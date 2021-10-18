Российские банки начали подключать карты МИР к Google Pay

Все таки круто, что в России появилась платежная система МИР. Простые пользователи от ее использования только выигрывают. Проезд в общественном транспорте стал дешевле, покупать товары на Wildberries тоже. Даже цены на такси в Ситимобиле напрямую меняются в зависимости от того, какую карту вы используете. Скажите, красота? Теперь обещает быть еще лучше — карты «Мир» скоро можно будет подключить к Google Pay.

Совсем недавно стало известно, что некоторые крупные российские банки в октябре планируют начать подготовку документации и тестирование подключения карт МИР к Google Pay. Благодаря этой системе можно будет бесконтактно оплачивать любые покупки с помощью мобильного телефона или часов, работающих под управлением Android.

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Когда появится Google Pay в России

Интернет-банкинг в России развит очень хорошо и заслуживает большой похвалы. По сравнению с тем, что происходит в мире, Россия держится очень хорошо. Через мобильное приложение мы можем сделать все, что угодно: оплатить счета, закинуть денег за интернет, получить зарплату. Если вы до сих пор не знаете, как привязать карту к Google Pay, мы писали об этом ранее.

Начало запуска сервиса Google Pay картами МИР планируется уже с 26 октября. После того, как Национальная система платежных карт (НСПК) представит релиз технического решения. Однако о точных датах внедрения системы в конкретных банках говорить не приходятся. Они только начинают тестирования и сами не могут обозначить даже примерные сроки начала работы.

Добавление карт МИР в Google Pay – не такой простой процесс, каким может показаться на первый взгляд. Чтобы осуществить переход, банкам надо будет токенизировать карты. Проще говоря, им придется создать некую виртуальную копию пластикового решения по специальной технологии НСПК, которая будет включать в себя зашифрованные данные о карте, плательщике и многом другом.

Какие банки будут поддерживать МИР Pay

Планы по интегрированию системы МИР уже заявили несколько банков. Директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков дал интервью по этому поводу, где сказал, что кредитная организация выступает в числе первых участников пилотной группы по подключению системы МИР к Google Pay.

Рассчитываем, что работа по запуску функционала начнется в ближайшее время. Готовы приступить к подключению, как только состоится технический релиз системы, — приводит его слова Российская газета.

Сейчас список банков, изъявивших желание участвовать в пилотной программе, сильно ограничен и выглядит следующим образом:

ПСБ

ВТБ

Ренессанс кредит

ДОМ.РФ

Московский кредитный банк

Русский стандарт

Банк «Хоум Кредит»

Почта Банк

Уралсиб

Интересно, что всеми известного Сбербанка в списках не числится, хотя ранее по этому поводу информация была. Думаю, что Сбер подключится к движению позже, однако, это лишь мои предположения.

Плюсы карты МИР

Операции по картам МИР контролирует только НСПК, что положительно сказывается на их безопасности.

Для любых бюджетных выплат и пособий используются только карты данной платежной системы, так что лучше обзавестись хотя бы одной.

Независимость от зарубежных платежных систем и санкций.

По дебетовым картам МИР подразумевается начисление процентов на остаток в некоторых банках.

Многие онлайн-магазины и сервисы в России при оплате такой картой предоставляют дополнительную скидку.

Я сам активно пользуюсь картой МИР и стараюсь хранить все свои сбережения именно там. С ней удобно распалачиваться в общественном транспорте, именно туда мне приходит стипендия. Ну, и, конечно, когда понимаешь, что находишься в безопасности от действия разных санкций, тоже очень приятно. В конце концов, мы и без того сильно зависимы от Google.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст также высказался по поводу нововведений:

Россия — один из мировых лидеров по платежам через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. В том числе, Россия занимает одно из первых мест по числу карт, используемых в Android Pay, уточнил он. Число таких операций выросло за последние пять лет на сотни процентов.

В настоящее время бесконтактная оплата картами «Мир» на устройствах под управлением операционной системы Android возможна только через приложения Samsung Pay и Mir Pay. Последнее приложение стало доступно еще в 2019 и работает независимо от Google Pay. Весьма интересно, что крупный технологический гигант не торопился с нововведением, в то время, как Samsung свой сервис запустили уже давно.

А что вы думаете по этому поводу? Будете пользоваться Google Pay, или МИР Pay вас полностью устраивает? Своим мнением предлагаю поделиться в нашем Телеграм-чате. А чтобы не пропустить момент, когда карты МИР уже можно будет привязать к платежной системе от Google, предлагаю подписаться на наш новостной канал. Обещаю, там вы найдете много интересного.