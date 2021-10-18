Как поделиться геолокацией на Андроиде. 3 рабочих способа

Необходимость поделиться геолокацией на смартфоне может возникнуть по самым разным причинам. Отправить точное место встречи, подтвердить своё нахождение в том или ином месте или, скажем, позволить близким целенаправленно следить за вашим перемещением в случае, если таксист, в машину которого вы сели, почему-то свернул не туда. В общем, скинуть геоточку может быть очень полезно, независимо от ситуации. Другое дело, что многие, как выяснилось, вообще не представляют, как это сделать.

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Первым делом предлагаю разобрать, как скинуть геолокацию в Ватсап, потому что это, пожалуй, одно из самых распространённых средств общения. Я очень люблю говорить, что WhatsApp — это как Сбербанк Онлайн: мало кто пользуется на постоянной основе, но про запас есть у всех. Так что, даже если сами вы отдаёте предпочтение другому мессенджеру, учитывайте, что человек, с которым вы хотите поделиться своим текущим местоположением, скорее всего, использует WhatsApp, а значит, ваши личные предпочтения тут не играют никакой роли.

Как скинуть геолокацию в Ватсап

Откройте WhatsApp и выберите чат с нужным собеседником;

Справа от строки ввода сообщения нажмите на значок скрепки;

Выберите «Место» и дождитесь загрузки вашего местоположения;

Нажмите «Отправить ваше местоположение» или выберите ближайшую точку.

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Как следить за человеком по геолокации

В этом режиме вы можете только отправить свою точку, которая подскажет вашему собеседнику, где именно вы его ждёте, или сможет указать на нахождение конкретного пункта назначения. Однако может быть и так, что вам потребуется сбросить интерактивную геоточку, которая будет учитывать изменения вашего местоположения и изменяться по мере ваших передвижений, что позволит собеседнику отследить, в каком направлении вы двигаетесь. Отправить изменяемую геолокацию не сложнее:

Откройте WhatsApp и выберите чат с нужным собеседником;

Справа от строки ввода сообщения нажмите на значок скрепки;

Выберите «Место» и дождитесь загрузки вашего местоположения;

Нажмите «Делиться глоданными» и выберите период действия геоточки.

Как отправить геолокацию в Телеграме

В Telegram тоже есть возможность поделиться текущей геопозицией с собеседником, и тоже в двух режимах: статичном и интерактивном. Таким образом вы сможете показать человеку, с которым общаетесь, не только где вы были в момент отправки геопозиции, но и в каком направлении вы перемещаетесь. Это может быть актуально в самых разных ситуациях, но наиболее распространённая причина — непонятное направление следования таксиста, который везёт вас. Особенно, если вы просто поймали машину на улице, а не вызвали через приложение.

Откройте Telegram и выберите чат с собеседником;

Нажмите на иконку скрепки и выберите «Геопозиция»;

В открывшемся окне нажмите «Отправить свою геопозицию»;

Затем нажмите на виджет карты и выберите три точки в углу справа;

Нажмите «Транслировать мою геопозицию» и выберите время трансляции.

Как обойти Гугл-аккаунт после сброса

Поскольку ваша геопозиция будет транслироваться вашему собеседнику в реальном времени, вам потребуется дать Telegram довольно много разрешений. Это необходимо, потому что приложение получит доступ к более приватной информации, чем обычно, равно, как и ваш собеседник. Именно для воспрепятствования неограниченному сбору данных, мессенджер предлагает ограничить время отслеживания. Кроме того, это сделано в целях сохранения зарядки аккумулятора, которая начинает расходоваться активнее из-за непрерывной работы GPS.

Геолокация в Гугл Мапс

Ну, и, пожалуй, третий по распространённости способ отправки геолокации — это Google Maps. Карты поискового гиганта имеют ещё более упрощённый интерфейс по сравнению с мессенджерами, так что вы наверняка не запутаетесь, не говоря уже о том, что Google Maps создаёт универсальную ссылку, которая открывается в любом мессенджере, приложении социальной сети и даже на почте. Так что, если вам нужно отправить геометку сразу через ВК, Одноклассники и, скажем, Gmail, используйте карты Google. Это будет лучшим вариантом.

Запустите Google Maps у себя на смартфоне;

Нажмите на свою точку на карте и удерживайте;

Затем выберите «Поделиться местоположением»;

Откалибруйте карты, если нужно, и подтвердите действие;

Назначьте время трансляции и выберите способ отправки.

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Время от времени Google Maps требуют провести калибровку для более точного позиционирования. Если этого не сделать, погрешность, с которой карты будут транслировать ваше местоположение, может достигать 20 и даже 40 метров. Несмотря на то что, как правило, этого не происходит, и погрешность не превышает 5-10 метров, иногда лучше не пренебрегать калибровкой. Самый эффективный способ откалибровать Google Maps — с помощью AR-режима, отсканировал окружающее вас пространство посредством встроенной камеры.