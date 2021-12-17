Xiaomi 12 может оказаться лучше, чем мы думали

Xiaomi 12 должен выйти уже совсем скоро, и только в этот момент мы сможем точно узнать, каким он будет на самом деле, но сейчас, за пару недель до предполагаемой даты анонса, у нас появилась информация, которая с большой долей вероятности говорит о том, каким именно будет новый смартфон. Если нынешняя информация действительно точна, то мы получим устройство, которое будет лучше, чем мы ожидали. Давайте дождемся выхода новинки и там поговорим уже окончательно, а пока одним глазком глянем на то, что нам обещают, и сохраним эту статью, чтобы потом сверить, были ли мы правы.

Когда выйдет Xiaomi 12

Ожидается, что Xiaomi анонсирует свою флагманскую линейку 2022 года — серию Xiaomi 12 — 28 декабря. За исключением пары непроверенных рендеров и некоторых предположений, мы до сих пор действительно очень мало знали об этих устройствах. Теперь же популярный автор утечек — Стив Хеммерстофер, более известный в Твиттере, как @OnLeaks, опубликовал то, что, по его словам, является первым настоящим рендером Xiaomi 12.

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Рендеры, появившиеся на платформе электронной коммерции Zoutons, показывают компактный смартфон под названием Xiaomi 12. Судя по общему размеру и габаритам устройства, скорее всего, это модель начального уровня из линейки 12-й серии. Помимо этой базовой модели, Xiaomi, вероятно, анонсирует более дорогой Xiaomi 12 Ultra с крутыми камерами и гораздо более интересным дисплеем.

Каким будет Xiaomi 12

Телефон, показанный на рендерах, оснащен прямоугольным модулем камеры, в котором размещены три датчика, состоящие из одного большого (предположительно основного) и двух поменьше. В телефоне также есть двойная светодиодная вспышка, расположенная рядом с объективом камеры.

На изображениях видно и плоскую заднюю панель с закругленными краями. Спереди дисплей тоже получил небольшое скругление. В сумме эти два фактора сделают грани телефона очень тонкими.

Что касается фронтальной камеры, то на передней панели, судя по всему, будет два модуля, которые разместились в отверстии в центральной части. Такого решения мы и ждали — тут ничего нового.

Возвращаясь к габаритам Xiaomi 12, сейчас мы можем сказать, что он будет иметь размеры 152,7 x 70 x 8,6 мм. Это довольно компактное устройство для современного Android-смартфона, но можно только посочувствовать тем, кто ждал действительно небольшую модель, вроде Xperia XZ2 Compact или iPhone 13 mini.

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Характеристики Xiaomi 12

Есть у нас информация и о других параметрах смартфона, а не только его внешний вид. Последняя утечка также указывает на то, что Xiaomi 12 получит дисплей FHD+ вместо панели QHD+, которую мы видели на его предшественнике — Mi 11. Кроме того, общий язык дизайна телефона придает ему стильный и сдержанный вид.

Другие характеристики Xiaomi 12, по слухам, включают 50-мегапиксельную основную камеру, до 8 ГБ оперативной памяти и батарею емкостью 5000 мАч. В качестве процессора наверняка будет выбран Snapdragon 8 Gen 1. Собственно, Xiaomi уже подтвердила это ранее.

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Выйдет ли Xiaomi 12 в 2021 году

Мы до сих пор не знаем, анонсирует ли Xiaomi новую линейку 28 декабря. Даже если это произойдет, купить смартфон сразу не получится. Сначала нам назовут дату старта продаж, далее модель будет приоритетно распространяться на территории Китая. Потом надо будет дождаться выхода на мировой рынок. А параллельно с этим надо будет преодолевать последствия кризиса полупроводников и мириться с низкой доступностью и высокими ценами. Эта ситуация даже не планирует налаживаться. А значит, нас ждут очередные хорошие, но дорогие телефоны. Впрочем, мы узнаем о них подробнее уже довольно скоро.