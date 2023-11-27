Самые раскрученные функции Яндекс Станции, от которых в реальности нет никакого толка

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Герман Вологжанин

Одна из главных причин, заставляющих людей покупать Яндекс Станцию — возможности Алисы. Этот голосовой ассистент действительно лучше других умеет общаться на русском языке, а еще предлагает кучу интересных фишек, которые в теории должны экономить наше время и упрощать жизнь. Но, когда дело доходит до практики, оказывается, что многие функции Яндекс Станции совершенно бесполезны, как бы компания ни рекламировала их.

Самые раскрученные функции Яндекс Станции, от которых в реальности нет никакого толка. Функции умной колонки такие интересные, но такие бесполезные…. Фото.

Функции умной колонки такие интересные, но такие бесполезные…

Как позвонить на Яндекс Станцию

Яндекс Станция принимает звонки. Круто же? Безусловно, но совершить звонок можно только через Яндекс Мессенджер. С одной стороны, это вполне объяснимо, а с другой — многие ли из ваших знакомых им пользуются? Рискну предположить, что большинство из них даже не слышали о Яндекс Мессенджере.

Как позвонить на Яндекс Станцию. Ага, телефоны же у всех исчезли. Фото.

Ага, телефоны же у всех исчезли

Хорошо, но ведь можно самостоятельно позвонить на Яндекс Станцию, чтобы поговорить с кем-то из домашних. Как вам такой сценарий? Он имеет право на существование, однако вряд ли домочадцы услышат сигнал входящего, поскольку громкость звонка на Яндекс Станции не регулируется отдельно от воспроизведения мультимедиа. То есть, если перед уходом из дома вы слушали музыку на минимальной громкости, то и сигнал входящих будет таким же тихим.

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Сообщение на Яндекс Станцию

Еще одна похожая функция — возможность отправить сообщение на Яндекс Станцию. Компания заявляет, что эта фишка очень удобна, но опять встает вопрос громкости. Домашние просто не услышат сообщение и пропустят его, если отойдут от Станции.

Сообщение на Яндекс Станцию. Это очень удобно (нет). Фото.

Это очень удобно (нет)

Ну и в чем тогда смысл отправки сообщений или звонков на Яндекс Станцию? Можно же набрать человека по телефону. Тогда он почти со 100-процентной вероятностью услышит сигнал, а в случае пропущенного звонка или сообщения заметит уведомление. Яндекс Станция так не может.

Напоминания для Яндекс Станции

Также Яндекс настойчиво рекомендует давать Алисе напоминания, чтобы не забывать о важных делах. Недостатки у этой функции такие же, как у звонков и сообщений. Во-первых, вы можете не услышать напоминание, и Алиса не берет подобный сценарий в расчет.

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Во-вторых, используя эту функцию Яндекс Станции, вы рискуете пропустить важное событие, если в нужный момент не окажетесь вблизи устройства. Рациональнее создать напоминание на Андроид, чтобы получать не только звуковое оповещение, но и всплывающие уведомления о запланированных делах.

Рецепты с Алисой

Рецепты с Алисой. Алиса — тот еще шеф-повар. Фото.

Алиса — тот еще шеф-повар

Хотите оказаться в роли Юлии Высоцкой? Яндекс Станция вам это устроит, ведь Алиса умеет рассказывать рецепты! Снова в теории звучит круто, и уже представляешь, словно рядом с тобой стоит профессиональный повар, подсказывая, как сделать корочку сырников золотистой, а тесто жидким. Но на практике все выглядит совершенно иначе.

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Алиса берет рецепты из интернета, не принимая в расчет количество персон. Хочешь не хочешь, а придется готовить целую кастрюлю, и это не главная проблема. Еще хуже обстоят дела с последовательностью действий. Просишь Алису приступить к очередному шагу рецепта, а она по команде «Дальше» включает следующий трек из вашего плейлиста, и потом приходится начинать все с начала.

Вызов такси через Яндекс Станцию

Вызов такси через Яндекс Станцию. Спасибо, Алиса, но нет. Фото.

Спасибо, Алиса, но нет

Ну и какой же крутой кажется возможность заказа такси через Яндекс Станцию: попросил Алису подать авто, и машина тут как тут. Однако вновь умная колонка не учитывает целый ряд важных сценариев. Забыл уточнить тариф — поедешь экономом, а еще никак не сможешь узнать стоимость поездки.

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Кроме того, вызов такси через Алису занимает больше времени, чем на смартфоне. Если на мобильном устройстве нужно сделать всего пару кликов, то Яндекс Станция попросит заполнить целую голосовую анкету. Откуда поедете? Куда поедете? А, может, на автобусе? Все это требует времени и нервов, поскольку голосовой ассистент далеко не всегда корректно распознает запросы.

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