SberPay отключил карты Мир в России. Как теперь платить телефоном

Несмотря на то что отключение Google Pay в России никак нельзя назвать приятным событием, пользователей из России это врасплох совершенно не застало. Благодаря открытости Android у нас с вами осталась возможность и дальше оплачивать покупки телефоном при помощи как минимум двух отечественных сервисов: SberPay и Mir Pay. Да, многие сделали ставку на Mir Pay из-за его универсальности, потому что он, в отличие от SberPay, позволял привязывать карты любых банков. Однако от отключения бесконтактного сервиса Сбербанка ничего хорошего нам с вами точно не принесёт.

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Начиная с 13 апреля, платёжный сервис SberPay перестал работать на бесконтактную оплату с картами Мир, сообщили РИА Новости. Соответствующее подтверждение мне удалось получить в службе техподдержки Сбербанка. Ранее он уже лишился поддержки карт Visa и MasterCard, но это объяснили тем, что платёжные системы просто отказались проводить токенизацию «пластика», а с Миром таких проблем не будет. Но оказалось, что и это не совсем так.

Не работает СберПэй. В чём дело

По какой именно причине SberPay не работает с картами Мир, совершенно неясно. В поддержке заявили, что поводом для их отключения стало решение некоего технического партнёра Сбера. Что это за партнёр, в банке не уточнили. Но, согласно информации из открытых источников, токенизацией карт Мир и процессингом занимается Национальная система платёжных карт (НСПК), которая является их оператором.

Связано ли отключение карт Мир от SberPay с конфликтом между Сбербанком и НСПК, никто говорить не берётся. Однако пользователи бесконтактного платёжного сервиса Сбера столкнулись проблемами уже сейчас. По их словам, у многих уже не проходит платёж по SberPay, если пытаться оплатить покупку на терминале в офлайновом магазине, а у других не получается привязать карту к SberPay, даже если она была выпущена самим Сбербанком.

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Впрочем, в любой ложке дёгтя можно найти немножечко мёда:

Во-первых, онлайн-платежи через SberPay по-прежнему работают без каких-либо проблем, вне зависимости от платёжной системы, которая эмитировала вашу банковскую карту (Visa, MasterCard, Мир);

по-прежнему работают без каких-либо проблем, вне зависимости от платёжной системы, которая эмитировала вашу банковскую карту (Visa, MasterCard, Мир); Во-вторых, платить за покупки без карты со счёта Сбербанка всё ещё можно при помощи Системы быстрых платежей — что это такое и как работает, мы уже рассказывали в отдельной статье;

со счёта Сбербанка всё ещё можно при помощи Системы быстрых платежей — что это такое и как работает, мы уже рассказывали в отдельной статье; В-третьих, отключение карт Мир от SberPay — это не постоянное явление, то есть через какое-то время Сбербанк найдёт решение и подключит «пластик» НСПК к своему сервису снова.

Как платить картой Мир с телефона

На данный момент Сбер предлагает своим клиентам два способа оплачивать покупки: по QR через Систему быстрых платежей и пластиковой картой. Но поскольку платежи по QR принимают далеко не во всех магазинах и заведениях на территории России, лучше всё-таки иметь с собой физический «пластик». Вне зависимости от платёжной системы, вы гарантированно сможете расплатиться за свои покупки. Поэтому до исправления трудностей рекомендуется не пренебрегать ношением банковских карт.

Впрочем, если вы реально не можете жить без бесконтактных платежей, у вас ещё есть возможность оплачивать покупки телефоном, используя Mir Pay. Этот сервис обслуживает сама НСПК, поэтому неважно, чьи именно карты вы к нему привяжете. Сервис поддерживает в том числе Сберовские карточки, поэтому никаких проблем со списанием средств со счетов Сбера не будет.

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Скачайте приложение Mir Pay из Google Play или AppGallery;

Запустите его, дайте запрашиваемые привилегии и авторизуйтесь;

Нажмите «Добавить карту» и либо сфотографируйте её, либо отсканируйте с помощью NFC;

Введите CVP-код из трёх цифр, который располагается на задней части карты;

Включите Mir Pay для оплаты покупок по умолчанию вместо Google Pay.

Иногда в работе Mir Pay при попытке привязать карту могут возникать проблемы. В этом случае он может отказывать в её добавлении и писать «вы пытаетесь добавить карту, отличную от платёжной системы Мир». Однако, если попробовать повторить процедуру добавления несколько раз подряд, сервис всё равно примет её. В крайнем случае попробуйте удалить кэш приложения Mir Pay и добавить карту снова.