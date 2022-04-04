Соцсеть Fiesta взорвала российский App Store. Это новая замена Instagram*

Несмотря на то что Instagram* в России по-прежнему продолжает работать, его аудитория за последние две недели снизилась весьма ощутимо. Людям стало надоедать то и дело включать и выключать VPN, ведь с ним многие российские сервисы банально не работают. Но ведь отказаться от социальной сети, которая для многих уже является частью их жизни, просто так тоже нельзя. Поэтому выходцы из Инсты стали искать альтернативы. Но Россграм, к сожалению, так и не полетел, не получив даже собственного приложения, Now хоть и выглядел поначалу довольно перспективным решением, но по факту оказался довольно скудным с точки зрения функциональности. То ли дело Fiesta.

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Fiesta — это социальная сеть от разработчиков из России, созданная для замены заблокированной Инсты. Забегая вперёд, скажу, что штука получилась довольно интересная. Во-первых, потому что альтернатив на российском рынке сегодня всё равно нет. А, во-вторых, потому что слизано всё практически подчистую, а значит, привыкать заново не придётся.

Российский аналог Инстаграм

Несмотря на то что создатели соцсети Fiesta пытались хоть что-то сделать не как у Instagram*, по факту отличий оказалось минимум: та же лента публикаций, те же сторис, тот же директ, те же профили. В общем, почти то же самое, но с рядом оговорок и поправкой на реалии российского рынка.

В отличие от Instagram*, функциональный набор Fiesta ощутимо уже, хоть концептуально сервисы относятся к одному и тому же сегменту. Это даёт надежду на то, что если наш сервис взлетит, то доступные его пользователям возможности будут расширены. А пока вот вам список того, чего Фиеста ещё не предлагает:

Инструменты редактирования фото;

Визуальные украшательства для сторис;

Сохранение сторис в избранное;

Поддержка длинных видео типа рилс;

Реакции и комментарии к сторис;

Отдельное приложение для Android.

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Ограничений и впрямь немало. Для многих они вообще могут оказаться критичными. Ведь никто в здравом уме не выложит сторис с самим собой, предварительно не подретушировав все негативные аспекты. Штатный набор функций приложения Fiesta делать этого не позволяет. А значит, у пользователя будет выбор: воспользоваться другим приложением либо просто включить ВПН и выложить историю в Инстаграм.

Да-да, это не ошибка. Скачать Fiesta для Android вы не сможете, потому что у социальной сети просто нет своего клиента для этой платформы. Очевидно, что он находится в разработке, но пока доступ к Фиесте могут получить только владельцы Айфонов. И это притом, что в App Store премодерация намного строже, чем в Google Play, а значит, появление приложения на Android в первую очередь было бы логичным, но этого не случилось.

У Fiesta нет своего сайта. Поэтому отследить появление приложения для Android будет непросто. Конечно, мы обновим этот материал, как только мобильный клиент сервиса выйдет в Google Play. А пока будьте очень осторожны, потому что по мере роста популярности Фиесты наверняка в интернете будут появляться приложения-подделки с вирусами или вредоносными функциями. Так что не скачивайте Fiesta нигде, кроме Google Play.

Чем заменить Инстаграм в России

Я уже опробовал Fiesta на iPhone и могу сказать, что в целом штука получилась неплохая. Ну и что, что всё подчистую слизано с Инсты? В конце концов, какая нам разница, как называется сервис, если он удовлетворяет все наши потребности и тем более предлагает кое-что уникальное.

Fiesta удобна тем, что почти полностью копирует интерфейс Instagram*. Для меня это очевидный плюс, потому что не нужно осваивать новое расположение элементов и привыкать. Достаточно зарегистрироваться и ты понимаешь, что тебе здесь знакомо абсолютно всё. Кроме разве что одного раздела под названием «Карты».

Уникальной фишкой Fiesta является карта мероприятий. На то, что это ключевая киллер-фича приложения является расположение этого раздела. Кнопку перехода к картам разместили ровном посередине — там, где у Инсты находится клавиша публикации фото или видео. Она нужна для того, чтобы показать вам, какие мероприятия проводятся поблизости от вас.

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Пока что реализация идеи выглядит откровенно слабо. Fiesta не позволяет грамотно описать мероприятия так, чтобы было понятно, что это и зачем нужно, а также не позволяет искать их, позволяя только рассматривать на карте. Но, камон, что мне делать, если ивент проводится чуть дальше, чем я могу разглядеть? В общем, мне не понравилось.

Однако в теории эта штука способна выстрелить. Например, как своего рода реклама тех или иных событий, организуемых авторами крупных каналов. Например, кафе со своей странички в Fiesta может организовать какую-нибудь акцию и пригласить на неё побольше народа, повысив тем самым охват и сработав даже на ту аудиторию, которая не подписана на его аккаунт.

Скачать Fiesta для iPhone

Но для этого нужно, чтобы в Fiesta начали регистрироваться предприятия и те пользователи, которые раньше имели большую аудиторию в Инсте. А, во-вторых, самому сервису нужна более глубокая интеграция с Яндекс.Картами или сервисом 2Гис, чтобы пользователям было удобнее ориентироваться в городской среде и не заблудиться при попытке добраться до места проведения мероприятия.

Instagram* — запрещённый сервис, который принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией.