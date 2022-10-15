Секретные функции датчика приближения на твоем смартфоне

Что мы знаем про датчик приближения? Это маленький электромагнитный излучатель, который определяет присутствие возле него каких-либо объектов. Подобным датчиком оснащается каждый смартфон, хотя его расположение может отличаться в зависимости от модели. Как правило, сенсор используется встроенными звонилками. Когда человек подносит телефон к уху, срабатывает датчик, и экран гаснет, чтобы владелец мобильного устройства случайно не нажал на кнопку во время разговора. Порой сенсор работает очень плохо, что заставляет пользователей даже задаться вопросом, как отключить датчик приближения. Но не спешите это делать, потому что сенсор может принести немало пользы.

Итак, основная функция датчика приближения — отключение экрана после начала разговора. Это привычный, но далеко не единственный сценарий использования аппаратного компонента вашего смартфона. Сегодня я расскажу о его дополнительных функциях, в существование которых сложно поверить, если не знать, что Android — удивительная операционная система, обладающая множеством скрытых возможностей.

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Датчик приближения — управление музыкой

Для чего вы точно не использовали датчик приближения, так это для управления музыкой. Представьте, чтобы переключать треки, не нужно прикасаться пальцами к специальным кнопкам, а достаточно всего лишь сделать взмах рукой над смартфоном. Для реализации этой задумки вам понадобится установить приложение Wave Control и выполнить несколько шагов:

Запустите программу. Выдайте ей все запрашиваемые разрешения. Нажмите кнопку «Continue», а затем — «Chose», чтобы выбрать программу, для которой будет использоваться жестовое управление (например, Яндекс Музыка). Ознакомьтесь с особенностями управления и нажмите кнопку «Finish».

Единственная сложность при использовании Wave Control заключается в отсутствии русскоязычной локализации. Поэтому несколько слов про управление. 1 взмах — следующий трек, 2 — предыдущий, наведение — остановка или запуск воспроизведения.

Не могу сказать, что приложение Wave Control предлагает оптимальный способ управления музыкой (особенно, если вы знаете, каким неподатливым бывает датчик приближения на Xiaomi), но штука интересная. Жаль, обновлялась программа в последний раз еще 4 года назад.

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Как заблокировать экран

Также датчик приближения может помочь вам заблокировать экран. Функция реализуется при помощи приложения Kin Screen, которое, к сожалению, недоступно в России через Google Play. Но его можно скачать в виде APK, перейдя по ссылке.

Если вы не знаете, как установить APK, то ознакомьтесь с нашей инструкцией. Для всех остальных отмечу, что приложение полностью переведено на русский язык, поэтому вы вряд ли запутаетесь в его настройках. Нужно лишь выдать Kin Screen все запрашиваемые разрешения, а затем — поставить галочки напротив действий, которые должны выполняться после заслонения датчика приближения ладонью.

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Как нужно отвечать на звонки

Владельцы смартфонов HONOR могут воспользоваться встроенной функцией датчика приближения, позволяющей автоматически отвечать на звонки, просто поднося устройство к уху. То есть нажимать дополнительные кнопки не требуется. Все, что вам нужно:

Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «Специальные возможности», а затем — «Поднести к уху». Активировать ползунок напротив пункта «Прием вызовов».

В зависимости от модели вам могут быть доступны и другие возможности, подробно описанные на странице настроек HONOR. В частности, если вы слушаете музыку через гарнитуру, но хотите разговаривать по телефону, не нужно отключать наушники. Активируйте опцию «Умная Bluetooth-гарнитура», после чего в разговоре будут задействованы динамик и микрофон смартфона, как только вы поднесете устройство к уху.

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Скрытые функции телефона

Все, о чем вы узнали ранее — мелочь на фоне возможностей приложения MacroDroid, доступного для скачивания через Google Play. Программа разработана для создания макросов — алгоритмов действий, записанных пользователем. Не пугайтесь этих сложных терминов, так как на практике MacroDroid — простая и максимально понятная утилита, не требующая от вас серьезных навыков и знаний. Разобравшись в принципе ее работы, вы можете запрограммировать датчик приближения на:

повышение и понижение громкости, а также включение беззвучного режима;

произнесение времени или создание будильника;

выполнение действия «Назад» или перезагрузка смартфона;

создание скриншота или пролистывание фотографий в «Галерее»;

запуск воспроизведения музыки;

блокировка экрана или включение дополнительных функций устройства;

запуск приложений;

ответ на звонок или отклонение вызова.

Словом, все рассмотренные ранее программы меркнут, когда становится известно о существовании MacroDroid. И единственное, что вам нужно — создать макрос на Андроид, опираясь на инструкцию:

Запустите MacroDroid. Перейдите в раздел «Мастер создания макроса». Во вкладке «Триггеры» выберите «Датчик приближения», а также укажите алгоритм (поднос или отдаление ладони, медленное или быстрое движение). Во вкладке «Действия» выберите, что должно быть сделано взмахом вашей руки или отдалением ладони от датчика приближения (например, «Произнести время»). Нажмите на галочку и сохраните макрос.

Созданные макросы будут храниться в одноименной вкладке приложения, где вы сможете их включать и выключать. Разумеется, MacroDroid позволяет запрограммировать действия отнюдь не только на датчик приближения, но раз уж сегодня мы говорим о нем, то именно этому сенсору уделено повышенное внимание.