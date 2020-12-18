Рейтинг смартфонов 2020 года с самой быстрой зарядкой

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Иван Кузнецов 0

Думаю, все знают про быструю зарядку, но не все знают, что этот термин обозначает множество очень непохожих по технологическому устройству и уж тем более по скорости передачи энергии аккумулятору решений. Ведь если мы подключим iPhone к розетке через 12-ваттный блок питания от iPad, это будет уже быстрая зарядка, хотя длиться она будет никак не меньше полутора часов. Так вышло, потому что стандартная зарядка для iPhone имеет мощность всего 5 Вт. Получается, что быстрая зарядка – это понятие относительное. Вот только пределы этой относительности довольно широки.

Быстрая зарядка

Быстрая зарядка может быть разной, очень разной

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Сегодня производители стараются комплектовать свои смартфоны как можно более мощными ЗУ. Времена, когда в коробке с новым флагманом можно было встретить 20-ваттный блок питания уже прошли. Теперь наступили времени 40-, 60-, 80- и даже 120-ваттных адаптеров.

Они способны зарядить смартфоны если не считанные минуты, то по крайней мере достаточно быстро, чтобы не успеть особенно заскучать. Я уже не говорю о том, чтобы ставить аппарат заряжаться на всю ночь. И всё же, какие смартфоны сегодня заряжаются быстрее всех?

Смартфоны с самой быстрой зарядкой

Зарядка смартфона

Смартфон может заряжаться и целый час, и 20 минут

Скорость зарядки смартфонов от 0 до 100% в минутах:

  • Xiaomi Mi 10 Ultra – 21 минута;
  • Realme X50 Pro – 33 минуты;
  • Oppo Find X2 Pro – 43 минуты;
  • Xiaomi Mi 10 Pro – 46 минут;
  • Huawei Mate 40 Pro – 49 минут;
  • Realme X3 Superzoom – 56 минут;
  • OnePlus Nord – 57 минут;
  • OnePlus 8 Pro – 60 минут;
  • OnePlus 8 – 63 минуты;
  • Poco X3 NFC – 63 минуты;
  • Galaxy S20 Ultra – 64 минуты;
  • Poco F2 Pro – 64 минуты;
  • Galaxy Note 20 – 70 минут;
  • Galaxy S20 Exynos – 71 минута;
  • Huawei P40 Pro – 74 минуты.

Как быстро зарядить смартфон до 100%

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra — официально самый быстро заряжаемый смартфон на рынке

Абсолютным лидером рейтинга является Xiaomi Mi 10 Ultra. Благодаря 120-ваттной зарядке его аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч заряжается всего за 21 минуту. Это стало возможно благодаря двум факторам.

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Во-первых, Xiaomi разделила аккумулятор смартфона надвое, по сути, снабдив его двумя независимыми с точки зрения ёмкости батареями. Таким образом, зарядка Xiaomi Mi 10 Ultra идёт в два потока.

Во-вторых, для зарядки своего флагмана Xiaomi использует так называемую GaN-зарядку. Это блок питания, в основе которого лежат галий-нитридные полупроводники. Они более эффективны с точки зрения передачи энергии, теряя всего 7% против 20% у стандартных и при этом выделяют меньше тепла.

Зачем нужна быстрая зарядка

Зарядка Baseus

120-ваттная зарядка от Baseus способна зарядить Xiaomi Mi 10 Ultra за 20 минут

Кстати, такие зарядки, как у Xiaomi, можно купить на Али. Вот одно из таких – от Baseus. Это известный производитель адаптеров питания, которому можно верить. Да, 120-ваттные ЗУ стоят недёшево, но с таким вы сможете одновременно заряжать сразу три устройства: ноутбук, смартфон и, скажем, планшет, либо один Xiaomi Mi 10 Ultra, если он у вас есть.

Вообще, выглядит невероятным, что Xiaomi удалось настолько далеко уйти в развитии быстрых зарядок. Следующий смартфон в рейтинге после Xiaomi Mi 10 Ultra уступает ему почти на треть. Это невероятный показатель, который позволяет изменить наше представление о зарядке.

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Ведь если теперь смартфон может зарядиться за 20 минут до 100% и за 5-7 – до 50%, то нет вообще никакого смысла оставлять его заряжаться на ночь. Следовательно, нет никакой нужды настраивать различные механизмы сбережения ресурса аккумулятора, которые будут притормаживать зарядку, чтобы закончить её аккурат к утру.

Зарядка смартфона 100 Вт

Мне нравится такой подход, потому что он позволяет мне не тратить время на то, что я не люблю. Но в следующем году нас ждёт ещё больший прорыв, который случится благодаря Qualcomm. Её новая технология Quick Charge 5 позволит заряжать смартфоны до 100% всего за 15 минут благодаря адаптерам питания мощностью свыше 100 Вт. Понятное дело, что это коснётся только флагманов, но не сомневайтесь, что пройдёт пара лет и 100-ваттные зарядки станут нормой для бюджетников, а топовые аппараты будут заряжаться за считанные минуты.

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