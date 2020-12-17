Какой процессор Qualcomm стал самым крутым в этом году

Если сегодня среди лучших телефонов Android есть что-то постоянное, так это то, что все они работают на чипсетах Qualcomm. Процессоры именно этой компании де-факто являются выбором производителей телефонов, выпускающих флагманские устройства, и в 2020 году они укрепили эту позицию, выпустив Snapdragon 865 и Snapdragon 865 Plus. Но появление в 2020 году Snapdragon 765 для нас является куда более важным и значимым событием. Без преувеличения я бы назвал его эпохальным. Вы спросите почему и будете правы. Все знают, чего ожидать от флагманского процессора Qualcomm, но со Snapdragon 765 производитель показал, что он может предложить тот же уровень производительности по более низкой цене. И это может перевернуть не только мир мобильных смартфонов, но даже бизнес самой Qualcomm.

В каких смартфонах стоит Snapdragon 765

Подводя промежуточные итоги года, можно сказать, что на Snapdragon 765 в разных его исполнениях работают некоторые из лучших телефонов 2020 года, включая Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G, OnePlus Nord, Motorola Edge, американский вариант Samsung Galaxy A71 и многие другие.

Что выделяло Snapdragon 765, так это его производительность. С двумя ядрами Cortex A76 и шестью энергоэффективными ядрами A55 чипсет обеспечивает тот же уровень производительности, что и флагманский Snapdragon 845 2018 года. Проще говоря, Snapdragon 765 показал нам, что телефоны среднего класса могут обеспечивать характеристики, близкие к флагманским. При этом, перекрывая все ежедневные потребности простого пользователя, они обеспечивают неплохую производительность в играх, отлично ”тянут” крутые камеры и даже экраны с частотой 120 Гц.

Конечно, для подавляющего большинства пользователей хватит и еще более простых Snapdragon 720, 732, 730 и 662, которые отлично справлялись с повседневными задачами, но именно 765-й является почти флагманом.

Какое влияние Snapdragon 765 оказал на все смартфоны

В итоге, мы получили целый класс устройств, которые стали почти флагманами, но при этом стоят всего триста с небольшим долларов. Конечно, такие смартфоны, как Pixel 5, дебютировали по цене 700 долларов, но это не показатель того, сколько должен стоит смартфон на Snapdragon 765

Не хочу — не буду: Huawei отказалась закупать процессоры Qualcomm

Еще одним аргументом в пользу Snapdragon 765 является то, что Snapdragon 865 имеет внешний модем 5G, а это не всегда удобно при установке компонентов смартфона. Когда модем встроенный, это позволяет разместить оборудование более компактно и сэкономить место для других плат и даже для аккумулятора.

У вас возникнет вопрос, почему процессор смог стать таким производительным. Тут все просто. Во многом это связано с работой, проделанной Arm за последние три года по оптимизации своих ядер Cortex. Именно поэтому сейчас наблюдается большой спрос на технологии Arm.

Процессоры Arm

Каждый телефон, который вы видите сегодня, будь то Android или iPhone, имеет самое непосредственное отношение к Arm. Одни компании лицензируют ЦП Arm Cortex, в то время, как другие лицензируют саму архитектуру и создают собственный ЦП. Qualcomm раньше относилась к последней категории, но за последние три года она использовала стандартные ядра Cortex с некоторыми настройками памяти и соединений, чтобы немного отличаться от MediaTek. Звучит сложно, но она предприняла правильные шаги, которые и позволили сделать отличный процессор.

Qualcomm выпускает игровые смартфоны, но вы никогда не сможете их купить. В чем прикол?

Приятно видеть, как Qualcomm развивает седьмую серию процессоров Snapdragon с 775-й моделью. Ей удалось найти золотую середину между производительностью и эффективностью, и поэтому компания продолжает использовать примененные два года назад ядра ​​даже сегодня.

Когда производители смартфонов выбирают этот чипсет, у них есть все основания делать это. Например, при запуске OnePlus Nord компания заявила, что производительность чипсета убедила ее использовать именно этот вариант, а не более дорогой Snapdragon 865. В итоге и цена смартфона стала ниже.

Чем Snapdragon 765 хуже Snapdragon 865

За год через мои руки прошло много устройств на самых разных процессорах и я могу смело сказать, что смартфоны на 765-ом почти ничем не уступают конкурентам на 865-ом. Пусть отличия и есть на фоне Galaxy S20, Note 20 Ultra или OnePlus 8T, но они не такие существенные. Единственная область, в которой он не обеспечивает такой же уровень производительности, это игры. Там, где более топовые процессоры тянули на максималках, Snapdragon 765 не позволял этого делать.

Все о смартфонах, процессорах, камерах и экранах обсуждают в нашем Telegram-чате.

Решение Qualcomm выпустить Snapdragon 765 было гениальным ходом. Не все заинтересованы в покупке флагманов за 1000 долларов, но все равно хотят, чтобы меню было отзывчивым, приложения открывались быстро, а камера хорошо обрабатывала фотографии.

В итоге, Qualcomm буквально копнула сама под себя, выпустив такой продукт. И уж точно она подкинула проблем другим производителям, особенно MediaTek. Интересно посмотреть, что компания предложит в 2021 году. Обновление процессора должно выйти, и, скорее всего, оно будет еще лучше. Вот и посмотрим, что тогда заговорят те, кто будет выпускать устройства на Snapdragon 888, и как они будут нам их продавать.