меня по-прежнему отображается Tinkoff M без намека на предстоящие изменения.

Очевидно, это никак не связано с обновлением мобильного приложения оператора. В частности, я обновляю весь софт без исключений. Поэтому если бы дело было в этом, у меня бы уже давно все поменялось. Скорее всего, причина — либо в постепенном применении изменений на базовых станциях, либо просто в кэшировании данных.

В любом случае при желании вы можете самостоятельно изменить название оператора, которое отображается на экране вашего смартфона. Т-Мобайл предлагает такую услугу за 99 рублей. То есть это не ежемесячный, а единовременный платеж, который откроет доступ к смене имени бесчисленное количество раз.

Это делается через фирменное приложение Т-Мобайла:

Запустите приложение Т-Мобайл у себя на смартфоне;

Откройте вкладку «Услуги» в нижней части экрана;

Пролистайте до раздела «Связь» и выберите «Имя сети»;

Нажмите «Ввести название» и введите новое имя;

Подтвердите применение изменений и оплату услуги.

Т-Мобайл или Тинькофф Мобайл

Что касается приложения Тинькофф Мобайл, то оно уже давно так не называется. Банк, которому принадлежит оператор, не только изменил название, но и логотип. Причем он появился даже раньше нового имени. Поэтому фактический ребрендинг произошел даже до того, как многие обратили на него свое внимание.

Несмотря на то что ребрендинг — это не только смена названия и логотипа, а комплексный процесс, который затрагивает все аспекты деятельности компании, в случае с Т-Мобайл не должно произойти серьезных изменений в принципах обслуживания клиентов. Особенно, если вы уже пользовались услугами оператора и раньше.

Гораздо интереснее в данном ключе выглядит будущее самого бренда Т-Мобайл. Его использование группой Тинькофф может вызвать вопросы у американского оператора T-Mobile. Это может потенциально привести не только к путанице, но и юридическим спорам, даже если российская компания не планирует выход на международный рынок.

Стоит ли переходить на Тинькофф Мобайл

Если вы решили перейти на Тинькофф Мобайл (Т-Мобайл), это может быть хорошим решением. В первую очередь из-за выгоды предлагаемых условий. Ознакомиться с тарифами можно на сайте оператора. Они отличаются от региона к региону, но в целом остаются очень конкурентными.

А, если переходить со своим номером, можно получить в подарок 500 приветственных рублей, которые можно потратить на связь, и бесплатные сервисы навсегда. При этом для владельцев банковских карт Т-Банка предусмотрена бесплатная связь: каждый месяц вы будете получать по 600 минут без оплаты.

Кроме того, вас будет ждать встроенный голосовой помощник, продвинутая система блокировки спам-звонков и отсутствие навязывания допов. Если на Мегафон и МТС вам почти наверняка будут подключать платные услуги против вашей воли, то здесь такого не случится никогда. Говорю это по многолетнему опыту.