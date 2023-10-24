Для чего нужны умные колонки и стоит ли их покупать

В сентябре я купил свою первую умную колонку с целью понять, почему они пользуются настолько большой популярностью, и месяц от месяца их продажи только растут. Увы, до сих пор мне так и не удалось оправдать для себя необходимость покупки подобного устройства. Мое непонимание вылилось в резонансный текст, где я попытался объяснить, почему умные колонки — это глупое баловство и пустая трата денег. Материал был принят в штыки, и в комментариях к публикации собралось несколько сотен пользователей, которые в большинстве своем выражали противоположное мнение, приводя в качестве примера свои сценарии использования смарт-спикеров.

Управление умным домом

Едва ли не половина пользователей сошлась во мнении, что условная Яндекс Станция — это центр управления умным домом, с чем сложно не согласиться. Ведь при помощи умной колонки можно включать и выключать лампочки, чайники, кондиционеры и кучу других устройств. Но есть три нюанса:

во-первых, все это от лампочек и пылесосов обязано быть умным;

во-вторых, устройства умного дома должны быть совместимы с вашей колонкой;

должны быть совместимы с вашей колонкой; в-третьих, некоторые позиции умных устройств (например, лампочки) в 5-10 раз дороже своих обычных аналогов.

Если вы не пользуетесь системой умного дома, то главное достоинство колонок наподобие Яндекс Станции или SberBoom станет неактуальным. А при желании почувствовать, насколько удобно выключать освещение или кондиционер голосом, придется серьезно потратиться. Впрочем, все зависит от ваших финансовых возможностей.

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Умная колонка для детей

Вторую группу людей, которые в корне не согласны с моим мнением, составляют молодые и не очень родители. Многие из них используют умную колонку для детей, перекладывая свои обязанности на голосового ассистента: он и сказку на ночь поставит, и почему небо голубое расскажет.

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Если перед вами стоит задача освободить свои руки и занять ребенка чем-нибудь кроме просмотра YouTube Kids на планшете, то от умной колонки с ее играми будет определенная польза. При этом нельзя быть на 100% уверенным, что дети проявят неподдельный интерес к виртуальному другу. Но, надо отдать должное, в большинстве случаев Алиса или Маруся действительно способны заинтересовать ребенка.

Другие функции умной колонки

Помимо возможностей управления умным домом и взаимодействия с детьми колонки предлагают целый ряд мелких, но потенциально очень полезных функций:

актуальная информация о погоде;

установка таймера и будильника, а также напоминаний;

заказ такси или товаров на дом;

помощь с рецептами блюд и ответы на вопросы.

За пару месяцев эксплуатации Яндекс Станции Мини 2 я пришел к выводу, что все представленные выше действия мне комфортнее выполнять с телефона. Однако большое количество людей считает иначе. Кому-то и правда удобнее каждый раз спрашивать информацию о погоде у голосового ассистента и выслушивать его отчет вместо того, чтобы просто взглянуть на виджет, расположенный на главном экране Android.

Также вы должны понимать, что умную колонку, в отличие от смартфона, сложно перемещать из комнаты в комнату. Поэтому для ощущения полного комфорта придется купить сразу несколько подобных устройств. Тогда колонка на кухне будет использоваться в качестве таймера, а спикер в спальне по утрам будет рассказывать о погоде. Очень рациональная трата денег, не так ли ли?

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Голосовое управление музыкой

В отсутствие устройств умного дома и детей, а также в связи со скептическим отношением к дополнительным функциям колонок, я использую свою Яндекс Станцию с единственной целью — чтобы поставить музыку. Мне удобнее попросить голосового помощника включить «Мою волну» или плейлист для определенного рода деятельности, чем искать его вручную. Но и тут есть подводные камни:

для включения музыки у вас должна быть оформлена платная подписка на стриминговый сервис, который поддерживает колонка;

если нужного вам трека нет в фонотеке стримингового сервиса, придется открывать для себя новых исполнителей или сидеть в тишине;

включать конкретные песни на умной колонке не очень удобно, поскольку голосовые ассистенты зачастую неправильно воспринимают запросы (особенно, если в названии композиции или группы содержатся слова, схожие по звучанию с просьбой выполнить какое-то действие);

как правило, качество звука в умных колонках кратно уступает звучанию сопоставимых по цене Bluetooth-спикеров и домашних акустических систем.

Так что даже в сценарии голосового управления музыкой умные колонки оставляют неоднозначное впечатление. Но опять же многое зависит от того, как именно вы слушаете песни. Возможно, для вас запуск воспроизведения рандомных треков из фонотеки — именно то, что нужно.

Стоит ли покупать умную колонку

Следуя логике «если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно», покупать умную колонку стоит, иначе в нашей стране ими бы не владели сотни тысяч, а то и миллионы человек. Я же придерживаюсь иного мнения, списывая все на таланты производителей подобных устройств (в первую очередь Яндекса) в области маркетинга.

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С объективистской точки зрения покупка умной колонки имеет смысл при условии, что вы четко понимаете, как и в каких сценариях она будет использоваться. В противном случае устройство с голосовым ассистентом если и не станет пустой тратой денег, то просто не оправдает ожидания. Поэтому взвесьте все плюсы и минусы умных колонок, и только потом принимайте решение о покупке.