Самые популярные проблемы смартфонов Xiaomi

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Артем Рахматуллин 0

Задумывались ли вы когда-нибудь, что скрывается за выражением «топ за свои деньги»? Лично я всегда вижу здесь некоторую иронию. Дескать китайцы урезали половину крутых фич, добавили рекламу в фирменную оболочку и вот, пожалуйста. Мой опыт и опыт моих коллег, которые использовали смартфоны Xiaomi, почти всегда был положительным, однако не обошлось без нюансов. Сегодня хотелось бы поговорить о самых популярных проблемах одного из самых известных китайских брендов мобильной техники и обсудить способы их решения.

Решаем самые актуальные проблемы смартфонов Xiaomi.

Xiaomi 12 может оказаться лучше, чем мы думали.

Почему Xiaomi лагает

Я думаю, все понимают: причин, по которым тормозит смартфон может быть ну очень много. Из самых популярных, выделим следующие:

  • Нехватка свободной памяти на смартфоне.
  • Старая версия операционной системы.
  • Слишком тяжелый софт.
  • Режим энергосбережения.
  • Выход из строя компонентов телефона.

Первое, с чего стоит начать — проверить свободное пространство в памяти устройства. Производители обычно советуют оставлять не меньше 20% свободной памяти. Если вдруг вам не хватает места на телефоне, рекомендую в первую очередь почистить кэш. В большинстве случаев этого бывает достаточно.

Проверьте актуальна ли ваша прошивка.

Вторая причина — старая версия операционной системы. Обычно как происходит: как только появляется какая-то глобальная проблема на некоторых моделях смартфонов, производитель в кратчайшие (или не очень) сроки выпускает обновление прошивки, дабы все летало лучше прежнего. По сему на вопрос Стоит ли обновляться на MIUI N ответ почти всегда утвердительный.

Если смартфон начал лагать после установки какой-то программы или игры, проверьте софт на соответствие вашим характеристикам. Замените Office на Google Doc или откажитесь от анимированных обоев. Что касается игр, здесь можно понизить настройки графики. Делается это обычно внутри самой игры.

Измените настройки графики в играх. Это может помочь.

Xiaomi не включается. Что делать

Если смартфон не включается, паниковать не стоит. Для начала следует попробовать зарядить устройство с помощью другого кабеля (кубик желательно тоже сменить). Вполне возможно, что сломался шнур от зарядки.

Плюс, проверьте, не забилась ли в разъем для зарядки пыль. Или может быть провод не вставляется из-за чехла. Попробуйте сменить розетку, возможно причина в ней.

Скорее всего придется нести смартфон в сервис.

В случае, когда эти советы не дают результата, единственным разумным решением будет отнести телефон в сервис. Специалисты проведут полную диагностику устройства и расскажут, как можно избавиться от проблемы.

А чтобы не попасть на деньги, рекомендую статью автора AndroidInsider.ru Ивана Герасимова. Коллега подробно рассказал обо всех нюансах выбора сервисов по ремонту смартфонов и поделился крутыми лайфхаками на данную тему.

Почему Xiaomi сам перезагружается

Во-первых, проверьте, не забыли ли вы зарядить свой смартфон. Часто устройству просто не хватает зарядки, чтобы включится. Если вы оставляли телефон оставляли телефон на долгое время в разряженном состоянии, подождите хотя бы минут 15 до включения.

Во-вторых, исключите любое механическое повреждение смартфона. Вполне возможно, что у вас просто залипла кнопка включения или телефон попал в воду.

Проверьте, заряжается ли телефон.

В-третьих, вероятна ошибка при прошивке устройства. Всегда помните: любое вмешательство в операционную систему (кроме официальных обновлений) вы делаете на свой страх и риск.

Плюс к этому, не забудьте проверить состояние аккумулятора и наличие вирусов. Для первого предлагаю проверить поведение смартфона на зарядке, а для второго официальную утилиту Безопасность, где находится антивирус.

Не обновляется Xiaomi

Чаще всего смартфон Xiaomi не обновляется по следующим причинам:

  • Установлена актуальная версия MIUI.
  • В самой прошивке содержатся ошибки.
  • Низкая скорость интернет-соединения.
  • Уровень заряда батареи меньше 60%.
  • Проблемы в Настройках телефона.

Решение основных проблем сводится к банальной проверке скорости интернета через SpeedTest и уровня заряда аккумулятора в верхней строчке. Если же проблема не решена, попробуйте проверить настройки смартфона.

Как проверить обновление Андроид

Чтобы проверить настройки обновления смартфона, вам необходимо:

  • Разблокировать смартфон.
  • Перейти в Настройки, О телефоне.
  • Далее тапнуть на Обновление системы.
  • Затем нажать Проверить обновления.

Проверка обновлений MIUI.

Если тапнуть на три точки в верхнем правом углу и перейти в Настройки обновления, можно установить параметры автообновления, чтобы в будущем апдейты всегда загружались и обновлялись автоматически. Это поможет вам избежать лишних проблем в будущем.

Xiaomi не подключается к Wi-Fi

Для начала стоит разделить все проблемы следует разделить на нюансы непосредственно самого смартфона и роутера. Если причина кроется в телефоне, то первым делом проверьте, включен ли тумблер в Настройках Wi-Fi.

Проблемы с подключением Wi-Fi на Xiaomi.

Если это не помогло, попробуйте тапнуть на сеть, к которой хотите подключиться и нажмите Забыть эту сеть, а затем подключитесь заново. Плюс, проверьте, не включен ли у вас VPN, и не забудьте перезагрузить устройство.

Перезагрузите роутер. Если это не помогло, проверьте, подключен ли к нему LAN-кабель. Далее можете смело обращаться к провайдеру. Он подскажет вам следующие шаги.

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