Через СБП давно оплачивают не только покупки по QR-коду. Доставки, онлайн-кинотеатры или музыкальные сервисы могут получить разрешение списывать деньги прямо со счёта и с успехом это делают. С одной стороны, это удобно, потому что вы больше не зависите от срока действия карты. А с другой — про такие разрешения очень легко забыть, особенно если банков несколько. Поэтому лучше время от времени проверять, к каким сервисам привязаны ваши счета, и отключать то, чем вы уже не пользуетесь. Хорошо, что для этого не нужно перебирать приложения доставок и кинотеатров: привязки можно посмотреть в самом банке. Показываю, где их искать и как убрать ненужные.

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Привязки по карте и через СБП

Начну с того, на чём спотыкаются почти все. Сервис может списывать деньги двумя способами. Первый — по карте: вы когда-то ввели её номер, и магазин сохранил её у себя. Второй — через СБП: вы разрешили сервису списывать деньги прямо со счёта, и карта в этом вообще не участвует.

Поэтому список карточных подписок может находиться отдельно от привязок СБП. Если вы проверили только первый список и ничего подозрительного не нашли, это ещё не значит, что лишних списаний не будет.

Из этого, кстати, следует и другая важная деталь, о которой многие даже не догадываются. Бытует мнение, что если вы вдруг накопили кучу разных подписок, проще перевыпустить карту, и все привязки пропадут сами. С картой это может сработать, если изменились её реквизиты, хотя саму подписку в сервисе это не отменяет. Но привязка счёта через СБП при перевыпуске пластика сохраняется. Так что отключать её придётся вручную.

Т-Банк: открываем список через поиск

В Т-Банке искать привязки по всем настройкам не обязательно. Нужный раздел проще открыть через поиск, а уже в нём выбрать сервис и счёт:

нажмите на строку поиска на главном экране; введите «Куда привязаны»; откройте раздел «Куда привязаны ваши счета»; над списком выберите фильтр «Все счета», чтобы увидеть привязки ко всем счетам, а не только к одному; откройте нужный сервис; посмотрите, какой счёт для него указан; прокрутите экран вниз и нажмите «Удалить».

Если одно название встретилось несколько раз, откройте каждую запись. У сервиса может быть больше одной привязки, в том числе к разным счетам. Поэтому удаление первой строки ещё не означает, что вы убрали всё, что хотели. Посмотрите, какой счёт указан в каждой карточке, и оставьте только нужное.

У меня, например, Лента почему-то была привязана 2 раза. Как оказалось, это сервис Лента Pay, который нужен, чтобы платить на кассе обычного магазина по карте лояльности магазина. То есть вы показываете штрих-код из приложения кассиру и говорите, что платите через Лента Pay. Деньги уходят со счёта через СБП, без банковской карты и QR-кода.

Это, кстати, очень важно. Потому что оплата по QR-коду на кассе сама по себе счёт к магазину не привязывает. Для привязки вы отдельно подтверждаете это в банковском приложении — как при подключении оплаты у магазина или другого сервиса.

Заодно смотрим подписки по карте

Пока смотрите привязки, стоит проверить и подписки по карте. В Т-Банке это отдельный список, поэтому поиск по СБП его не заменяет:

Откройте «Платежи». Перейдите в «Регулярные». Прокрутите вниз до блока «Подписки».

Внизу списка появятся подписки, которые банк нашёл по платежам с карты. Откройте нужную — там видно, чем она оплачивается и какие действия доступны.

Например, у себя я обнаружил подписку на VK Музыку. Нет, про неё-то я как раз знал, поскольку оформлял совсем недавно. Просто было интересно узнать, что отключить её через приложение Т-Банка почему-то нельзя. Вместо кнопки отмены тут, как видите, есть только кнопка «Не показывать подписку», и её легко принять за отмену. Но кнопка только убирает запись из списка. И, если продление не отключено у самой услуги, скрытие ей не помешает списать следующий платёж. А у некоторых сервисов могут быть сохранены и карта, и счёт через СБП, поэтому проверить один способ оплаты недостаточно.

Сбер: отключение внутри способа оплаты

В Сбере счета и карты собраны в одном разделе. Поэтому сначала открываем именно вкладку СБП и находим нужный сервис:

в строке поиска введите «Куда привязаны ваши счета и карты»; откройте раздел с этим названием; перейдите на вкладку «СБП»; выберите нужный сервис.

Когда откроется карточка сервиса, нужно выбрать, какой способ оплаты вы хотите убрать. В нашем случае это СБП:

в карточке найдите блок «Как платите»; нажмите на плитку «СБП»; посмотрите, какой счёт выбран для оплаты; прокрутите экран вниз; нажмите «Отключить» — эта кнопка находится под зелёной кнопкой «Сохранить».

Вот здесь я бы не торопился нажимать на большую зелёную кнопку. «Сохранить» оставляет выбранный счёт для оплаты, а «Отключить» убирает привязку. Если хотите просто платить с другого счёта, его можно выбрать и сохранить. Если больше не хотите использовать этот способ оплаты у сервиса, нужна кнопка ниже.

После отключения проверьте именно СБП и выбранный счёт. Сам магазин может остаться в общем списке, если к нему ещё привязана карта или подключён SberPay. Поэтому одна только оставшаяся строчка с названием не говорит, что отвязка не сработала. Но и остальные способы оплаты она за вас не отключает.

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Альфа-Банк: привязки в настройках

В Альфа-Банке привязки СБП находятся в настройках профиля. Обычный раздел «Подписки на сервисы» здесь не подходит: в нём показаны подписки, оплаченные картой. Поэтому заходим с главного экрана:

Нажмите на своё имя в левом верхнем углу. Откройте вкладку «Настройки». Прокрутите до блока «Платежи и переводы» и выберите «Оплата покупок через СБП». Нажмите «Привязка счёта к внешним сервисам».

Откроется список магазинов и сервисов, которым вы разрешили оплату со счёта без подтверждения в приложении Альфа-Банка. У меня здесь оказалось пусто — «Ещё нет оформленных привязок». То есть в этом банке отвязывать нечего, хотя в Т-Банке, как вы уже видели, нашлась Лента.

Если же в вашем списке есть ненужный сервис, откройте его и удалите привязку. Подтвердите действие кодом, если банк его запросит. И проверьте остальные банки, которыми пользуетесь: у каждого свой список, поэтому пустой раздел в Альфе ничего не говорит о привязках в Сбере или Т-Банке.

Отвязать счёт и отказаться от услуги — разные действия

Когда лишние привязки убраны, остаётся разобраться с самими сервисами. С обычным магазином вопрос может быть закрыт: вы просто перестали пользоваться сохранённым способом оплаты. С платной услугой нужно решить, хотите ли вы оставить её или отказаться совсем.

Если музыка или кинотеатр вам по-прежнему нужны, отменять подписку не надо — выберите другой способ оплаты. А если хотите прекратить пользоваться услугой, одной отвязки счёта недостаточно. Счёт вы отключили в банке, но от самой подписки в сервисе ещё не отказались.

В таком случае:

Откройте управление подпиской в приложении сервиса или на его сайте и отключите продление. Проверьте запасные способы оплаты. Некоторые сервисы, например Ozon, могут использовать другую сохранённую карту. Сохраните подтверждение отмены: письмо, уведомление или скриншот.

Для Ozon Premium мы показывали весь порядок в пошаговой инструкции. А если деньги уже списались и вы не узнаёте операцию, уточните её в банке. Отвязка не возвращает прошлый платёж и не погашает уже существующий долг. Отдельные причины списаний без новой покупки разобраны на примере Ozon.

Выключать переводы по номеру телефона ради этого не нужно — они относятся к переводам людям, а не к оплате у магазинов и сервисов.

Я бы не удалял всё подряд только потому, что список оказался длиннее ожидаемого. Удобную оплату в магазине можно оставить, а сервисы, которыми больше не пользуетесь, отвязать. Главное — понимать, что именно вы отключили и какие способы оплаты ещё остались. Вы уже проверяли свои привязки или впервые узнали, что такой список есть в банке? Расскажите в нашем Telegram-чате.