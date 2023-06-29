Есть ли гарантия на смартфоны Xiaomi с AliExpress в России и как ее проверить

Смартфоны Xiaomi продаются буквально везде. А помимо официальной российской розницы вы можете встретить устройства китайского производителя на AliExpress, где они стоят заметно меньше, чем в России. Однако низкая цена компенсируется двумя минусами. Во-первых, доставка товара при дистанционном заказе составляет не пару дней, а минимум две недели или вообще месяц. Во-вторых, открытым остается вопрос гарантии на Xiaomi в России. Не в Китай же его на ремонт отправлять, правда? Во избежание кривотолков я проанализировал тонкости обслуживания смартфонов Xiaomi в нашей стране и готов поделиться с вами полученной информацией.

Условия гарантии на телефон Xiaomi

О том, какие случаи являются гарантийными, вы узнаете в отдельном материале. Подробно останавливаться не будем, поскольку у Xiaomi на этот счет нет никаких новшеств. Если причиной появления дефекта стала не ваша вина — смартфон примут на бесплатный ремонт. Куда более интересным является вопрос международной гарантии Xiaomi, то есть права на обслуживание, если смартфон был куплен не в России (например, заказан на AliExpress).

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В большинстве случаев региональный офис компании не распространяет свои гарантийные обязательства на продукты, приобретенные за рубежом. Однако тут важно уточнить одну деталь. Согласно пункту 5 статьи 18 Закона о защите прав потребителей, вы не обязаны предъявлять чек, доказывающий покупку устройства. Следовательно, сервисный центр Xiaomi, принимающий смартфон по гарантии, не сможет узнать, где было приобретено устройство.

В этой связи определяющий фактором становится то, для какого рынка предназначен девайс. Идентифицировать принадлежность можно по коробке устройства, а также через IMEI смартфона. Если на упаковке есть знак сертификата ЕАС — значит, устройство предназначено для рынка России и стран Евразийского экономического союза, куда помимо нашей страны входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Такой аппарат примут по гарантии вне зависимости от того, где оно было куплено: хоть на AliExpress, хоть в DNS.

Если на упаковке нет знака сертификата ЕАС, а, например, присутствует только СЕ (европейский сертификат соответствия) — значит, ваша версия смартфона Xiaomi не предназначена для продажи на территории России. Следовательно, в обслуживании такого устройства могут отказать. Однако отсутствие четких формулировок в том же Законе о защите прав потребителей и огромный простор для их интерпретаций приводят к тому, что сотрудники сервисных центров сами не знают, какой смартфон они могут взять на гарантию, а какой — нет.

Открыв тему, посвященную гарантии Xiaomi в России, на форуме 4PDA, вы обнаружите около сотни страниц с разными свидетельствами. Кому-то удается сдать на обслуживание обычную глобалку (СЕ), а у кого-то отказываются принимать даже ЕАС-версию. На первый план выходит везение, а не правовая база и правила компании Xiaomi.

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Разрешить споры могло бы обращение к официальному сайту Xiaomi в России, однако там в разделе политики возврата товара говорится, что обслуживанию подлежат только устройства, купленные на mi.com. А во всех остальных случаях региональное подразделение советует обращаться по месту приобретения товара.

Настоящие правила возврата компании Xiaomi («Xiaomi», «мы» или «наш») распространяются только на изделия, приобретенные на сайте MI.COM. Если вы покупаете продукты через офлайн-каналы, обратитесь к поставщику, который продает эти продукты.

Международная гарантия Xiaomi, обещающая право на обслуживание вне зависимости от места покупки и активации, распространяется только на смартфон Xiaomi 13 Ultra. Согласно информации, размещенной на сайте mi.com, его можно сдать в:

Гонконге;

Малайзии;

Сингапуре;

Тайване;

Франции;

Германии;

России;

Испании.

Перевожу на человеческий язык: смартфон Xiaomi 13 Ultra можно сдать по гарантии в России, даже если он не имеет сертификат ЕАС (обычная глобалка) или вовсе предназначен для китайского рынка. Ситуацию с другими моделями проговорю отдельно, ведь вы уже наверняка запутались.

Согласно правилам гарантии Xiaomi, на обслуживание в одном из авторизованных сервисных центров могут рассчитывать только люди, купившие устройство через сайт mi.com. Но, поскольку смартфон обязаны принять даже без чека, подтвердить место покупки нельзя. Поэтому вам с высокой долей вероятности удастся сдать по гарантии российскую версию Xiaomi (ЕАС), которую в том числе можно встретить на AliExpress, и менее вероятно глобальную (СЕ). Прием CN Version практически исключен.

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Срок гарантии Xiaomi

Российское подразделение компании сообщает, что срок гарантии Xiaomi составляет 12 месяцев (1 год). Однако даже здесь есть место для разных интерпретаций. Так, упомянутый ранее Закон о защите прав потребителей в пункте 5 статьи 19 заставляет рассчитывать на обслуживание в течение 24-х месяцев (2-х лет) с момента активации/покупки устройства, невзирая на правила, которые публикует производитель. Кроме того, некоторые устройства Xiaomi входят в программу привилегированных VIP-услуг, а именно:

Список VIP-моделей будет пополняется по мере выхода новых устройств, а сами привилегии включают в себя 24 месяца (2 года) гарантии, один негарантийный ремонт в течение года после активации и другие бонусы, о которых я подробно рассказывал в тексте про отличия дорогих смартфонов Xiaomi от дешевых.

Как проверить гарантию Xiaomi

Проверить гарантию Xiaomi можно при помощи ресурса XiaomiCheck.com. Он покажет, когда был активирован смартфон, исходя из чего можно сделать вывод относительно сроков:

Откройте страницу сервиса. Укажите IMEI смартфона в строке ввода. Нажмите кнопку «Check».

В строке «Warranty Status» указано значение «In Warranty»? Значит, смартфон подлежит бесплатному обслуживанию. При этом важно уточнить, что XiaomiCheck не является официальным ресурсом. Он не берет во внимание систему VIP-привилегий фирмы и нормы законов РФ, а лишь отсчитывает 1 год с момента активации устройства. Поэтому для получения подлинной информации нужно связаться с региональным представительством компании Xiaomi по номеру 8-800-775-66-15 (Пн-Пт, с 9:00 до 20:00 по мск) или отправить запрос на почтовый ящик service.ru@russia.mi.com.

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Где найти сервисный центр Xiaomi по гарантии

Сдать Xiaomi на гарантию можно по месту приобретения или в один из авторизованных сервисных центров, которые есть во многих крупных городах России, включая:

Москву;

Санкт-Петербург;

Екатеринбург;

Казань;

Новосибирск и другие.

С полным списком городов, насчитывающим более сотни населенных пунктов, а также с адресами сервисных центров, вы познакомитесь в специальном разделе на сайте mi.com. Перед обращением в СЦ не забудьте создать резервную копию смартфона и сбросить настройки Андроид, чтобы очистить все данные.