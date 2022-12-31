Правда ли, что WhatsApp замедляет смартфоны? Вы удивитесь, когда узнаете правду

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Иван Кузнецов 0

WhatsApp — мессенджер, который сегодня есть ну практически у всех. Даже если основным средством общения для вас является Telegram, а сами вы попиваете смузи в коворкингах, работая за макбуком, поздравления с яблочным спасом от родни вам всё равно приходят на Ватсап. Вне зависимости от того, как вы к этому относитесь, это не отменяет того факта, что вы время от времени туда заходите и даже пишете какие-то слова благодарности троюродной тётке по материнский линии, отправляя ей попутно фотографии жены, детишек и недавно обшитого вагонкой балкона. Но знали ли вы, что это может привести к замедлению работы вашего смартфона?

Правда ли, что WhatsApp замедляет смартфоны? Вы удивитесь, когда узнаете правду. WhatsApp действительно может спровоцировать замедление смартфона. Но только ли он? Фото.

WhatsApp действительно может спровоцировать замедление смартфона. Но только ли он?

Ватсап сохраняет фото в галерею

На самом деле многие считают, что активное использование мессенджеров в целом и WhatsApp в частности не может стать причиной снижения скорости работы смартфона, будь то iPhone или аппарат на Android. Звучит и правда не очень логично. Ведь это же не вредоносное приложение, которое майнит криптовалюту, пока вы спите и не крутит рекламу в фоновом режиме, кликая на баннеры, чтобы заработать копеечку для её ушлых создателей. Всё так. Но есть одно но.

Наверняка вы замечали, что все медиафайлы, которые вы получаете в Ватсапе, моментально сохраняются в памяти вашего смартфона. Фотографии, анимированные открытки и видеозаписи — всё сгружается в галерею, заполняя штатное хранилище. Первое время на это можно не обращать внимание, но со временем — особенно, если вас поздравляют не только с яблочным спасом, но ещё и со днём милиции и другими значимым для родственников датами, — ситуация сильно осложняется.

WhatsApp занимает много места

WhatsApp занимает много места. Ватсап сохраняет все медиафайлы в память смартфона. Фото.

Ватсап сохраняет все медиафайлы в память смартфона

WhatsApp — одно из самых ресурсоёмких приложений. Однако ресурс, который им требуется, это вовсе не производительность, а память. С каждым новым чатом медиафайлов, которые мессенджер сгружает в хранилище вашего смартфона, становится всё больше и больше. В результате эти данные начинают занимать слишком много места. Доходит до того, что, если их не удалят, на один только Ватсап начинают уходить десятки гигабайт драгоценного пространства.

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Но при чём тут быстродействие, спросите? Несмотря на то что встроенное хранилище напрямую не оказывает воздействия на производительность, влияя разве что на скорость записи данных, его недостаток может привести к тому, что смартфон реально начнёт тормозить и рискует даже превратиться в кирпич. Пока свободной памяти остаётся 50, 30 или даже 20%, ничего плохого не происходит, но если остаток уходит ниже 10%, то могут начать происходить странности.

Куда уходит память телефона

Куда уходит память телефона. В процессе работы любой смартфон генерирует и сохраняет какие-то файлы, и для этого ему нужна память. А, если её нет, он может начать тормозить. Фото.

В процессе работы любой смартфон генерирует и сохраняет какие-то файлы, и для этого ему нужна память. А, если её нет, он может начать тормозить

Всё дело в том, что в процессе работы любой смартфон непрерывно записывает и перезаписывает какие-то данные. Запуск любого приложения вынуждает его сохранять сведения о ваших действиях и процессах, которые происходят в приложении. Это может быть кэш, а могут быть просто временные файлы, за работу с которыми по умолчанию отвечает оперативная память.

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Но, во-первых, многие современные устройства используют объединённую память, которая спаяна на одной плате и неразделима на физическом уровне (кстати, поэтому нынешние смартфоны могут увеличивать объём ОЗУ, как бы отбирая часть пространства у постоянного хранилища). А, во-вторых, когда оперативка переполняется, данные перераспределяются в постоянное хранилище.

Телефон не включается из-за памяти

Телефон не включается из-за памяти. Даже флэшка может изменить ситуацию к лучшему. Фото.

Даже флэшка может изменить ситуацию к лучшему

Некоторые файлы, которые генерируются в процессе работы тяжёлых приложений или игр, могут весить довольно много. Поэтому им физически нужно пространство на диске, чтобы продолжать функционировать. Если они лишаются доступа к памяти и не могут сохранять свои данные, смартфон начинает принудительно затормаживать их, пытаясь найти в это время свободное место. А, когда память забивается настолько, что не может даже сохранить временные данные самой операционки, начинает тормозить сам аппарат.

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Кстати, пару лет назад я сам столкнулся с такой ситуацией. Моя жена не очень бережно относится к памяти своих смартфонов и способна заполнить её всю, какой объём хранилища ей ни предложи. Так случилось и в тот раз, когда свободное пространство её аппарата — кажется, это был Galaxy A51 — исчерпалась настолько, что она не могла даже сохранить только что отснятую фотографию.

Телефон не включается из-за памяти. Если память смартфона забита — а забивает её чаще всего именно Ватсап, — он может даже не включиться. Фото.

Если память смартфона забита — а забивает её чаще всего именно Ватсап, — он может даже не включиться

Мне было сложно поверить, как можно было забить память так сильно, и я предложил ей перезагрузить смартфон, что она и сделала. Но каково же было наше удивление, когда он просто не включился. Если я всё правильно помню, устройство запустилось, продемонстрировало логотип и так и зависло. Первое время я не мог понять, что же произошло, но потом подключил аппарат к компьютеру, удалил какие-то данные, и всё заработало.

Как удалить медиафайлы в WhatsApp

Был ли виноват WhatsApp? Ну, обвинять только его было бы неуместно, но он тоже внёс свою лепту. Несколько гигабайт кэша, который он накопил, тоже повлияли на общую ситуацию, а их удаление существенно облегчило нагрузку, оказываемую данными на встроенное хранилище. Так что нет, я не хочу сказать, что Ватсап убивает смартфоны данными из чатов. Но поскольку он больше других склонен к тому, чтобы сохранять медиафайлы в памяти устройств, на базе которых его запускают, можно считать, что он оказывает на их быстродействие и дальнейшую работу самое непосредственное влияние.

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Лучшим выходом из этой ситуации будет регулярная чистка данных, которые Ватсап сохраняет в памяти вашего смартфона:

  • Запустите WhatsApp у себя на смартфоне;
  • Нажмите на три точки в правом верхнем углу;
Как удалить медиафайлы в WhatsApp. Регулярно удаляйте накопившиеся данные, чтобы они не забивали память. Фото.

Регулярно удаляйте накопившиеся данные, чтобы они не забивали память

  • Откройте «Настройки» и перейдите в «Данные и хранилище»;
  • Выделите все данные и нажмите «Удалить».
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