Samsung запустила рассылку стабильной One UI 9 на базе Android 17, которую мы обозревали в отдельном материале. До релиза оболочка прошла долгий путь: бета-тест стартовал в мае, занял пять месяцев и семь сборок. Сейчас полноценное обновление приходит на первые смартфоны Galaxy, остальные модели компания обещает подключать постепенно — разбираемся, кто в очереди и что изменится после установки.

Первыми обновление получают флагманы Galaxy S26

Рассылка началась 16 сентября, и открывает её актуальная флагманская линейка. Если у вас один из этих смартфонов, уведомление о загрузке может прийти в ближайшие дни.

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Следующие три смартфона получают обновление прямо сейчас:

Galaxy S26;

Galaxy S26+;

Galaxy S26 Ultra.

С учётом того, что с 1 октября Samsung планирует повысить цены на Galaxy S26, сейчас самое время приобрести этот смартфон — так вы сможете зафиксировать цену, пользуясь смартфоном, который регулярно получает обновления.

Купить Galaxy S26

Складные Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra и Z Flip 8 в этой очереди не стоят: они уже работают на One UI 9, и их владельцам ждать ничего не нужно. Samsung традиционно раскатывает прошивки волнами по регионам, поэтому в первый день обновление видят не все.

Кто следующий в очереди на One UI 9

Следующими Samsung называет модели, которые участвовали в бета-тесте. Точных дат для них нет, есть только обещание подключать постепенно:

Флагманы прошлых лет: Galaxy S25, S24 и S23;

Galaxy S25, S24 и S23; Складные: Galaxy Z Flip 7, Z Flip 6, Z Fold 7 и Z Fold 6;

Galaxy Z Flip 7, Z Flip 6, Z Fold 7 и Z Fold 6; Средний и бюджетный сегмент: Galaxy A57, A56, A55, A37, A36, A35 и A25.

Важный нюанс для владельцев Galaxy S23: для этой линейки One UI 9 станет последним крупным обновлением. Новых версий Android аппараты 2023 года уже не получат, так что имеет смысл поставить прошивку, как только она появится, — дальше будут только патчи. О том, как долго Samsung вообще тянет поддержку старых устройств, мы недавно писали: компания начала обновлять смартфоны семилетней давности.

Как установить обновление на Samsung

Прошивка устанавливается стандартным способом через OTA, поэтому загружать файлы вручную или искать обновление на сторонних ресурсах не потребуется. Как только One UI 9.0 станет доступна для вашего смартфона, установить её можно прямо из настроек:

Подключите устройство к Wi-Fi и проверь уровень заряда. Желательно, чтобы аккумулятор был заряжен минимум на 50%, либо оставь смартфон подключённым к питанию. Зайдите в «Настройки» и открой раздел «Обновление ПО». Выберите пункт «Загрузка и установка», после чего ваш смартфон проверит наличие новой версии системы. Если One UI 9.0 уже доступна для устройства, останется скачать обновление и подтвердить установку. После этого смартфон автоматически перезагрузится.

Если система пока не предлагает обновиться, повода для беспокойства нет. Samsung распространяет прошивку постепенно, поэтому сроки могут отличаться в зависимости от модели устройства и региона. Устанавливать неофициальные сборки только ради того, чтобы получить One UI 9.0 раньше, не стоит — лучше дождаться штатного обновления от производителя.