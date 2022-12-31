Правда ли, что WhatsApp замедляет смартфоны? Вы удивитесь, когда узнаете правду

WhatsApp — мессенджер, который сегодня есть ну практически у всех. Даже если основным средством общения для вас является Telegram, а сами вы попиваете смузи в коворкингах, работая за макбуком, поздравления с яблочным спасом от родни вам всё равно приходят на Ватсап. Вне зависимости от того, как вы к этому относитесь, это не отменяет того факта, что вы время от времени туда заходите и даже пишете какие-то слова благодарности троюродной тётке по материнский линии, отправляя ей попутно фотографии жены, детишек и недавно обшитого вагонкой балкона. Но знали ли вы, что это может привести к замедлению работы вашего смартфона?

Ватсап сохраняет фото в галерею

На самом деле многие считают, что активное использование мессенджеров в целом и WhatsApp в частности не может стать причиной снижения скорости работы смартфона, будь то iPhone или аппарат на Android. Звучит и правда не очень логично. Ведь это же не вредоносное приложение, которое майнит криптовалюту, пока вы спите и не крутит рекламу в фоновом режиме, кликая на баннеры, чтобы заработать копеечку для её ушлых создателей. Всё так. Но есть одно но.

Наверняка вы замечали, что все медиафайлы, которые вы получаете в Ватсапе, моментально сохраняются в памяти вашего смартфона. Фотографии, анимированные открытки и видеозаписи — всё сгружается в галерею, заполняя штатное хранилище. Первое время на это можно не обращать внимание, но со временем — особенно, если вас поздравляют не только с яблочным спасом, но ещё и со днём милиции и другими значимым для родственников датами, — ситуация сильно осложняется.

WhatsApp занимает много места

WhatsApp — одно из самых ресурсоёмких приложений. Однако ресурс, который им требуется, это вовсе не производительность, а память. С каждым новым чатом медиафайлов, которые мессенджер сгружает в хранилище вашего смартфона, становится всё больше и больше. В результате эти данные начинают занимать слишком много места. Доходит до того, что, если их не удалят, на один только Ватсап начинают уходить десятки гигабайт драгоценного пространства.

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Но при чём тут быстродействие, спросите? Несмотря на то что встроенное хранилище напрямую не оказывает воздействия на производительность, влияя разве что на скорость записи данных, его недостаток может привести к тому, что смартфон реально начнёт тормозить и рискует даже превратиться в кирпич. Пока свободной памяти остаётся 50, 30 или даже 20%, ничего плохого не происходит, но если остаток уходит ниже 10%, то могут начать происходить странности.

Куда уходит память телефона

Всё дело в том, что в процессе работы любой смартфон непрерывно записывает и перезаписывает какие-то данные. Запуск любого приложения вынуждает его сохранять сведения о ваших действиях и процессах, которые происходят в приложении. Это может быть кэш, а могут быть просто временные файлы, за работу с которыми по умолчанию отвечает оперативная память.

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Но, во-первых, многие современные устройства используют объединённую память, которая спаяна на одной плате и неразделима на физическом уровне (кстати, поэтому нынешние смартфоны могут увеличивать объём ОЗУ, как бы отбирая часть пространства у постоянного хранилища). А, во-вторых, когда оперативка переполняется, данные перераспределяются в постоянное хранилище.

Телефон не включается из-за памяти

Некоторые файлы, которые генерируются в процессе работы тяжёлых приложений или игр, могут весить довольно много. Поэтому им физически нужно пространство на диске, чтобы продолжать функционировать. Если они лишаются доступа к памяти и не могут сохранять свои данные, смартфон начинает принудительно затормаживать их, пытаясь найти в это время свободное место. А, когда память забивается настолько, что не может даже сохранить временные данные самой операционки, начинает тормозить сам аппарат.

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Кстати, пару лет назад я сам столкнулся с такой ситуацией. Моя жена не очень бережно относится к памяти своих смартфонов и способна заполнить её всю, какой объём хранилища ей ни предложи. Так случилось и в тот раз, когда свободное пространство её аппарата — кажется, это был Galaxy A51 — исчерпалась настолько, что она не могла даже сохранить только что отснятую фотографию.

Мне было сложно поверить, как можно было забить память так сильно, и я предложил ей перезагрузить смартфон, что она и сделала. Но каково же было наше удивление, когда он просто не включился. Если я всё правильно помню, устройство запустилось, продемонстрировало логотип и так и зависло. Первое время я не мог понять, что же произошло, но потом подключил аппарат к компьютеру, удалил какие-то данные, и всё заработало.

Как удалить медиафайлы в WhatsApp

Был ли виноват WhatsApp? Ну, обвинять только его было бы неуместно, но он тоже внёс свою лепту. Несколько гигабайт кэша, который он накопил, тоже повлияли на общую ситуацию, а их удаление существенно облегчило нагрузку, оказываемую данными на встроенное хранилище. Так что нет, я не хочу сказать, что Ватсап убивает смартфоны данными из чатов. Но поскольку он больше других склонен к тому, чтобы сохранять медиафайлы в памяти устройств, на базе которых его запускают, можно считать, что он оказывает на их быстродействие и дальнейшую работу самое непосредственное влияние.

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Лучшим выходом из этой ситуации будет регулярная чистка данных, которые Ватсап сохраняет в памяти вашего смартфона:

Запустите WhatsApp у себя на смартфоне;

Нажмите на три точки в правом верхнем углу;